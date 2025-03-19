鄧麗欣10年前訪問片翻hit 親解同傅穎真實關係：曾經係最好嘅朋友
鄧麗欣10年前回應與傅穎真實關係片翻hit
鄧麗欣2015年12月接受鄭紹康於《東方新地》訪問時，就被問到是否曾與傅穎被Cookies杯葛：「你同傅穎暗指被其他Cookies成員杯葛，有冇咁嘅事？」不過鄧麗欣對此就表示「冇！」，兼透露2人嘅真實關係：「曾經係最好嘅朋友，其實好多嘢都係新聞或者大家渲染到成件事好似好複雜，其實唔係咁複雜，亦都唔想講到小學生咁邊個杯葛邊個，根本冇呢啲咁嘅事，我唔排除佢可能曾經有啲誤會，但咁多年咩誤會都化解、唔記得啦！只不過大家做唔成朋友，就係咁！」
大爆與方力申拍足10年拖唔結婚主因
除咗在訪問中談及與傅穎嘅真實關係外，鄧麗欣更被問到與方力申拍拖10年，係唔係已經認定對方係結婚對象一事。鄧麗欣就大爆自己與方力申從來冇傾過結婚打算：「講都冇人信，真係從來冇傾過」以及：「好多人都催我哋結婚，我自己嘅諗法係順其自然，咁耐反而已經過咗衝動嘅時候，拍拖兩、三年嗰陣有衝動，但我哋已經過咗幾次兩、三年，依家變咗實際啲，同諗啲大因素啲嘅嘢，而且正正因為咁多人催，壓力大咗，可能都會影響咗個考慮。」不過Stephy亦直言唔介意閃婚，但係「結婚都係兩個人嘅事」，自己亦無法單方面做決定。
40歲傅穎遭惡評洗版直播爆喊 網民幫手平反 斥搞事者係「有錢女」
Cookies 7餅碎齊聚Stephy鄧麗欣演唱會，「9缺2」畫面引發網民熱議，尤其是關於Cookies成員之間的不和傳聞！至於未有現身的傅穎（現名傅寶誼，Theresa）卻一度因惡評洗版而在直播間爆喊…
40歲傅穎遭惡評洗版直播爆喊
40歲的傅穎目前在中國內地發展，日前因為未能出席Stephy演唱會，而被大批網民進直播間洗版鬧爆，質疑是否因為Theresa同Stephy之間有問題，所以才沒有出席。不過其實兩人並沒有不和，至少Theresa人冇到，都有送上花籃祝賀Stephy開演唱會。
Theresa日前就繼續如常開直播，不過就越講越激動，忍唔住爆喊：「在互聯網上喜歡留言的很多都是鍵盤俠，很多人說為什麼你這麼努力在直播，一天到晚都看到你，雖然直播能夠賺錢，但並不是努力就能夠賺到，要大家欣賞你才可以」。
Theresa被指遭排擠網民稱搞事者係佢？
有網民在社交平台上討論當年傅穎（Theresa）被Cookies成員排擠的原因，不少網民力撐Theresa，指她一直同Stephy都沒有問題，兩人一直有互動，但香港網民就一直對她太苛刻，更暗指一直搞小圈子的另有其人。在大量討論Cookies不和的帖文中，不少網民提到當年「有個人/有錢女」熱衷於搞小圈子，更被網民戲稱為「茶水間KOL」，更有網民開名直指是區文詩（Angela）所為。
有網民進一步爆料：「茶水間KOL癲到，Theresa同Miki早幾年食咗餐飯，佢竟然走去unfo（取消追蹤）Miki。過咗咁多年，佢仍然係咁嘅態度，Theresa想嚟都要好大勇氣，所以佢唔嚟都唔會怪佢。」
這次Cookies的「7餅碎」合體，雖然未能全員到齊，但已讓粉絲們感到驚喜。然而，成員之間的恩怨情仇依然成為話題焦點，尤其是「茶水間KOL」的舉動，更讓網民感嘆即使多年過去，當年的矛盾似乎仍未完全化解。
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