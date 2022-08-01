鄧達智撐陳凱琳細佬貌似外國人唔出奇 諷刺林作大驚小怪唔識華人近代史

抽水王林作早前向前港姐冠軍陳凱琳（Grace）的龍鳳胎細佬Derek抽水，揚言願出1,000萬讓Derek和陳父驗DNA，一度成為全城熱話，近日知名時裝設計師鄧達智（William）接受傳媒專訪時，就重提此事，笑指林作大驚小怪，全因不了解華人近代史。