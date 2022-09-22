鄧紫棋直播哭訴3年前合約糾紛 曾與前經理人情同父女 計劃回港再開演唱會

曾有香港新人王之稱G.E.M.鄧紫棋，早在2014年已開始北上發展，亦成為當時首批北上的香港藝人，在內地大受歡迎，更一度紅到上太空，因此被封為「宇宙漿」，近日鄧紫棋四出宣傳新歌《讓世界暫停一分鐘》，更不時開直播同粉絲互動，日前她在直播中忽然激動爆喊，原來係講到3年前同舊公司的合約糾紛！