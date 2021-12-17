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G.E.M.鄧紫棋與富三代男友Mark爆分手 新歌暗指對方「雙面人」

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撰文：東方新地

鄧紫棋G.E.M.最近諸事不利，既要處理與前經理人公司纏繞多時的合約糾紛案，又有傳她與富三代男友Mark分手，更憑新歌〈兩個你〉來暗寸男方是雙面人，30歲的鄧紫棋經歷宇宙級失意，真悽慘。

撰文：東方新地｜圖片：[email protected]、東方新地資料庫

鄧紫棋聽男友話解約

鄧紫棋16歲加入張丹與Lupo Groining創立的「蜂鳥音樂」正式出道，一直對經理人言聽計從，近年放眼國內市場，14年參加《我是歌手》一炮而紅，經理人當G.E.M.國際巨星咁捧 ， 所以被封「宇宙G.E.M.」。19年G.E.M.單方面發聲明和所屬的蜂鳥音樂終止合約，並指控對方壓迫她且有違法行為，蜂鳥則反駁G.E.M.想自立門戶及提出多項無理要求。然而，G.E.M.背後嘅解約行動原來係有男友喺背後做軍師！

G.E.M.去年聖誕節爆喊多謝男友Mark豪送近80萬的三角琴給她做禮物，還依偎在男友懷內合照，大晒情侶裝及頭箍，不過此情已不再。（圖片來源：IG@gem0816）
G.E.M.去年聖誕節爆喊多謝男友Mark豪送近80萬的三角琴給她做禮物，還依偎在男友懷內合照，大晒情侶裝及頭箍，不過此情已不再。（圖片來源：[email protected]
有傳Mark已返港，不再陪住G.E.M.在內地生活。（圖片來源：IG@gem0816）
有傳Mark已返港，不再陪住G.E.M.在內地生活。（圖片來源：[email protected]

5年情玩完

G.E.M.與男友Mark（魏俊傑）拍拖5年，負面新聞多籮籮，Mark更做埋G.E.M.的御用造型師，二人愈愛愈高調，屢傳秘婚，不過日前卻傳出二人情已逝，G.E.M.出新歌暗寸Mark是雙面人，上月男方生日前夕更在社交網上載風景照，留言似有所暗示︰「記住別人對你的好，忘掉自己對人的好。」並解讀成要「忘掉舊情」。

G.E.M.被指怒斬5年情，上月趁男友生日前夕出po「贈興」，揚言要忘掉舊情！（圖片來源：IG@gem0816）
G.E.M.被指怒斬5年情，上月趁男友生日前夕出po「贈興」，揚言要忘掉舊情！（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：IG@gem0816）
（圖片來源：[email protected]

有傳媒爆Mark已秘密返港

有傳媒報道G.E.M.分手傳聞，指收到讀者爆料，G.E.M.與Mark已分手數月，而一直陪同G.E.M.在內地發展的Mark，上月被發現獨自返港，留下G.E.M.在內地生活。湊巧G.E.M.的社交網及新歌都似有所指，平日喜歡放閃的她，近月已不見上載甜蜜合照，上一次「同框」已是4個月前G.E.M.30歲生日的大合照。

G.E.M.當年被傳撬閨蜜JW（王灝兒）牆腳，暗撻對方當時的男友Mark，兩女更因此擘面，之後G.E.M.就高調糖黐豆。（圖片來源：IG@gem0816）
G.E.M.當年被傳撬閨蜜JW（王灝兒）牆腳，暗撻對方當時的男友Mark，兩女更因此擘面，之後G.E.M.就高調糖黐豆。（圖片來源：[email protected]
每年聖誕節，G.E.M.與Mark都一起過節，不過今年應該冇Party開喇！（圖片來源：IG@gem0816）
每年聖誕節，G.E.M.與Mark都一起過節，不過今年應該冇Party開喇！（圖片來源：[email protected]

