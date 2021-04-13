鄧麗欣難忍相思之苦 王子捱隔離監秘密來港 百密一疏被…出賣
撰文：東方新地 | 圖片：StephyIG、 王子IG
鄧麗欣和王子拍拖兩年多，正在熱戀期中去年卻因疫情，被迫分隔兩地，鄧麗欣坦言二人只能靠電話傳情，曾放話指希望男友在其新戲上映時來港欣賞，在台灣的王子同時被追問與鄧麗欣分開，會否考慮飛去香港會面時，王子好肯定答：「大家都有工作在身，而且來回兩地都要隔離，暫時未有這個安排。」原來王子早已安排秘密來港探女友。
早前王子著上自家製潮服在一個大露台影了一輯照片，還好心情留言「把握好天氣，連三天天晴，喜歡這感覺」，而鄧麗欣也穿上王子的潮牌，背後同樣是大大片藍天，粉絲還以為他們又隔空傳情，原來當時王子正在鄧麗欣的大埔寓所，二人沒有將揚，更刻意保密，而鄧麗欣每次po相都相當小心，以免被識穿﹗不過最後卻被其愛犬年糕「出賣」，Stephy最近貼了一張年糕在露台的長椅上曬太陽，與之前王子身處的大露台背景相同，原來王子於去年十二月尾秘密來港，與女友迎接2021年，甜到爆。
台灣解封即飛港
王子秘密來港見鄧麗欣，知情者透露：「雖然疫情但王子同Stephy嘅工作都無停過，台灣又一度封關，大家都飛唔到去見大家，直至12月台灣對香港解封，香港飛台灣只需七天家居檢疫，只要沒有出現病徵都可以如常出外，只規定一定要戴口罩，所以王子即把握時機嚟香港見Stephy，台灣嚟香港須要家居隔離十四日，王子嚟香港就住喺Stephy度進行家居隔離，就係咁縮短咗疫監，佢兩個先見到面咋﹗」
無限隔空放閃
鄧麗欣和王子被爆戀情後大方認愛，而且愛得高調又甜蜜，不時隔空放閃，在今年正月十五元宵節，鄧麗欣貼出與王子對望的剪影，焦點在滿月上，不過王子卻自我篤爆，留言問為何被cut走？
王子令Stephy唔准剪短髮
日前Stephy貼出剪頭髮相，並留言指短髮，王子大為緊張立即留言：「不要鬧啊﹗」事後Stephy表示男友王子在拍拖初期已明言要求女友留長頭髮，Stephy口中雖說：「我真係好想試吓剪短﹗」不過最後都係乖乖聽男友話，真係甜到漏﹗
鄧麗欣、王子隔空傳情甜到漏
Stephy鄧麗欣入行以來兩段情最為人熟悉，同方力申分手之後就同細自己五年嘅台灣藝人邱勝翊 (王子)相戀，18年被爆戀情的的Stephy，為冧王子不停送厚禮外，更幫口引薦工作畀男友，唔介意情侶檔賺錢，令入行12年的王子終於升呢有得踏足歐洲大地﹗Stephy更愛到去台灣開飲品店及投資買樓，真係愛到發燒﹗之前Stephy仲為男友品牌衛衣喺IG賣廣告，獲得男友留言讚靚，閃爆網友對眼喇!
