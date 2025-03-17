鄧麗欣紅館演唱會Cookies合體獨欠傅穎蒲茜兒 終極回應不和傳聞
7成員合體演唱經典歌曲
在安歌環節，Stephy對著歌迷說：「見你哋咁勁，送多份禮物畀你哋啦」，隨後《心急人上》的音樂響起，吳雨霏（Kary）、楊愛瑾（Miki）、區文詩（Angela）、何綺玲（Elaine）、馬思恆（Helena）及陳素瑩（Gloria）從台下升起，再次合唱這首歌曲，觀眾同時高呼「回憶殺」。接著，Cookies還一同演唱了《Forever Friends》，全場觀眾也跟著合唱，忠實粉絲感動地表示「睇到眼濕濕」。
鄧麗欣解釋傅穎蒲茜兒無影原因
然而，曾與Stephy傳出不和的傅穎（Theresa）和另一成員蒲蒨兒（Serena）並未能出席這次合體。對此，Stephy在演唱會後解釋說，籌備這次演唱會時她已有合體的想法，但由於一些成員不在港或有工作在身：「其實一開始真係唔確定得唔得，因為牽涉嘅人好多，協調起來唔容易。Helena特地從美國飛回來，我哋都係到最後一刻先知道佢真係趕到嚟。我一直好期待呢件事能夠實現，唔單止係因為我希望喺自己首次紅館演唱會上呈現呢個特別畫面，都因為很多觀眾非常期待看到呢一幕。能夠圓滿完成這個心願，真係非常開心。」
最終「9缺2」，Stephy表示：「全部都有問，但無辦法強求大家嗰個時間係咪真係可以夾到，大家有自己忙碌嘅嘢。」
鄧麗欣爆有欣賞自己辣舞身型
另一方面，被問到最自豪演唱會邊一part，Stephy就笑住話：「其實呢一part sexy嘅舞係我自己要求嘅，哈哈哈，即係一開始做呢個show嘅時候就覺得有一part嘅舞係性感，練咗啲成果要俾大家睇吓，同埋要俾大家睇到成長嘅印記，（會唔會太sexy?）呢個程度唔係好誇張啫！」Stephy又講到好滿意自己個身型，每晚演出完返屋企睇返性感舞嗰Part欣賞自己籮柚。（有冇覺得自己好索?）「梗係有啦！」
傅穎蒲茜兒近況曝光
傅穎（現名傅寶誼，Theresa）於17歲參加由Yes!所舉辦的「城市驚喜」被發掘，其後以Cookies成員身份出道，初出道時人氣可與Stephy相媲美，甚至一度在單飛後被老闆讚賞為「公司銷售冠軍歌手」。然而，近年她北上發展後人氣大不如前，在內地拍戲並兼任直播帶貨，有幾套為人熟悉的作品例如《芙蓉錦》、《通天狄仁傑》等。
2020年開始回流香港，最近的作品就有ViuTV劇集《熟女強人》飾演女同志角色「Charley」，與吳千語有同性感情線。此外，傅穎的外貌與Cookies出道時相比有了巨大的變化屢傳整容，被網民稱之為「傅穎5.0」。不過，Theresa甚少出席Cookies聚會，因此一直盛傳不和。
45歲Serena蒲茜兒移民加拿大變單親媽媽
Serena加入Cookies前已經參演過電影《險角》，其後以Cookies成員身份正式出道，不過出道一年後成為「餅碎」，雖然有短暫繼續從事娛樂圈工作，包括繼續拍電影及擔任電台DJ，但之後逐漸淡出娛樂圈。現已婚並育有2女，已移民加拿大。雖然表面上家庭美滿，但Serena於2022年突然宣布正在辦理離婚手續，結束長達12年的婚姻，但並未透露離婚的原因。據悉，好姊妹鄧麗欣和吳雨霏早已得知離婚消息，但2人一直保守秘密。