男主角唔否認

分手傳聞甚囂塵上，有傳媒致電Mark，他透過電話未有否認與G.E.M.已分手，只說「No comment。」G.E.M.向來喜歡在歌曲中反映自己的真實心情，早年與前公司經理人解約鬧翻後，她就寫了一首〈句號〉來諷刺前經理人，今次推出慘情新歌《兩個你》（粵語版）及《兩個自己》（國語版），歌詞提及：「直覺這刻你有太多可揭秘」、「為何熟悉你已彷彿似我幻象，怎去辨真相」、「被你蒙住了眼睛，我該如何去分析」、「恨我自己，明明都看清」，被指是在影射男友Mark是雙面人。

G.E.M.與Mark屢傳秘婚，當中包括他們於去年的大年初一在泰國舉行小型海邊婚禮，只邀請雙方親朋好友見證，不過Mark已親口否認。（圖片來源：IG@gem0816）
G.E.M.與Mark屢傳秘婚，當中包括他們於去年的大年初一在泰國舉行小型海邊婚禮，只邀請雙方親朋好友見證，不過Mark已親口否認。（圖片來源：[email protected]
G.E.M.被指憑新歌〈兩個你〉暗寸男友Mark。圖片來源：IG@gem0816）
G.E.M.被指憑新歌〈兩個你〉暗寸男友Mark。圖片來源：[email protected]

「 小巨肺 」崛起

多年來 G.E.M. 鄧紫棋與經理人張丹的關係非常密切，本名鄧詩穎的G.E.M.，06年在校園歌唱比賽演唱一首自創的〈睡美人 〉，獲得經紀人張丹賞識簽她做歌手，經過兩年的音樂訓練，多 才多藝的 G.E.M. 正式在香港出道，至今累積多首作品，有「 小巨肺 」之稱的 G.E.M.一鳴驚人，亦愈紅就愈囂，不止一次在香港傳媒面前擺巨星款。
G.E.M.鄧紫棋與富三代男友Mark爆分手 新歌暗指對方「雙面人」 G.E.M.鄧紫棋與富三代男友Mark爆分手 新歌暗指對方「雙面人」

張丹早已看準國內市場，14年安排 G.E.M. 參加國內歌唱節目《我是歌手》，一首〈泡沫〉令 G.E.M. 大受歡迎，此後張丹更推她走向國際，近年不停到世界各地舉行巡迴騷，G.E.M. 恍如識生金蛋的歌手。不過今時唔同往日，G.E.M. 不再是十一年前的黃毛丫頭，見識廣了入世漸深，再加上16年認識了男友Mark Ngai， G.E.M.的世界從此改變。

G.E.M.雖為解約一事苦惱多時，仍承諾未來兩個月的八場巡迴演出將如期開唱，下月27、28日高雄場是巡演最終場。
19年G.E.M.雖為解約一事苦惱多時，仍承諾八場巡迴演出將如期開唱。

G.E.M.鄧紫棋與富三代男友Mark爆分手 新歌暗指對方「雙面人」

據知情者透露:「同Mark拍拖後，G.E.M.即換走造型師 Emma( 張丹老婆 )，早年 G.E.M. 次次出嚟都畀人笑著衫肉酸，嗰條窄到爆嘅皮褲更成為時裝界車禍，G.E.M.試過喊住反抗話唔著，但張丹好堅持，以前細個乜都唔識 就要聽經理人話，依家G.E.M.有自己諗法，同Mark拍拖後堅決要搵男友做造型師，張丹最後都冇辦法。」

G.E.M.鄧紫棋與富三代男友Mark爆分手 新歌暗指對方「雙面人」

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從Mark成為G.E.M.貼身造型 師後，G.E.M.的形象明顯有變，與男友出埠工作更順道拍拖，感情有增無減。

