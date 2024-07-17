鄧麗欣冧爆公開讚台灣「翻版Rain」男友 再戀台男全因1理由？
鄧麗欣大談男女之間相處最重要是2樣嘢！
鄧麗欣（Stephy）在《我談的那場戀愛》活動訪問中表示，認為男女之間相處最重要是互相聆聽及遷就。她透露自己在初次約會時會特別注意細節，例如對方是否準時、是否有禮貌地為她開門，以及在點餐時是否會考慮到她的喜好。Stephy表示如果對方忘記自己這些喜好以及忽略細節3次，她就會對方的印象大打折扣，或者記在心裡，不希望對方太自私。
Stephy冧豬表示喜歡男友細心
在談到個人感情生活時，Stephy尷尬表示Instagram story公開戀情，而「多謝」一詞令許多人誤以為她已經訂婚。Stephy坦言她的好友都知道她正在戀愛中，她的閨蜜Miki楊愛謹甚至已經見過她的「翻版Rain」男友。而且被問到是否以「細心注意細節」攻陷Stephy時，Stephy冧豬表示這些都是「基本」但的確是因為男友的細心而被打動，與男友也是相處過、了解一段時間才一起。
「翻版Rain」唔係圈中人 已經見家長！
Stephy尷尬表示由於男友不是圈中人，自己拍拖也希望低調，公開拍拖並不是一起了一段時間，只是因為被媒體影到才被迫公開，剛好自己不太介意公開自己感情生活。對於男友的更多細節，被形容為「翻版Rain」，Stephy開心地透露只是高度相似。他們是透過共同的朋友認識，男友是台灣人且在香港工作。對於男友再次是台灣人時，她表示不是特別鍾情台灣人，只是剛好個性適合，而且已經見了家長，當被問及是否考慮將來的婚姻計劃時，Stephy表示「見步行步」，目前沒有想得太遠，希望可以先深入了解對方。不少網民睇完訪問後，表示通常分手後都會找上一段戀情缺陷的東西，表示看來邱勝翊（王子）以及方力申都沒有這些優點。
相隔3年再拍拖選擇低調處理
提到Stephy的感情生活，不得不提的是她曾與方力申拍拖長達10年，至2016年結束戀情，兩年後，她和台灣藝人邱勝翊（王子）發展姊弟戀，直到2021年6月宣布分手，之後Stephy一直保持單身，直到最近才再次被發現有了新一段戀情，這次她選擇了更加低調的方式來處理與新男友的關係。