鄧麗欣IG貼入院黑白照 前度王子秒畀like 網民：有機復合喎﹗

鄧麗欣六月宣布和拍拖三年的王子（邱勝翊）的分訊，並指大家是和平分手﹗雙方亦未有在社交網斷聯unfollow對方。鄧麗欣連日開工，突然上載一張人在醫院的黑白照，前度王子火速畀like，網民即猜測有機復合﹗

撰文：東方新地｜ 圖：鄧麗欣IG、王子IG