G.E.M.鄧紫棋與富三代男友Mark爆分手 新歌暗指對方「雙面人」

G.E.M.鄧紫棋與富三代男友Mark爆分手 新歌暗指對方「雙面人」

鄧紫棋富男友撐腰

「但呢幾年雙方拗撬愈來愈多，因為G.E.M.好多嘢都會同 Mark 傾，唔再只得張丹話晒事，意見多咗就有分歧，最後鬧到僵晒，G.E.M.覺得再合作唔到。本來G.E.M.都想忍到約滿為止，但原來合約寫明張丹有優先續約 權，惟有諗其他辦法解約，呢件事其實煩擾咗G.E.M.好耐，呢段時間 Mark 喺佢背後做軍師，Mark 家族好顯赫，亦同圈中人有關係，佢話會全力支持 G.E.M.，令G.E.M.唔會孤身作戰，如果解約成功就會另起爐灶合作開工作室。」

G.E.M.公開發出解約聲明後，Mark在社交網留言 鼓勵女友要勇敢面對，更上載一張死鳥的屍體圖作出聲援。
G.E.M.公開發出解約聲明後，Mark在社交網留言 鼓勵女友要勇敢面對，更上載一張死鳥的屍體圖作出聲援。

G.E.M.鄧紫棋與富三代男友Mark爆分手 新歌暗指對方「雙面人」

G.E.M.男友來頭不小

Mark的來頭亦不簡單，外公是關之琳首任丈夫王 國旌(左一)，是金融公司老闆，祖父王啟宇是第 一代紗廠富商。媽媽 Jannine(左上二)則與「四洲太子女」戴凱欣在中環合資開餐廳 Room 28，與 好多圈中人稔熟，連帶他的生活圈子非富則貴。

G.E.M.鄧紫棋與富三代男友Mark爆分手 新歌暗指對方「雙面人」

Mark既有家底，外形又高大俊朗，絕對 是城中的「筍盤」，早年曾與歌手王灝兒(JW)拍拖，有傳當年 G.E.M.介入才分手，而他與不少圈中人都稔熟，更曾與最近捲入多宗性醜聞的韓星勝利一起夜蒲。

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經理人張丹被飛起

雖然有Mark 在身邊力撐，但張丹亦不是省油的燈，G.E.M. 發 出解約聲明後，以張丹為首的蜂鳥音樂亦發聲明回應，看來對 G.E.M. 要解約並未作出妥協，更謂對於 G.E.M. 的指控不排除會作出法律行動。

27歲的G.E.M.一直簽約「蜂鳥音樂」為經理人公司，合作至今年，早前她突然在發文，並貼上由代表她的律師發出之聲明，宣布即時終止獨家經理人合約，音樂創作方面的合約亦於本月底合約期滿終止。
27歲的G.E.M.一直簽約「蜂鳥音樂」為經理人公司，合作至今年，早前她突然在發文，並貼上由代表她的律師發出之聲明，宣布即時終止獨家經理人合約，音樂創作方面的合約亦於本月底合約期滿終止。
蜂鳥音樂亦不遑多讓，在社交 網發表聲明就G.E.M.的指控 作出反擊。聲明指雙方多年來 合作愉快，並指合約於2022 年才屆滿，強調從未涉及任何 「違約及不法行為」，未曾對 G.E.M.作出「不公」或「壓迫」， 若再有言論涉及中傷，會保留法律追訴權利。
蜂鳥音樂亦不遑多讓，在社交 網發表聲明就G.E.M.的指控 作出反擊。聲明指雙方多年來 合作愉快，並指合約於2022 年才屆滿，強調從未涉及任何 「違約及不法行為」，未曾對 G.E.M.作出「不公」或「壓迫」， 若再有言論涉及中傷，會保留法律追訴權利。

G.E.M.鄧紫棋與經理人公司蜂鳥音樂爆合約糾紛，雙方發聲明各執一詞，或會對 簿公堂。早前在澳門舉行演唱會，G.E.M.由荃灣寓所出發往澳門進行綵排。臉容有點憔悴的G.E.M.回應:「我唔知講咩，要講已經講晒，要做嘅已交晒畀律師處理，我只希 望件事唔會演變成罵戰，希望正確嘅事得到公平對待。」言談間一度眼濕濕。

