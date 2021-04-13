鄧麗欣去年因疫情關係，與台灣男友王子（邱勝翔）被迫分隔兩地，情人節、生日、聖誕節都不能相見，鄧麗欣農曆年出席活動時，還指與男友已十個月未見，只能夠靠視訊維繫感情，原來早前王子為見一面，不惜來回捱隔離監，秘密來港會鄧麗欣，最愛隔空放閃嘅佢哋，未有晒合照，更對王子來港行蹤保密，最後竟然被鄧麗欣愛犬年糕出賣了﹗

撰文：東方新地 | 圖片：StephyIG、 王子IG