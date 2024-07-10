鄧麗欣

鄧麗欣新戀情曝光！孖「翻版Rain」拍拖買餸斷正 新歡又係台灣男？

最新娛聞
東方新地 - 即時娛樂

廣告

現年40歲的的鄧麗欣（Stephy）已單身三年，近日終於有新戀情曝光！Stephy日前被媒體發現孖住一位高大有型的男士在街上甜蜜同行，引發起外界廣泛的關注和猜測，而Stephy亦極速作出回應。

鄧麗欣 新歡係台灣男？

家住大埔比華利山的Stephy，日前被發現與一名男士在將軍澳一個大型商場內拍拖買餸。由Stephy主演的ViuTV新劇《島嶼協奏曲》正好在本周首播，劇集在台灣取景拍攝，有傳Stephy男友同樣來自台灣，二人已拍拖一段時間，早前更疑似一同到西雅圖蜜遊。

鄧麗欣 Stephy日前現身《島嶼協奏曲》的宣傳活動，未有提及戀情。（圖片來源：IG@stboo）
Stephy日前現身《島嶼協奏曲》的宣傳活動，未有提及戀情。（圖片來源：IG@stboo）

翹手行街互動親密

Stephy新歡被形容為身高6呎，貌似韓國天王Rain，當日Stephy與「翻版Rain」同行時，一度忍不住翹實對方手臂，互動頗為親密，男方手上更拿著4個大購物袋，顯示他們可能剛進行了一番「大採購」，最後二人一同駕車離開。

鄧麗欣 Stephy與「翻版Rain」拍拖時互動親密。（圖片來源：IG@stboo）
Stephy與「翻版Rain」拍拖時互動親密。（圖片來源：IG@stboo）

大方在社交媒體認愛

對於外界的猜測，Stephy沒有選擇保持沉默。相反，她極速在IG Story上貼出了與男友的影子相，並寫下：「感謝大家的祝福！」公開認愛。日前Stephy宣傳新劇《島嶼協奏曲》時，一度被問及感情生活，當時她曾別有玄機說：「其實做人不應給予自己太多限制，成長後發覺世界比想像中大。」

鄧麗欣 Stephy大方認愛，但未有公開男友樣貌。（圖片來源：IG@stboo）
Stephy大方認愛，但未有公開男友樣貌。（圖片來源：IG@stboo）
鄧麗欣 上月Stephy曾飛到西雅圖旅行，被猜測是和男友秘密同遊。（圖片來源：IG@stboo）
上月Stephy曾飛到西雅圖旅行，被猜測是和男友秘密同遊。（圖片來源：IG@stboo）

相隔3年再拍拖選擇低調處理

提到Stephy的感情生活，不得不提的是她曾與方力申拍拖長達10年，至2016年結束戀情，兩年後，她和台灣藝人邱勝翊（王子）發展姊弟戀，直到2021年6月宣布分手，之後Stephy一直保持單身，直到最近才再次被發現有了新一段戀情，這次她選擇了更加低調的方式來處理與新男友的關係。

鄧麗欣 Stephy與方力申自2006年第一次合作拍《獨家試愛》定情，到《十分愛》、《我的最愛》，再到《最後的紀念日》，從戲內愛到戲外，曾是90後的集體回憶，兩人分手時有不少網民都大呼可惜，表示「不再相信愛情」！（圖片來源：新傳媒圖片庫）
Stephy與方力申自2006年第一次合作拍《獨家試愛》定情，到《十分愛》、《我的最愛》，再到《最後的紀念日》，從戲內愛到戲外，曾是90後的集體回憶，兩人分手時有不少網民都大呼可惜，表示「不再相信愛情」！（圖片來源：新傳媒圖片庫）
鄧麗欣 鄧麗欣（Stephy）與比自己小5歲的台灣男星邱勝翊（王子）在2018年時宣布拍拖，並曾為對方不時港台兩邊飛，但因遇上疫情，最後兩人不敵聚少離多而在2021年決定和平分手。（圖片來源：IG@stboo）
鄧麗欣（Stephy）與比自己小5歲的台灣男星邱勝翊（王子）在2018年時宣布拍拖，並曾為對方不時港台兩邊飛，但因遇上疫情，最後兩人不敵聚少離多而在2021年決定和平分手。（圖片來源：IG@stboo）

撰文：東方新地圖片來源：IG@stboo、新傳媒圖片庫

熱門文章

 