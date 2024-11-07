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鄧麗欣重遊屯門成長地變「大興阿欣」 中學曾經係羽毛球女將？

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鄧麗欣（Stephy）由出世到19歲以女團Cookies成員身份出道，一直都住在屯門大興邨，近日她就孖網台「BBO」主持「混血肥仔」重返成長地，細數自己過去的足跡。

鄧麗欣：叫我大興阿欣！

剛踏入41歲的Stephy表示回到大興邨，就要叫她「大興阿欣」。她與「混血肥仔」一邊重遊舊居、中學時期練排球的球場、邨內的茶餐廳、麵包店、零食店、文具店等，一邊回憶童年往事。

Stephy更介紹自己以前所讀的中學是佛教沈香林紀念中學，相比起隔籬保良局百周年李兆忠紀念中學，她笑言係「冇咁勁嗰間」。

鄧麗欣 Stephy指回到大興就要叫她「大興阿欣」。（圖片來源：YouTube@BBO | Black Box Office）
Stephy指回到大興就要叫她「大興阿欣」。（圖片來源：YouTube@BBO | Black Box Office）
鄧麗欣 Stephy帶「混血肥仔」一邊重遊她的舊居和中學。（圖片來源：YouTube@BBO | Black Box Office）
Stephy帶「混血肥仔」一邊重遊她的舊居和中學。（圖片來源：YouTube@BBO | Black Box Office）
鄧麗欣 又去埋文具舖、零食店、茶餐廳等地。（圖片來源：YouTube@BBO | Black Box Office）
又去埋文具舖、零食店、茶餐廳等地。（圖片來源：YouTube@BBO | Black Box Office）

棄打羽毛球變排球女將

Stephy更自爆中學時原先是羽毛球校隊的成員，直到有一次有位師姐指排球隊不夠人，邀請她入排球隊，在試過一次後，她便覺很好玩，之後在二選一的情況下，她最終放棄了打羽毛球。

去到Stephy中學時期練排球的球場，她笑指現在排球場的地面變得好靚，不像她以前練波時是凹凸的石屎地，令她經常跌到周身傷。

鄧麗欣 Stephy中一時已開始打排球，早前仲有份出戰903排球賽。（圖片來源：IG@stboo）
Stephy中一時已開始打排球，早前仲有份出戰903排球賽。（圖片來源：IG@stboo）
鄧麗欣 Stephy指現在她中學時的排球場地面變得好靚。（圖片來源：YouTube@BBO | Black Box Office）
Stephy指現在她中學時的排球場地面變得好靚。（圖片來源：YouTube@BBO | Black Box Office）

接受過去克服怕醜性格

講到小時候，Stephy指自己細個好矛盾，一方面很好動，另一方面又很文靜，不喜歡說話，一度被懷疑有語言障礙，直到中學時認識到一班好嘈的朋友，這情況才有所改善。

Stephy自17歲奪得《YES！》校花冠軍入行，但她表示曾經因為性格太怕醜，一直懷疑自己不適合做娛樂圈，不過慢慢她發現只要遇到自己鍾意做的事，就可以克服到怕醜的一面，她舉例指自己在排球場上時，就絕對不會怕醜，會叫得很大聲、跑得很快，好盡力去做。最後Stephy表示自己變得更加成熟，能夠更加坦然地接受自己，也表示：「接受過去是自己的一部分。」

鄧麗欣 小時候的Stephy。（圖片來源：YouTube@BBO | Black Box Office）
小時候的Stephy。（圖片來源：YouTube@BBO | Black Box Office）
鄧麗欣 最後Stephy表示「接受過去是自己的一部分」。（圖片來源：YouTube@BBO | Black Box Office）
最後Stephy表示「接受過去是自己的一部分」。（圖片來源：YouTube@BBO | Black Box Office）

「混血肥仔」大讚Stephy排球場上好charm

「混血肥仔」在分享影片時亦大讚：「Stephy真係好正！又識打排球同時都係歌手同演員，生活上原來係個怕羞仔，但係排球場上又好charm。」

鄧麗欣 「混血肥仔」幫Stephy慶祝生日，但唔記得買蠟燭，唯有事後Key返上去。（圖片來源：IG@tommy_mixedfatboy）
「混血肥仔」幫Stephy慶祝生日，但唔記得買蠟燭，唯有事後Key返上去。（圖片來源：IG@tommy_mixedfatboy）

有片睇：

入娛樂圈愈住愈豪 現居西貢海景獨立屋

Stephy兒時父母已離婚，自小與兄姐跟著母親住在屯門大興邨，入娛樂圈後，她便愈住愈豪，先後居於港島貝沙灣豪宅，及大埔比華利山的4千呎獨立屋。早前更有報道指她現時已與「翻版Rain」男友Bryan搬到西貢一幢月租12萬元的1,800呎獨立屋，與男友共赴同居，這間獨立屋坐擁無敵海景，更有汪明荃及羅家英做星級鄰居。

鄧麗欣 早前有報道指Stephy已搬離大埔比華利山，與男友進駐西貢一幢海景獨立屋同居。（圖片來源：IG@stboo）
早前有報道指Stephy已搬離大埔比華利山，與男友進駐西貢一幢海景獨立屋同居。（圖片來源：IG@stboo）

撰文：東方新地圖片來源：YouTube@BBO | Black Box Office、IG@stboo、IG@tommy_mixedfatboy

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