王子被指與鄧麗欣分手之前已暗撻郭雪芙 疑似「偷食證據」被公開
Stephy鄧麗欣與王子邱勝翔於2021年6月27日宣布分手，結束三年感情。繼而在二人分手約半年之後，突然傳出王子與33歲的台灣女神郭雪芙因戲中連嘴6次撻著，雖然事後二人已否認，但當時未知實情的鄧麗欣回應傳媒時亦有大方向舊愛送祝福。但直到近日，再有傳媒爆料指原來王子與郭雪芙在6月27日之前已經不時密會兼見埋家長，證據直指王子背鄧麗欣偷食！
王子與鄧麗欣分手前已私下密會郭雪芙？
據報道指，王子與33歲的郭雪芙因《山中森林》戲中連嘴6次撻著，但原來二人「密會」的時間早於與鄧麗欣分手之前。有「爆料者」披露了一個記錄低王子與郭雪芙的「出軌記錄」的IG帳戶，當中包括二人出相入對去食飯、睇戲、一齊上表演課、甚至互雙打入朋友圈兼見埋家長的「證據」，矛頭直指王子背鄧麗欣「偷食」！該帳戶的相片中包括二人在同一個地點打卡、同一日行同一座山的等相片，密會行踪非常清晰。
郭雪芙長文「回應」王子與鄧麗欣的分手
鄧麗欣與王子邱勝翔於2021年6月27日宣布分手，事有湊巧，郭雪芙原來在同一日分享了一篇有關節目Netflix節目《怦然心動的人生整理魔法》的轉載感想貼文，內容大致是講述「將事物維持原狀的傾向」是一種偏誤，文末一句「只留下你怦然心動的東西，全部毅然決然地丟掉」點出「斷捨離」的重點。從現在回望過去，不難令人覺得似有弦外之音。
事件傳出後，郭雪芙選擇不作回應，而王子經理人則再一次澄清二人只是好朋友關係，而且是因為合作電影而變得友好。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、[email protected]_pstar、[email protected]
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