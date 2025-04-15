乘風2025｜鄧萃雯自爆當年受TVB力捧只肯做女一 離巢後1原因令心態轉變演技更上一層樓
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先後憑兩輯《巾幗梟雄》奪得TVB視后的59歲鄧萃雯，近日在內地綜藝節目《乘風2025》中分享了她演藝路上的心路歷程。她坦言自己當年剛出道時，曾因一炮而紅而變得心高氣傲，只肯做女主角，而不肯接演其他角色，直到同TVB完約後，她因一事而逐漸轉變自己的心態。
鄧萃雯 初出道即擔正做女一
鄧萃雯自1984年透過加入TVB藝員訓練班出道，同期同學有邵美琪、郭富城、黎美嫻等，1985年，她就獲TVB力捧，在首部劇集《薛仁貴征東》中擔演女主角，人氣一時無兩。她直言：「因為進娛樂圈我覺得是有點迷失，因為我一出來就是女一號，你就會升你就會飄起來，你就會覺得很了不起，甚至心裡想以後也不演配角，也不想當其他角色。」
求學美國 改變心態
1991年，鄧萃雯與TVB完約，她沒有選擇續約，而是轉為部頭合約模式，並在事業高峰期前往美國深造，希望藉此改變自己的心態：「我不想有一天被公司拋棄的時候，我就甚麼都不是，我覺得這個就是我要離開的（原因）。」在美國的學習經歷讓她的心態有了很大的轉變，她學會了放下自我，重新找回真正的自己。
回歸樂於接演各類角色
回到香港後，鄧萃雯的態度有了顯著的改變，她不再執著於是否為女主角：「我回來之後更好，因為那個時候我開始放得開，所有的甚麼收視率，是不是女一，我都不在乎了，我就回來當個演員，四線、五線都演過，演媽媽，我有一個角色連名字都沒有。」
心態轉變演技更上一層樓
這種心態的轉變讓她遇到了更多優秀的劇本，如1996年《我和春天有個約會》和2004年《金枝慾孽》等，並憑藉2009年《巾幗梟雄》及2010年《巾幗梟雄之義海豪情》，連續兩屆奪得視後殊榮，成為香港首位「冧莊視后」，演技和地位都得到了業界的高度認可。
撰文：東方新地圖片來源：微博@鄧萃雯、芒果TV、《我和春天有個約會》、《金枝慾孽》資料或影片來源：原文刊於新假期