鄧麗欣紅館演唱會Cookies合體獨欠傅穎蒲茜兒 終極回應不和傳聞

鄧麗欣（Stephy）於紅館舉行的一連三場演唱會中，最後一晚（3月16日）帶來了意想不到的驚喜。除了邀請了魏浚笙（Jeffrey）作為嘉賓外，她更為歌迷帶來了重磅彩蛋，講到組合Cookies的6位成員現身，合體演唱了他們的出道作《心急人上》，讓全場粉絲激動不已，紛紛高呼「回憶殺」。當Cookies的成員一一出場時，全場立刻爆發出尖叫聲。