鄧麗欣新戀情曝光！孖「翻版Rain」拍拖買餸斷正 新歡又係台灣男？
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現年40歲的的鄧麗欣（Stephy）已單身三年，近日終於有新戀情曝光！Stephy日前被媒體發現孖住一位高大有型的男士在街上甜蜜同行，引發起外界廣泛的關注和猜測，而Stephy亦極速作出回應。
鄧麗欣 新歡係台灣男？
家住大埔比華利山的Stephy，日前被發現與一名男士在將軍澳一個大型商場內拍拖買餸。由Stephy主演的ViuTV新劇《島嶼協奏曲》正好在本周首播，劇集在台灣取景拍攝，有傳Stephy男友同樣來自台灣，二人已拍拖一段時間，早前更疑似一同到西雅圖蜜遊。
翹手行街互動親密
Stephy新歡被形容為身高6呎，貌似韓國天王Rain，當日Stephy與「翻版Rain」同行時，一度忍不住翹實對方手臂，互動頗為親密，男方手上更拿著4個大購物袋，顯示他們可能剛進行了一番「大採購」，最後二人一同駕車離開。
大方在社交媒體認愛
對於外界的猜測，Stephy沒有選擇保持沉默。相反，她極速在IG Story上貼出了與男友的影子相，並寫下：「感謝大家的祝福！」公開認愛。日前Stephy宣傳新劇《島嶼協奏曲》時，一度被問及感情生活，當時她曾別有玄機說：「其實做人不應給予自己太多限制，成長後發覺世界比想像中大。」
相隔3年再拍拖選擇低調處理
提到Stephy的感情生活，不得不提的是她曾與方力申拍拖長達10年，至2016年結束戀情，兩年後，她和台灣藝人邱勝翊（王子）發展姊弟戀，直到2021年6月宣布分手，之後Stephy一直保持單身，直到最近才再次被發現有了新一段戀情，這次她選擇了更加低調的方式來處理與新男友的關係。
撰文：東方新地圖片來源：IG@stboo、新傳媒圖片庫