G.E.M.鄧紫棋與富三代男友Mark爆分手 新歌暗指對方「雙面人」

G.E.M.被問到其聲明中所指 經理人公司的「不法行為」是 甚麼?她只謂:「其實同佢哋 繼續擾攘落去都冇咩好處，如 果件事最後落到法庭嘅話，我 只能夠勇敢面對。」問到合約 期是否2022年才屆滿?會否怕星途盡毀?G.E.M.不停搖頭沒回答。
G.E.M.被問到其聲明中所指 經理人公司的「不法行為」是 甚麼?她只謂:「其實同佢哋 繼續擾攘落去都冇咩好處，如 果件事最後落到法庭嘅話，我 只能夠勇敢面對。」問到合約 期是否2022年才屆滿?會否怕星途盡毀?G.E.M.不停搖頭沒回答。

單方面宣布與張丹結束經理人關係的G.E.M.，收拾心情走入錄影室繼續工作，更在社交網留言自我鼓勵。

G.E.M.鄧紫棋與富三代男友Mark爆分手 新歌暗指對方「雙面人」 G.E.M.鄧紫棋與富三代男友Mark爆分手 新歌暗指對方「雙面人」

親人變仇人

G.E.M.以小巨肺唱腔走紅，十一年來張丹陪住她成長，情同父女，G.E.M.在聲 明中難過表示:「這輩子除了我爸爸，你們曾是我最信任的男人吧!」有指張丹早知 G.E.M.有離心，多年前開始註冊「鄧紫棋」商標，且音樂版權全在蜂鳥，屆滿期內G.E.M.無法用藝名及相關影音版權，對其事業將影響甚大。

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張丹曾接受國內節 目訪問，大談當年 G.E.M.在國內零知名度，他如何為她鋪路，G.E.M. 有今日的成就，張丹的 確功不可沒。
張丹曾接受國內節 目訪問，大談當年 G.E.M.在國內零知名度，他如何為她鋪路，G.E.M. 有今日的成就，張丹的 確功不可沒。

張丹亦早已有此一著，日前爆出蜂鳥音樂早已為「 鄧紫棋 G.E.M. 」這名字先後在香港及內地完成商標註冊，所有關於 音樂上的出品都受註冊保護，香港的屆滿期是19年10月，而國內 的屆滿期至25年，這代表 G.E.M. 在未來六年將不能以「 鄧紫棋 G.E.M. 」的身份在國內接洽任何商業活動，不少 G.E.M. 粉絲力撐 她用回真名「 鄧詩穎 」繼續其歌唱事業，改名就可以繼續唱?咁就要睇張丹肯唔肯放手喇!

G.E.M.近年之所以被封「宇宙G.E.M. 」，除因為她愈紅愈囂外，14 年她更被任命成為「環宇太空」形象大使，當時由一手捧紅她的經 理人張丹及音樂總監Lupo陪住出席記者會，確認15年會登上太 空，成為飛翔太空的華裔歌手第一人，講到咁大，但今時今日 G.E.M. 仍未升空。
G.E.M.近年之所以被封「宇宙G.E.M. 」，除因為她愈紅愈囂外，14 年她更被任命成為「環宇太空」形象大使，當時由一手捧紅她的經 理人張丹及音樂總監Lupo陪住出席記者會，確認15年會登上太 空，成為飛翔太空的華裔歌手第一人，講到咁大，但今時今日 G.E.M. 仍未升空。

G.E.M.鄧紫棋與富三代男友Mark爆分手 新歌暗指對方「雙面人」

對於偶像或要改名，粉絲們紛紛到G.E.M.的社交平台留言打氣，並有網民建議她將名字改作「紫棋」或「鄧紫琪」，更有網民認為其實叫真名鄧詩穎都可以，因為大家喜歡的是她本人和其歌曲。

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