40歲鄧麗欣火紅晚裝「中門大開」騷小山丘 領口低到落肚臍性感爆燈！

有人話過中女年紀先係鄧麗欣（Stephy）全盛時期，40歲嘅佢在新戲《我談的那場戀愛》中，就完美展現輕熟女魅力，變身40路性感女神！她日前出席在西九舉行的時裝騷，一身超Deep V火紅晚裝裙，領口位幾乎低到落肚臍，性感到爆燈！

