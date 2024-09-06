40歲鄧麗欣火紅晚裝「中門大開」騷小山丘 領口低到落肚臍性感爆燈！
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有人話過中女年紀先係鄧麗欣（Stephy）全盛時期，40歲嘅佢在新戲《我談的那場戀愛》中，就完美展現輕熟女魅力，變身40路性感女神！她日前出席在西九舉行的時裝騷，一身超Deep V火紅晚裝裙，領口位幾乎低到落肚臍，性感到爆燈！
Stephy火紅晚裝「中門大開」騷小山丘
Stephy日前出席在西九舉行的時裝騷，之後在社交平台晒出多張靚相。當日Stephy一身超Deep V火紅晚裝裙，領口位幾乎低到落肚臍，輕輕晒出事業線，既性感又有女人味，果然係「中女天花板」。網友力讚「美麗40路」「點解你咁靚」「會唔會太靚啊？」「事業心好重」，圈中好友鄭秀文同倪晨曦亦紛紛畀like！
鄧麗欣Stephy台灣男友曝光 真係高大有型成個韓國Oppa？
鄧麗欣（Stephy）早前承認拍拖，不少網民都好奇男方外型，但只是流傳似足「翻版Rain」，未有真正曝光。但原來去年11月，鄧麗欣在香港會展中心舉行的演唱會中，男友就坐在觀眾席的第一行，全程支持。Stephy男友身材真係高大且有型，成個韓國Oppa咁，與鄧麗欣十分般配。
鄧麗欣 獲讚「靚到痴咗線」
在即將上畫的電影《我談的那場戀愛》中，Stephy飾演一名網騙集團高層，有別於以往的純情、文青形象，今次Stephy變身風情萬種的性感尤物，睇過優先場的觀眾都大讚：「Stephy真係靚到痴咗線」、「超靚，又演技好」、「好索」、「好正呀」等。
組女團Cookies出道凍齡24年
2000年，Stephy以17歲之齡參加由雜誌《Yes!》舉辦的「全港校花校草選舉」奪冠，隨後成為模特兒。2002年組成女團Cookies出道，後經歷爆紅及拆夥等，Stephy一直保持著清純的形象，並在葉念琛的電影中飾演「阿寶」而為人熟知。
走出「阿寶」乖乖女戲路
但Stephy也因「阿寶」而被定型為乖乖女和失戀慘情角色，直到近年她開始拓闊戲路，在《空手道》中的表現令人矚目，接連獲得香港電影評論學會大獎及香港電影導演會年度大獎等最佳女主角獎項，演技終於得到認可。
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