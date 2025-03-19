鄧麗欣10年前訪問片翻hit 親解同傅穎真實關係：曾經係最好嘅朋友

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41歲鄧麗欣（Stephy）近日順利舉行首個紅館嘅人演唱會，Stephy除咗以fit爆狀態上陣獲唔少網民大讚外，尾場特別邀請Cookies 7成員現身更成為熱話！不過今次Cookies就「9缺2」，皆因傅穎及蒲茜兒都未有現身。日前就有網民再度翻出鄧麗欣10年前嘅訪問，Stephy在訪問中就曾大爆與傅穎嘅真實關係，引來唔少網民討論……
鄧麗欣 傅穎 Threads網友再討論鄧麗欣10年前回應與傅穎真實關係。（圖片來源：Threads圖片）
Threads網友再討論鄧麗欣10年前回應與傅穎真實關係。（圖片來源：Threads圖片）

鄧麗欣10年前回應與傅穎真實關係片翻hit

鄧麗欣2015年12月接受鄭紹康於《東方新地》訪問時，就被問到是否曾與傅穎被Cookies杯葛：「你同傅穎暗指被其他Cookies成員杯葛，有冇咁嘅事？」不過鄧麗欣對此就表示「冇！」，兼透露2人嘅真實關係：「曾經係最好嘅朋友，其實好多嘢都係新聞或者大家渲染到成件事好似好複雜，其實唔係咁複雜，亦都唔想講到小學生咁邊個杯葛邊個，根本冇呢啲咁嘅事，我唔排除佢可能曾經有啲誤會，但咁多年咩誤會都化解、唔記得啦！只不過大家做唔成朋友，就係咁！」

鄧麗欣 傅穎 鄧麗欣2015年接受《東方新地》訪問時，就大方透露與傅穎「曾經係最好嘅朋友」。（圖片來源：東方新地）
鄧麗欣2015年接受《東方新地》訪問時，就大方透露與傅穎「曾經係最好嘅朋友」。（圖片來源：東方新地）
鄧麗欣 傅穎 鄧麗欣直言「大家渲染到成件事好似好複雜」，並表示就算曾經有誤會，但係咁多年咩都化解曬。（圖片來源：東方新地）
鄧麗欣直言「大家渲染到成件事好似好複雜」，並表示就算曾經有誤會，但係咁多年咩都化解曬。（圖片來源：東方新地）
鄧麗欣 傅穎 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
鄧麗欣 傅穎 不過鄧麗欣亦有表示「只不過大家做唔成朋友」。（圖片來源：東方新地）
不過鄧麗欣亦有表示「只不過大家做唔成朋友」。（圖片來源：東方新地）
鄧麗欣 傅穎 鄧麗欣於2020年時曾送上自家品牌嘅鳳梨酥同杯畀傅穎，而對方亦有加上心心兼repost story，當時更被指係「世紀破冰」！（圖片來源：ig@stboo）
鄧麗欣於2020年時曾送上自家品牌嘅鳳梨酥同杯畀傅穎，而對方亦有加上心心兼repost story，當時更被指係「世紀破冰」！（圖片來源：ig@stboo）
鄧麗欣 傅穎 鄧麗欣（中）與傅穎（右）被傳不和多年，適逢鄧麗欣最近舉辦首個紅館演唱會，更驚喜邀請Cookies成員出席，可惜傅穎及蒲茜兒都未有現身，令多年前嘅不和傳聞再度成為網民熱議焦點。（圖片來源：新傳媒照片庫）
鄧麗欣（中）與傅穎（右）被傳不和多年，適逢鄧麗欣最近舉辦首個紅館演唱會，更驚喜邀請Cookies成員出席，可惜傅穎及蒲茜兒都未有現身，令多年前嘅不和傳聞再度成為網民熱議焦點。（圖片來源：新傳媒照片庫）

大爆與方力申拍足10年拖唔結婚主因

除咗在訪問中談及與傅穎嘅真實關係外，鄧麗欣更被問到與方力申拍拖10年，係唔係已經認定對方係結婚對象一事。鄧麗欣就大爆自己與方力申從來冇傾過結婚打算：「講都冇人信，真係從來冇傾過」以及：「好多人都催我哋結婚，我自己嘅諗法係順其自然，咁耐反而已經過咗衝動嘅時候，拍拖兩、三年嗰陣有衝動，但我哋已經過咗幾次兩、三年，依家變咗實際啲，同諗啲大因素啲嘅嘢，而且正正因為咁多人催，壓力大咗，可能都會影響咗個考慮。」不過Stephy亦直言唔介意閃婚，但係「結婚都係兩個人嘅事」，自己亦無法單方面做決定。

