鄧蓓佳

32歲前TVB新聞之花鄧蓓佳回流做主持 選美出身擁碩士學歷大方曬性感

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現年32歲的鄧蓓佳（Victoria）曾是TVB財經主播，近日她再返娘家主持節目《香港情心》，網民發現在正經做主持以外，原來她亦有性感惹火的一面！

前TVB新聞之花鄧蓓佳 參加選美入行

近日鄧蓓佳重返TVB主持節目《香港情心》，訪問各界回流精英，包括前港姐冠軍劉倩婷、創作歌手布志綸、女子重劍手佘繕妡及體操運動員黃曉盈等，引來不少網民紛紛好奇追問節目中的靚女主持身份。

鄧蓓佳 鄧蓓佳右四）在節目中訪問了前港姐冠軍劉倩婷左三）。
鄧蓓佳（右四）在節目中訪問了前港姐冠軍劉倩婷（左三）。（圖片來源：TVB
鄧蓓佳 又訪問了多位回流香港的社會精英。
又訪問了多位回流香港的社會精英。（圖片來源：TVB

主持《長征》系列節目曾獲獎

外表甜美身形亦甚Fit的鄧蓓佳，2015年秋季在洛杉磯做電影製片時，幫同事忙去頂替選手參加ICN國際衛視的旗袍選美大賽，並獲得季軍，自此開始了她的主持人生涯。她在ICN國際衛視主持的系列節目《長征二萬五千里》，更曾獲得中國電視藝術家協會頒發電視專題類優秀作品獎。

鄧蓓佳 鄧蓓佳因參加旗袍選美大賽獲得季軍入行。
鄧蓓佳因參加旗袍選美大賽獲得季軍入行。（圖片來源：IG@victoria_tang_official）

回流香港第一份工就係返TVB

鄧蓓佳在訪問中講到：「我自小便對香港有一種特殊的情意結，剛好從LSE（倫敦政治經濟學院）畢業之後就收到了TVB的錄取通知，彷彿是冥冥中註定的緣分。」原來TVB的主播工作，便是鄧蓓佳由外國回流香港後的第一份工。2019至2020年間，她在TVB主持過《財經透視》及《普通話新聞報道》等節目。

鄧蓓佳 鄧蓓佳在TVB期間，曾擔任《財經透視》及《普通話新聞報道》的新聞主播。
鄧蓓佳在TVB期間，曾擔任《財經透視》及《普通話新聞報道》的新聞主播。（圖片來源：IG@victoria_tang_official）

擁倫敦政治經濟學院傳媒碩士學位

據知出生於香港的鄧蓓佳系出名門，家世顯赫，是香港傳媒界高層鄧立人的女兒，曾在哈佛大學跟隨梅莉史翠普（Meryl Streep）導師學習，在2020年更獲得了倫敦政治經濟學院的傳媒碩士學位，選修國際金融法和商業策略管理。

鄧蓓佳 離巢TVB後，鄧蓓佳曾主持內地訪談節目《濱海寧波·揚帆世界》。
離巢TVB後，鄧蓓佳曾主持內地訪談節目《濱海寧波·揚帆世界》。（圖片來源：IG@victoria_tang_official）

以瑪麗蓮夢露為榜樣大方派福利

2021年，鄧蓓佳曾化身才女翻譯名著《瑪麗蓮夢露》（Marilyn Monroe），她直言同瑪麗蓮夢露價值觀與的思想理念相似，也希望可以學習夢露成為這個時代女性的榜樣。翻睇鄧蓓佳社交網，曾大方派出過不少福利照，真係似足瑪麗蓮夢露咁性感！

鄧蓓佳 當日鄧蓓佳曾請來鄧達智為她翻譯的《瑪麗蓮夢露》撰寫推薦序。
當日鄧蓓佳曾請來鄧達智為她翻譯的《瑪麗蓮夢露》撰寫推薦序。（圖片來源：IG@victoria_tang_official）
鄧蓓佳 在鄧蓓佳的IG不乏性感福利照。
在鄧蓓佳的IG不乏性感福利照。（圖片來源：IG@victoria_tang_official）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@victoria_tang_official、TVB

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