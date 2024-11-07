鄧麗欣重遊屯門成長地變「大興阿欣」 中學曾經係羽毛球女將？
鄧麗欣：叫我大興阿欣！
剛踏入41歲的Stephy表示回到大興邨，就要叫她「大興阿欣」。她與「混血肥仔」一邊重遊舊居、中學時期練排球的球場、邨內的茶餐廳、麵包店、零食店、文具店等，一邊回憶童年往事。
Stephy更介紹自己以前所讀的中學是佛教沈香林紀念中學，相比起隔籬保良局百周年李兆忠紀念中學，她笑言係「冇咁勁嗰間」。
棄打羽毛球變排球女將
Stephy更自爆中學時原先是羽毛球校隊的成員，直到有一次有位師姐指排球隊不夠人，邀請她入排球隊，在試過一次後，她便覺很好玩，之後在二選一的情況下，她最終放棄了打羽毛球。
去到Stephy中學時期練排球的球場，她笑指現在排球場的地面變得好靚，不像她以前練波時是凹凸的石屎地，令她經常跌到周身傷。
接受過去克服怕醜性格
講到小時候，Stephy指自己細個好矛盾，一方面很好動，另一方面又很文靜，不喜歡說話，一度被懷疑有語言障礙，直到中學時認識到一班好嘈的朋友，這情況才有所改善。
Stephy自17歲奪得《YES！》校花冠軍入行，但她表示曾經因為性格太怕醜，一直懷疑自己不適合做娛樂圈，不過慢慢她發現只要遇到自己鍾意做的事，就可以克服到怕醜的一面，她舉例指自己在排球場上時，就絕對不會怕醜，會叫得很大聲、跑得很快，好盡力去做。最後Stephy表示自己變得更加成熟，能夠更加坦然地接受自己，也表示：「接受過去是自己的一部分。」
「混血肥仔」大讚Stephy排球場上好charm
「混血肥仔」在分享影片時亦大讚：「Stephy真係好正！又識打排球同時都係歌手同演員，生活上原來係個怕羞仔，但係排球場上又好charm。」
有片睇：
入娛樂圈愈住愈豪 現居西貢海景獨立屋
Stephy兒時父母已離婚，自小與兄姐跟著母親住在屯門大興邨，入娛樂圈後，她便愈住愈豪，先後居於港島貝沙灣豪宅，及大埔比華利山的4千呎獨立屋。早前更有報道指她現時已與「翻版Rain」男友Bryan搬到西貢一幢月租12萬元的1,800呎獨立屋，與男友共赴同居，這間獨立屋坐擁無敵海景，更有汪明荃及羅家英做星級鄰居。