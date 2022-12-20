56歲視后鄧萃雯內地劇豁出去 喊到面容扭曲 觀眾評語一面倒

現年56歲的視后鄧萃雯，去年正式簽約內地娛樂公司，專心發展大陸主場生意。近日鄧萃雯在內地劇集《我們的當打之年》飾演女強人傅梅，其中一幕的催情喊戲，雯女出盡力喊到臉容扭曲引起網民討論，不過見微博只得一面倒的讚賞留言，懷疑批評聲音已被禁。