「老闆娘」梗係唔會放過任何一個賣廣告嘅機會啦，仲搵埋媒人應采兒著上衛衣影相㖭﹗
帶挈處男歐遊 鄧麗欣厚禮冧王子
一個鐘機程往返台灣香港又算得係咩異地戀？有心又夠癡纏，就可以好似 Stephy 同王子呢對一樣，幾忙都實攝到位會一會，疫情前二人不時飛去見大家。雖然脫離方力申後演技戲路大躍進，戲接戲檔期排到密麻麻，Stephy 一樣有能耐製造機會同王子見面，拍拖初，王子飛到香港陪過七夕，之後 Stephy 被傳媒影到人肉速遞上王子寓所，到九月踏進巴黎時裝周，一樣無阻牛郎織女飛去歐洲拍番一個星期拖﹗
姐姐帶挈升呢
出道18年，Stephy形象正面，尤其近年戲路擴闊更被提名金像影后，所以一向深受各大時裝品牌喜愛，年年巴黎、米蘭時裝節一定被奉為上賓受邀到當地睇騷參與活動。當時撞正公布新戀情，亦都一手促成新歡掹車邊有得去歐洲睇埋一份：「 王子知名度喺台灣同內地雖然唔錯，但係始終拍劇都係偶像劇、台客本土味濃，除咗當地年青品牌，真係未試過同咩國際大牌有合作。今次被 Stephy 認愛真係幫咗佢人氣唔少，而且 Stephy成日會買禮物畀王子，又幫手出吓主意轉吓形象洗甩陣台客除，今次有得去法國都係Stephy提議同幫手拉攏，身邊朋友都覺得今次 Stephy 拍拖完全唔同以前咁內向，專登放閃似係想幫王子一把﹗」王子靠女友升呢， Stephy 重拾戀愛感覺，各取所需，難怪一拍即合。
鄧麗欣高調哂愛
鄧麗欣（Stephy）於個人社交網分享一張攝於紐約嘅街景相，唔好以為係張平平無奇嘅相，其實仔細睇之下就會發現成張相嘅重點原來喺條街名度！皆因Stephy所影嘅除咗係大廈外，仲有街道名「Prince St」，唔通Stephy睹名思人？
Stephy更留言指：「天大地大人來人往彼此走上了同一條道路上 不早不晚 不慌不忙 就在我抬頭的一剎那。」似乎係想暗示自己喺對的時間遇到對的人！
網民紛紛留言
有網民就為街道名「Prince St」作出幾個解讀，例如有網友就解讀成「王子街」、「Prince和st（Stephy）」、「Prince&Stephy Tang」等。
罕有高調示愛嘅Stephy就不斷被網友指佢公開示愛好sweet，亦有留言祝佢幸福，似乎唔少人都為Stephy搵到現實中嘅白馬王子 而感到高興！
男友秒速回應
不過，另一重點係王子喺Stephy po相後，瞬間已經秒速like咗個post，仲留言話：「C W L」有網友睇到都即刻話二人太閃！
「C W L」點解？
但見到王子留言嘅「C W L」，唔少網友紛紛留言求「C W L」嘅意思，有網友就話：「網絡上寫說是在說自己的名字」眾說紛揉，小編都好想知係點解呀！
18年被爆戀情，Stephy喺出席活動時，默認同前棒棒堂成員王子低調發展中。其後，Stephy嘅「老豆」杜汶澤於個人社交網上載與王子嘅合照，留話表示「我鐘意」！
應采兒撮合二人
Stephy同王子同屬金牌大風，縱使識咗好耐，不過多年嚟工作上都從未有交雜，咁究竟佢哋係點發展㗎？！原來，係經由應采兒媒人約飯局，佢哋就認識並開始熟絡，咁就撮合咗呢對情侶啦！
雖則呢場姊弟戀就相差5年，但Stephy都有信心，話大家接受能力都好高，仲叫大家畀啲空間佢哋咁話。
小方掩面：「別提了！」
至於前度小方（方力申）當時赴廣西工作時，就喺於IG開限時動態，同粉絲互動一下，點知竟然有粉絲問佢有冇女朋友！小方就更加以手掩面，大大隻字同粉絲講「別提了！」，同甜笑認笑嘅Stephy都有啲對比喎⋯⋯
其實小方Stephy分手之後一直都係再見亦是朋友嘅，曾一起出席活動，小方仲係台上主動提出同舊愛Stephy握手，嚇到Stephy一面錯愕但都有大方合照。不過小編就隔住個Mon都覺得尷尬喇⋯⋯
雖然小方就話「別提了」咁啦，但其實喺佢嘅另一個限時動態入面，當小方同大家介紹緊自己睇世界盃有咩宵夜食嘅時候，就無啦啦有個神秘女子一不小心攝咗入鏡，嚇到小方要連忙澄清，大呼：「佢唔係我女友我講多次⋯⋯」
雖然Stephy小方呢對情侶當年真係好深入民心，不過話咁快都過咗兩年幾，依家見到Stephy笑得咁甜咁開心，小編都好真心祝福Stephy王子呢一對！唔知小方又會幾時先會同大家提下佢嘅女朋友呢？