鄧麗欣孖男友齊睇Coldplay演唱會忘形起舞 網民大讚男友真身堅似Rain

鄧麗欣（Stephy）於上月成功舉辦了三場紅館個唱，並在社交網站上分享了多張後台花絮照片。其中一張照片首次公開了她與男友的親密合照，她透露男友在這三天的演唱會中都有到場支持。不過，她用一個「豬豬」表情貼圖遮住了男友的臉。