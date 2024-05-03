鄧麗欣自認係「優質股」 未諗出寫真打算 大方回應舊愛電影$74票房慘

現年40歲的鄧麗欣（Stephy）近年越來越有女人味，仲一改向來行保守路線的風格，繼《飯氣攻心》拋出大露背泳衣照後，早前在《第42屆香港電影金像獎》更挑戰真空上陣，勁有料兼性感指數爆燈！日前Stephy再派超吸睛福利，仲自稱「又大又圓的…」兼且大方回應埋舊愛方力申票房失利一事……

