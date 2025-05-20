鄧紫棋巡唱票房奪全球女歌手第4位！三甲名單曝光 有人重提藍奕邦問佢點睇
鄧紫棋 撼贏麥當娜、BLACKPINK
截至2025年3月，鄧紫棋（G.E.M.）自2023年12月啟動的《I AM GLORIA世界巡迴演唱會》，累計票房已達到4.24億美元（約32.97億港元），位列全球女歌手巡迴演唱會票房歷史第4位，唯一進入前五的亞洲及中國歌手，票房成績更超越了麥當娜《Sticky & Sweet Tour》（2008-2009年）的4.07億美元，及BLACKPINK《Born Pink Tour》（2022-2023年）的3.31億美元。
近日格林美再有文章細數12位推動華語音樂全球化的歌手，就提及G.E.M.這一成就，並讚揚其歌曲《光年之外》為YouTube播放量最高的中文音樂視頻，又肯定《啟示錄》專輯以元宇宙音樂連續劇形式創新藝術表達。其巡唱北美場次票價從119美元起，顯示其在國際市場的號召力。粉絲對其成績感到驕傲，認為她「為國爭光」，並期待她挑戰票房前三。
全球女歌手巡唱票房三甲名單曝光
而目前全球女歌手巡演票房的前三名，均由美國歌手包攬，第一位是Taylor Swift的《The Eras Tour》（2023-2024年）以20.7億美元遙遙領先，接近G.E.M.的五倍。Pink的《Summer Carnival Tour》（2023-2024年）則以5.84億美元位居第二，Beyoncé的《Renaissance World Tour》（2023-2024年）就以5.79億美元排名第三。鄧紫棋的巡演仍在進行，相較去年底的第七位躍升至第四，有望進一步提升排名。
網民反應兩極 有人稱其巡演「95%在中國」
網民對G.E.M.的成就反應兩極。支持者讚揚其演唱會高質量，特別是新加坡站（National Stadium爆滿）展現國際影響力。他們認為其票房成績彰顯才華與市場號召力，行銷策略聰明，每年推出一首大陸熱門歌曲（如翻唱告五人的《唯一》長期霸榜）。部分網民稱她為「華語女帝」，認為其動員能力與國際巨星比肩。
批評者則聚焦其音樂風格單一，認為歌曲旋律相似、過多高音「X叫」，聽起來「嘈」或「辛苦」，早期作品如《光年之外》更受歡迎，近期卻質量下降。部分網民認為鄧紫棋的成功依賴內地市場，稱巡演「95%在中國」，國際影響力不如Taylor Swift、Mariah Carey等。唱腔也被批評「夾住喉嚨」上高音，鼻音重，缺乏爆發力，與Marf、Ivy So等歌手相比潛力不足。
藍奕邦批評G.E.M.舊文被重提
此外，藍奕邦舊文亦被重提，2012年他曾自稱「藍uncle」，批評G.E.M.對香港頒獎禮態度，提醒她「謙虛」與「飲水思源」。前DJ茜利妹也在微博狠批G.E.M.表示：「阿G.E.M.你視野咁國際化，香港真係唔啱你，衝出香港啦趁後生。」網民都紛紛留言追問：「藍uncle點睇？」、「想聽下13年後藍先生嘅回應。」亦有人感嘆：「承佢（茜利妹）貴言」、「好彩（G.E.M.）無聽藍uncle講嘢留低香港」、「gem要多謝903同藍uncle！」
網民更翻出藍奕邦早前的文章，文中他疑似暗諷G.E.M.，表示：「都係嗰句，20年前後都係同一個人，不要人見人愛，冇特別想要為咗紅遍全宇宙去做啲任何人都啱聽嘅mass歌，冇特別想要please任何market而去奶呢個奶嗰個，我只想做我鍾意做嘅歌/人。起碼，20年後，我仲活得有尊嚴。」更話：「我同喜歡我音樂嘅人之間嘅connection有幾深厚，彼此嘅交流有幾高質，唔係膚淺地單靠數字名次衡量得到嘅。」
鄧紫棋8年後重返香港舞台惹網上熱議 2大舉動暗示鎖定啟德
鄧紫棋在紐約拍攝最新的Vlog中，遇到了一位超級忠實的歌迷。該歌迷對她的香港演唱會感到好奇，鄧紫棋則親切地回答：「Hong Kong is in August. （香港是在八月）。」這段對話在網上引起了熱烈討論，粉絲們對她八月的香港演唱會充滿期待。
據悉，鄧紫棋上一次在香港舉行演唱會是在2017年於紅館的個唱，此後便未有在香港開騷。近日有消息傳出，她將於今年八月在啟德體育園舉行演唱會，並可能開設高達10場演出。不過，目前官方尚未正式宣布演唱會的具體場地和場次。
2大舉動暗示鎖定啟德
去年，鄧紫棋在回答網民關於香港演唱會的問題時表示：「一定會開！我在等啟德體育場完工。」這番話再次確認了她對於在香港開騷的堅定意向。
另一方面，早在3個月前有媒體爆料指，G.E.M.獲批於今年8月在啟德體育園開演唱會，相隔近8年再度在香港開騷，有機會成為首位在啟德開唱的華語女歌手。
網民熱議：「8月唔通係生日場」、「希望開多幾場，一定好難搶飛」、「G.E.M 30幾歲香港女歌手人氣, 實力最勁，呢個年齡冇第二個同一級數」