鄧麗欣 傅穎 鄧麗欣在訪問中更大方談及與方力申拍拖10年從來冇傾過結婚打算。（圖片來源：FB@ViuTV截圖）
鄧麗欣在訪問中更大方談及與方力申拍拖10年從來冇傾過結婚打算。（圖片來源：FB@ViuTV截圖）
鄧麗欣 傅穎 鄧麗欣坦言「咁耐反而已經過咗衝動嘅時候」，因此與小方結婚一事都主張順其自然。（圖片來源：東方新地）
鄧麗欣坦言「咁耐反而已經過咗衝動嘅時候」，因此與小方結婚一事都主張順其自然。（圖片來源：東方新地）
鄧麗欣 傅穎 不過在該訪問面世翌年（2016年），鄧麗欣與方力申就突然宣布結束10年情。（圖片來源：東方新地）
不過在該訪問面世翌年（2016年），鄧麗欣與方力申就突然宣布結束10年情。（圖片來源：東方新地）

40歲傅穎遭惡評洗版直播爆喊 網民幫手平反 斥搞事者係「有錢女」

Cookies 7餅碎齊聚Stephy鄧麗欣演唱會，「9缺2」畫面引發網民熱議，尤其是關於Cookies成員之間的不和傳聞！至於未有現身的傅穎（現名傅寶誼，Theresa）卻一度因惡評洗版而在直播間爆喊…

鄧麗欣 傅穎 Cookies 7餅碎齊聚Stephy鄧麗欣演唱會，「9缺2」畫面再次引發網民熱議（圖片來源：大會提供）
Cookies 7餅碎齊聚Stephy鄧麗欣演唱會，「9缺2」畫面再次引發網民熱議（圖片來源：大會提供）

40歲傅穎遭惡評洗版直播爆喊

40歲的傅穎目前在中國內地發展，日前因為未能出席Stephy演唱會，而被大批網民進直播間洗版鬧爆，質疑是否因為Theresa同Stephy之間有問題，所以才沒有出席。不過其實兩人並沒有不和，至少Theresa人冇到，都有送上花籃祝賀Stephy開演唱會。

Theresa日前就繼續如常開直播，不過就越講越激動，忍唔住爆喊：「在互聯網上喜歡留言的很多都是鍵盤俠，很多人說為什麼你這麼努力在直播，一天到晚都看到你，雖然直播能夠賺錢，但並不是努力就能夠賺到，要大家欣賞你才可以」。

鄧麗欣 傅穎 Theresa在直播間爆喊（圖片來源：小紅書@Theresa傅宝谊）
Theresa在直播間爆喊（圖片來源：小紅書@Theresa傅宝谊）

Theresa被指遭排擠網民稱搞事者係佢？

有網民在社交平台上討論當年傅穎（Theresa）被Cookies成員排擠的原因，不少網民力撐Theresa，指她一直同Stephy都沒有問題，兩人一直有互動，但香港網民就一直對她太苛刻，更暗指一直搞小圈子的另有其人。在大量討論Cookies不和的帖文中，不少網民提到當年「有個人/有錢女」熱衷於搞小圈子，更被網民戲稱為「茶水間KOL」，更有網民開名直指是區文詩（Angela）所為。

有網民進一步爆料：「茶水間KOL癲到，Theresa同Miki早幾年食咗餐飯，佢竟然走去unfo（取消追蹤）Miki。過咗咁多年，佢仍然係咁嘅態度，Theresa想嚟都要好大勇氣，所以佢唔嚟都唔會怪佢。」

這次Cookies的「7餅碎」合體，雖然未能全員到齊，但已讓粉絲們感到驚喜。然而，成員之間的恩怨情仇依然成為話題焦點，尤其是「茶水間KOL」的舉動，更讓網民感嘆即使多年過去，當年的矛盾似乎仍未完全化解。

鄧麗欣 傅穎 這次Cookies的「7餅碎」合體，雖然未能全員到齊，但已讓粉絲們感到驚喜。然而，成員之間的恩怨情仇依然成為話題焦點。（圖片來源：threads圖片）
這次Cookies的「7餅碎」合體，雖然未能全員到齊，但已讓粉絲們感到驚喜。然而，成員之間的恩怨情仇依然成為話題焦點。（圖片來源：threads圖片）
鄧麗欣 傅穎 區文詩同鄧麗欣和吳雨霏感情十分要好（圖片來源：IG@angela__au）
區文詩同鄧麗欣和吳雨霏感情十分要好（圖片來源：IG@angela__au）

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撰文：東方新地圖片來源：東方新地、ig@stboo、新傳媒照片庫、FB@ViuTV截圖資料或影片來源：原文刊於新假期

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