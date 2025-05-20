鄧紫棋巡唱票房奪全球女歌手第4位！三甲名單曝光 有人重提藍奕邦問佢點睇

現年33歲的G.E.M.鄧紫棋成功登上了全球女歌手巡唱票房榜第4位，這一成就迅速引起網民熱議，網民除了對排在G.E.M.之前的頭三甲歌手名單感興趣外，更有人重提藍奕邦當年對G.E.M.的言論，問佢點睇呢件事！