32歲G.E.M.鄧紫棋穿7萬元長裙上節目 被網民嘲造型老土似老了10年

現年32歲的G.E.M.鄧紫棋出道多年來一直保持着「無瀏海」的髮型，近日她罕有換上瀏海造型遮住巨型額頭，獲讚減齡成功似足大學生！然而，早前她亮相內地節目《時光音樂會》，卻因為服裝造型太成熟被網民狠批又老土又肉酸，被嘲笑老了10年……