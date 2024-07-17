鄧麗欣冧爆公開讚台灣「翻版Rain」男友 再戀台男全因1理由？

現年40歲的鄧麗欣（Stephy）2021年宣布與台灣男星邱勝翊（王子）分手後，就一直專注於工作，在感情方面一直未有著落。不過鄧麗欣最近就近傳出好消息，近日與吳君如近日出席電影活動時亦開腔分享對男女相處嘅睇法，仲sweet到漏力讚台灣「翻版Rain」男友！

