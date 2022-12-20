56歲視后鄧萃雯內地劇豁出去 喊到面容扭曲 觀眾評語一面倒
飾演女強人情緒崩潰爆喊
鄧萃雯在內地上映中的劇集《我們的當打之年》飾演傅梅，是位霸道女上司及女強人。早前有一幕講到，她跟女兒寶娜通電話後，才知道自己覺得幸福的母女時光，女兒一直都不快樂。愛女寶娜正是傅梅的軟肋，聽到這番說話禁—不住在女下屬袁歌（陳都靈飾）面前爆喊訴心聲。
鄧萃雯喊到面容扭曲 皺紋出晒嚟
入行將近40年的鄧萃雯，在《我們的當打之年》那一場爆喊戲，喊到面容扭曲，56歲的臉龐因為浮誇的表情，一堆抬頭紋、眉心紋、魚尾紋、青筋甚至雙下巴都被擠到傾巢而出。貴為首位冧莊視后的她，被網民盛讚她夠投入、無偶像包袱，又指睇住雯女喊已經夠心痛等等。
內地負評疑被禁聲
由於《我們的當打之年》是內地劇集，鄧萃雯的演出討論集中在內地社交網站，然而在微博上，卻清一色只看到讚賞的留言，甚至有些是對發帖者噓寒問暖的回覆。而微博亦提醒用戶，過去有不少惡評人士已被「拉黑」，請各位慎言，懷疑所有對鄧萃雯的批評已被禁聲。
香港網民講真話
相對仍然有「言論自由」的香港，網民留意則較為「公道」，除了有稱讚的留言，亦有不少狠評：「喊道個樣樣衰到呢，唔係喊到夠樣衰就叫好戲」、「似笑到流眼淚」、「唔明點解好多人覺得演技等於要喊」，亦有網民覺得鄧萃雯演技十年如一日：「同四奶奶、九姑娘有咩分別？」。
傳因失落視后怨恨TVB
內地抖音節目《她的雙重奏》曾邀請鄧萃雯作節目嘉賓，她在節目中大談在TVB的經歷。原來當年有傳黎姿以續約換獎，令「非親生女」（與TVB續十年合約）的鄧萃雯失落「本年度我最喜愛的女主角」只獲「本年度我最喜愛的實力非凡女藝員」及「本年度我最喜愛的電視角色」。當時鄧萃雯曾指自己放不下，明明有實力，但一班後輩得獎都未輪到自己 。
鄧萃雯回應失獎：我演出已經很努力
時隔多年，鄧萃雯在節目中回應當年失獎一事: 「其實每一個頒獎禮都有它的遊戲規則，任何一個不只是TVB，就是Hollywood甚麼都是一樣的，當時可能會有一丁點的失望，因為畢竟太多呼聲很高，太多人覺得演得很好，人都會被這樣子影響，所以人生不要太計較當下。但是我演出的時候已經很努力，觀眾也看到我的用心其實就夠了，我永遠覺得獎項是一個甜品。」
因拍劇患抑鬱陷低潮
14年，鄧萃雯拍攝《金枝慾孽貳》，因壓力爆煲患上抑鬱症，既憤怒又挫敗，她指當時以為自己嚴重到可能要結束演員生涯，最終靠主得救：「人生又再次跌進谷底，但經過之後兩年時間的沉澱，在刻意不安排任何工作給自己的情況下去體驗人生，發現原來我不再緊張有沒有工作、不再想着要努力賺錢、學會放手以往或未來的成就。」當時很多人看好她能憑此劇提名《2013年萬千星輝頒獎典禮》「最佳女主角」等獎項，可惜未獲提名。
鄧萃雯覺內地更有安全感
其後她與TVB結束12年賓主關係，正式離巢，北上發展，她指內地比香港更有安全感：「國家發展的速度真的快如高鐵，比高鐵還快，我真的覺得我來了內地住之後比較有安全感，可能以前在香港給狗仔隊追了幾十年了，對私隱的保護力特別的敏感。」
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