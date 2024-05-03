鄧麗欣自認係「優質股」 未諗出寫真打算 大方回應舊愛電影$74票房慘
鄧麗欣自認優質股 回應舊愛方力申新戲：「慘！」
鄧麗欣近日出席活動時回應傳媒，解釋派福利是因為自己去了無人島旅行，笑指帶了很少衣服全部都是泳衣，所以大家就有泳衣相睇了，而網民猜測係男攝影師，Stephy就表示係專業攝影師影而且今次旅遊是有男有女。Stephy仲自認優質股，表示自己啲相完全無p過，身材全靠努力做運動的成果，所以要展示俾大家睇，仲預告之後會耐唔耐派吓福利俾大家，不過對於影寫真就未必會了！
講到電影方面，Stephy仲回應埋舊愛方力申主演的電影《億計劃》僅74元人民幣票房的事，為方力申感到「慘！」表示大家都可以從其他渠道欣賞電影，何況現時的年輕人都鍾意網上睇。Stephy更指自己套《飯戲攻心2》內地票房其實都不如理想，但作為演員只可以做好份內事完成工作同宣傳，其他的因素很難控制。
鄧麗欣曬火辣泳衣照 「又大又圓」！
40歲的鄧麗欣（Stephy）近日曬出旅行靚相，當中的靚爆泳衣照勁其火辣，比起《飯氣攻心》時的連身泳衣款式，今次覆蓋率更低！雖然基本上都係遠距離照，但仍然見到Stephy身材極fit！原來Stephy唔止上圍有料，仲有雙火辣「蜜桃臀」同美腿，就連Stephy自己都稱「又大又圓的」，不過原來係講椰子！
網民：鄧麗欣又玩眼力遊戲 圖文相符！
不少網民都大讚Stephy勁正，仲笑指睇Stephy啲相可以測驗眼力「鄧麗欣又玩眼力遊戲」「圖文相符」「真係一樣咁大」「呢啲兩側打結既Bikini 好正」「放大黎睇勁好J」「美股」「條腰幼到」「如果佢當年係咁，應該紅多10倍」「近睇離晒罩！」「我敢肯定有人打斜部電話睇過」「下次可唔可以近少少？」又有網民以影相角度猜測Stephy係同男伴出遊「同男人出遊 因為多數男人影相都係景大過人」
重溫《飯戲攻心》找數水著照
早前在《飯戲攻心》票房突破6千萬後，Stephy都在IG找數Po出一連數張水著照，大尺度的照片都引來網民一陣轟動，大批網民直呼Stephy去到39歲仍然咁正，真係頂唔緊！
方力申與女友Maple Yip感情發展迅速？
方力申日前在出席活動時，公開回應自己與邪教性侵受害者Maple Yip的緋聞，不但大方承認戀情，更提及雙方家長⋯⋯詳情請看
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