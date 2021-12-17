G.E.M.鄧紫棋與富三代男友Mark爆分手 新歌暗指對方「雙面人」
撰文：東方新地｜圖片：[email protected]、東方新地資料庫
鄧紫棋聽男友話解約
鄧紫棋16歲加入張丹與Lupo Groining創立的「蜂鳥音樂」正式出道，一直對經理人言聽計從，近年放眼國內市場，14年參加《我是歌手》一炮而紅，經理人當G.E.M.國際巨星咁捧 ， 所以被封「宇宙G.E.M.」。19年G.E.M.單方面發聲明和所屬的蜂鳥音樂終止合約，並指控對方壓迫她且有違法行為，蜂鳥則反駁G.E.M.想自立門戶及提出多項無理要求。然而，G.E.M.背後嘅解約行動原來係有男友喺背後做軍師！
5年情玩完
G.E.M.與男友Mark（魏俊傑）拍拖5年，負面新聞多籮籮，Mark更做埋G.E.M.的御用造型師，二人愈愛愈高調，屢傳秘婚，不過日前卻傳出二人情已逝，G.E.M.出新歌暗寸Mark是雙面人，上月男方生日前夕更在社交網上載風景照，留言似有所暗示︰「記住別人對你的好，忘掉自己對人的好。」並解讀成要「忘掉舊情」。
有傳媒爆Mark已秘密返港
有傳媒報道G.E.M.分手傳聞，指收到讀者爆料，G.E.M.與Mark已分手數月，而一直陪同G.E.M.在內地發展的Mark，上月被發現獨自返港，留下G.E.M.在內地生活。湊巧G.E.M.的社交網及新歌都似有所指，平日喜歡放閃的她，近月已不見上載甜蜜合照，上一次「同框」已是4個月前G.E.M.30歲生日的大合照。
男主角唔否認
分手傳聞甚囂塵上，有傳媒致電Mark，他透過電話未有否認與G.E.M.已分手，只說「No comment。」G.E.M.向來喜歡在歌曲中反映自己的真實心情，早年與前公司經理人解約鬧翻後，她就寫了一首〈句號〉來諷刺前經理人，今次推出慘情新歌《兩個你》（粵語版）及《兩個自己》（國語版），歌詞提及：「直覺這刻你有太多可揭秘」、「為何熟悉你已彷彿似我幻象，怎去辨真相」、「被你蒙住了眼睛，我該如何去分析」、「恨我自己，明明都看清」，被指是在影射男友Mark是雙面人。
「 小巨肺 」崛起
多年來 G.E.M. 鄧紫棋與經理人張丹的關係非常密切，本名鄧詩穎的G.E.M.，06年在校園歌唱比賽演唱一首自創的〈睡美人 〉，獲得經紀人張丹賞識簽她做歌手，經過兩年的音樂訓練，多 才多藝的 G.E.M. 正式在香港出道，至今累積多首作品，有「 小巨肺 」之稱的 G.E.M.一鳴驚人，亦愈紅就愈囂，不止一次在香港傳媒面前擺巨星款。
張丹早已看準國內市場，14年安排 G.E.M. 參加國內歌唱節目《我是歌手》，一首〈泡沫〉令 G.E.M. 大受歡迎，此後張丹更推她走向國際，近年不停到世界各地舉行巡迴騷，G.E.M. 恍如識生金蛋的歌手。不過今時唔同往日，G.E.M. 不再是十一年前的黃毛丫頭，見識廣了入世漸深，再加上16年認識了男友Mark Ngai， G.E.M.的世界從此改變。
據知情者透露:「同Mark拍拖後，G.E.M.即換走造型師 Emma( 張丹老婆 )，早年 G.E.M. 次次出嚟都畀人笑著衫肉酸，嗰條窄到爆嘅皮褲更成為時裝界車禍，G.E.M.試過喊住反抗話唔著，但張丹好堅持，以前細個乜都唔識 就要聽經理人話，依家G.E.M.有自己諗法，同Mark拍拖後堅決要搵男友做造型師，張丹最後都冇辦法。」
鄧紫棋富男友撐腰
「但呢幾年雙方拗撬愈來愈多，因為G.E.M.好多嘢都會同 Mark 傾，唔再只得張丹話晒事，意見多咗就有分歧，最後鬧到僵晒，G.E.M.覺得再合作唔到。本來G.E.M.都想忍到約滿為止，但原來合約寫明張丹有優先續約 權，惟有諗其他辦法解約，呢件事其實煩擾咗G.E.M.好耐，呢段時間 Mark 喺佢背後做軍師，Mark 家族好顯赫，亦同圈中人有關係，佢話會全力支持 G.E.M.，令G.E.M.唔會孤身作戰，如果解約成功就會另起爐灶合作開工作室。」
G.E.M.男友來頭不小
Mark的來頭亦不簡單，外公是關之琳首任丈夫王 國旌(左一)，是金融公司老闆，祖父王啟宇是第 一代紗廠富商。媽媽 Jannine(左上二)則與「四洲太子女」戴凱欣在中環合資開餐廳 Room 28，與 好多圈中人稔熟，連帶他的生活圈子非富則貴。
Mark既有家底，外形又高大俊朗，絕對 是城中的「筍盤」，早年曾與歌手王灝兒(JW)拍拖，有傳當年 G.E.M.介入才分手，而他與不少圈中人都稔熟，更曾與最近捲入多宗性醜聞的韓星勝利一起夜蒲。
經理人張丹被飛起
雖然有Mark 在身邊力撐，但張丹亦不是省油的燈，G.E.M. 發 出解約聲明後，以張丹為首的蜂鳥音樂亦發聲明回應，看來對 G.E.M. 要解約並未作出妥協，更謂對於 G.E.M. 的指控不排除會作出法律行動。
G.E.M.鄧紫棋與經理人公司蜂鳥音樂爆合約糾紛，雙方發聲明各執一詞，或會對 簿公堂。早前在澳門舉行演唱會，G.E.M.由荃灣寓所出發往澳門進行綵排。臉容有點憔悴的G.E.M.回應:「我唔知講咩，要講已經講晒，要做嘅已交晒畀律師處理，我只希 望件事唔會演變成罵戰，希望正確嘅事得到公平對待。」言談間一度眼濕濕。
親人變仇人
G.E.M.以小巨肺唱腔走紅，十一年來張丹陪住她成長，情同父女，G.E.M.在聲 明中難過表示:「這輩子除了我爸爸，你們曾是我最信任的男人吧!」有指張丹早知 G.E.M.有離心，多年前開始註冊「鄧紫棋」商標，且音樂版權全在蜂鳥，屆滿期內G.E.M.無法用藝名及相關影音版權，對其事業將影響甚大。
張丹亦早已有此一著，日前爆出蜂鳥音樂早已為「 鄧紫棋 G.E.M. 」這名字先後在香港及內地完成商標註冊，所有關於 音樂上的出品都受註冊保護，香港的屆滿期是19年10月，而國內 的屆滿期至25年，這代表 G.E.M. 在未來六年將不能以「 鄧紫棋 G.E.M. 」的身份在國內接洽任何商業活動，不少 G.E.M. 粉絲力撐 她用回真名「 鄧詩穎 」繼續其歌唱事業，改名就可以繼續唱?咁就要睇張丹肯唔肯放手喇!