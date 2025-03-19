鄧麗欣10年前訪問片翻hit 親解同傅穎真實關係：曾經係最好嘅朋友

41歲鄧麗欣（Stephy）近日順利舉行首個紅館嘅人演唱會，Stephy除咗以fit爆狀態上陣獲唔少網民大讚外，尾場特別邀請Cookies 7成員現身更成為熱話！不過今次Cookies就「9缺2」，皆因傅穎及蒲茜兒都未有現身。日前就有網民再度翻出鄧麗欣10年前嘅訪問，Stephy在訪問中就曾大爆與傅穎嘅真實關係，引來唔少網民討論……