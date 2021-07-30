鄧麗欣IG貼入院黑白照 前度王子秒畀like 網民：有機復合喎﹗
撰文：東方新地｜ 圖：鄧麗欣IG、王子IG
鄧麗欣Stephy與王子六月同一時間公布分訊，台灣傳媒其後爆王子出軌才導致分手，Stephy立即發文護王子，指他是一個好男友，而王子亦留言道謝及轉貼Stephy的post﹗雙方關係未有因分開而交惡。
鄧麗欣：好耐無拮過手背有啲緊張
連日開戲的鄧麗欣，突然上載一張手背插針管的黑白照，透露正在醫院，Stephy留言指是身體檢查：「今日做例行身體檢查，好耐無拮過手背嘅我有d緊張，隻手一直唔敢郁，但係其實係可以郁㗎嘛，哈哈，要努力工作之餘也要努力照顧自己身體 咁樣先可以繼續再努力工作再向著自己目標進發」並祝大家身體健康，「好似奧運選手一樣可以不斷突破不斷爆發自己潛能﹗」又＃有健康身體才能繼續努力 ＃好好照顧自己 ＃身體健康是最重要的財富。
粉絲預言鄧麗欣王子復合
Stephy入院post一出，前度王子火速畀Like，對舊愛仍然表示關心，不過聲稱是Stephy粉絲的另一個舊愛方力申，可能忘於奧運採訪，卻未有畀like﹗有網民即留言指二人有機復合，「大家仲關心對方應該可以走番埋一齊」、「希望你哋復合唔好被方力申有機可乘」、「疫情後就會復合」。
現年37歲鄧麗欣（Stephy）與32歲台灣男星邱勝翊（王子）早在2018年時宣佈拍拖，期間不斷有消息傳出二人將於2021年底結婚，之不過，6月27日晚上約近10時，鄧麗欣與邱勝翊分別在自己的社交網上宣佈分手，結束3年情。以為這場異地姊弟戀歴時三年就此告一段落⋯⋯有傳媒再拆解二人分手真相，大爆王子有歡新，而分手的的Stephy亦在社交網發文抒發心情。
鄧麗欣與邱勝翊（王子）結束3年姊弟戀
鄧麗欣（Stephy）與比自己小5歲的台灣男星邱勝翊（王子）早在2018年時宣佈拍拖，雖然二人分隔港、台兩地，只能夠靠視訊維繫感情，但一有時間，鄧麗欣就會飛到台灣找男友，甚至在台灣開設奶茶飲料店，而今年4月時邱勝翊（王子）亦有秘密來港找女友，即使未能見面，他們都會在網上隔空放閃，關係十分穩定。
近年，網上更不時傳出鄧麗欣與邱勝翊（王子）結婚消息，但實情是二人各有各忙，雖說今年4月王子曾捱隔離監秘密來港，但近月Stephy卻忙於賀歲片《飯戲攻心》的拍攝，直至6月27日晚上10時，鄧麗欣與邱勝翊（王子）就分別在其社交網上載風景照，並互相tag 對方，同時宣佈分手消息。
鄧麗欣留下給王子的說話：
「美好的並沒有溜走，它只是在途中停了下來，成為了回憶的風景，不一定擁有才是快樂，帶著珍惜地捨去才更覺可貴。世界上的愛有很多種，換一個角度，換一種方法，延續下去，新的一頁，新的開始，感恩遇見。願我們各自安好！祝福」
王子留下給鄧麗欣的說話：
「這段美好的相遇，會好好存放在記憶的盒子裡，千餘個日子裡的付出和貼心，也會一併珍藏進去。感謝一切的發生，都在心裡留下了印記，新的旅程，深深祝福，一切安好。」
鄧麗欣感安全感欠奉 婚事難達共識
宣告分手一周後，突然傳出分手原因是鄧麗欣自覺沒安全感，以往經常兩地飛維繫感情，Stephy亦對男友十分緊張，更計劃在台灣買樓，不過因疫情影響，Stephy跟男友接近半年未有見面，雖靠視訊維繫感情，惟有指王子因沒有女友在身邊，經常夜夜笙歌，又跟不少異性約會，更傳出已另結新歡，暗撻造型師，事後王子否認，卻令Stephy感到失去安全感，而婚事未能達成共識，讓已37歲的她只好選擇「不婚即分」。
王子獲蒲腳丫頭發文力撐
昨傳出王子另結新歡致分手，且和多位「黑澀會美眉」來往密切，還點名了丫頭(詹子晴)，丫頭半夜率先發文，替王子澄清：「他不愛玩，他很無聊好嗎？爆料的人一定完全不認識邱勝翊，邱勝翊是我認識演藝圈最宅的男藝人，不愛出門、不愛夜生活、不愛喝酒、不愛應酬、不愛交際生活。而且非常專情的男生，談戀愛眼裡只有對方。」她更狂讚王子對任何人都很尊重，並且用心對待每一個朋友：「不實爆料的人請你好好過日子，不要把人生浪費在攻擊我們這些認真過日子的人。」而王子本人則轉發丫頭貼文，幽默回應道：「我玩遊戲還是很有趣的好嗎？謝謝妳的澄清，也很抱歉讓妳捲入新聞，15年的交情，值了。」
方力申未有留意：我不作評論
至於，方力申自與鄧麗欣在2016年宣佈結束10年情後，就一直未有拍拖，但不時就傳出二人世紀復合消息，在今年5月時，方力申和鄧麗欣就不約而同地上載出席佛誕活動的相片，再被傳出二人舊情復熾消息，但鄧麗欣事後就回應媒體當日活動有很多善信參加，未有與方力申見面。鄧麗欣網上宣布分手消息，有媒體就即問方力申有否收到消息，方力申就回覆媒體，指自己「未有留意」，等對方他們先行回應講先，而他則不作評論。
網民發起「鄧麗欣方力申復合協會」
由於鄧麗欣和方力申的10年情是一代人的回應，即使二人分手後各有新發展，網民仍不捨這段關係，甚至網上發起「鄧麗欣方力申復合協會」，提出以下訴求：
1.要求鄧麗欣方力申復合
2.要求方力申鄧麗欣分手紀念日為法定假期
3.要求王子切腹
4. 要求特朗普執行鄧麗欣方力申關係法￼
5.要求將戀愛史是加入教科書
雖然滿有惡搞成份，但這帳戶會否於Stephy分手後再燃起網民的暇想，仍是未知之數：
方力申分手五年情物統統放夾萬 小方爆：唔敢睇告別電影《紀念日》
去年，方力申在一訪問中，就自爆自己生於一個傳統家庭，未曾見過父母拖手、舉止親蜜，所以孕成自己也是不懂浪漫。又指由游泳健將到加入娛樂圈時期，正是狗仔隊最盛行的時期，所以習慣了低調，拍拖要玩地下情，又話自己單獨約女仔約會，人生不會超過五次，直言戀情經驗不豐富，他直言雖然不是一個浪漫的人，但絕對對愛情忠貞，所以不明同Stephy拍拖十年仍被指為人花心！
及後，方力申又提自己沒有太多貴重物品，放入夾萬的都是私人感情物品，方力申自爆將舊愛的情信、情人節卡、生日卡、聖誕節卡、周年紀念卡以及對方的CD都珍而重之鎖在夾萬中；還指出自己跟Stephy的分手告別作《紀念日》，除了當日在首映禮上看過後，一直唔敢看這套見證同Stephy的分手電影，原因是會勾起一些不愉快的過去。