乘風2025｜鄧萃雯自爆當年受TVB力捧只肯做女一 離巢後1原因令心態轉變演技更上一層樓

先後憑兩輯《巾幗梟雄》奪得TVB視后的59歲鄧萃雯，近日在內地綜藝節目《乘風2025》中分享了她演藝路上的心路歷程。她坦言自己當年剛出道時，曾因一炮而紅而變得心高氣傲，只肯做女主角，而不肯接演其他角色，直到同TVB完約後，她因一事而逐漸轉變自己的心態。