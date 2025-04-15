鄧麗欣孖男友齊睇Coldplay演唱會忘形起舞 網民大讚男友真身堅似Rain
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鄧麗欣（Stephy）於上月成功舉辦了三場紅館個唱，並在社交網站上分享了多張後台花絮照片。其中一張照片首次公開了她與男友的親密合照，她透露男友在這三天的演唱會中都有到場支持。不過，她用一個「豬豬」表情貼圖遮住了男友的臉。
Stephy鄧麗欣 與男友一同出席Coldplay演唱會
日前，Stephy與男友Bryan以及好友楊愛瑾（Miki）和其丈夫郭永淳一起去觀看了Coldplay的演唱會。從網民分享的片段中可以看到，Stephy穿著一件短身黑衫，展露纖細的腰身，而她的男友則穿著恤衫搭配牛仔褲，打扮休閒而斯文。他們甚至戴上了「Moon Goggles」特效眼鏡，忘形地隨音樂起舞。
Miki夫婦熱情表現
Miki和她的丈夫則穿著Coldplay限定版T恤，四人在演唱會上玩得非常盡興。Stephy曾經笑稱她的男友是「直男」，但在演唱會上他全程都十分投入，一手拿著汽水，另一隻手也不停揮動，顯得非常享受。Stephy的男友今次首度曝光正面樣貌，網民都對他讚不絕口，認為他高大威猛，與Stephy非常匹配，甚至有人認為他與韓星Rain有幾分相似。
撰文：東方新地圖片來源：IG@stboo、小紅書圖片、IG圖片資料或影片來源：原文刊於新假期