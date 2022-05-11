王子被指與鄧麗欣分手之前已暗撻郭雪芙 疑似「偷食證據」被公開

Stephy鄧麗欣與王子邱勝翔於2021年6月27日宣布分手，結束三年感情。繼而在二人分手約半年之後，突然傳出王子與33歲的台灣女神郭雪芙因戲中連嘴6次撻著，雖然事後二人已否認，但當時未知實情的鄧麗欣回應傳媒時亦有大方向舊愛送祝福。但直到近日，再有傳媒爆料指原來王子與郭雪芙在6月27日之前已經不時密會兼見埋家長，證據直指王子背鄧麗欣偷食！