鄧麗欣內地宣傳被質疑黑面耍大牌 同樣北上Jeffrey獲狂讚「頂流」反差超大
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鄧麗欣（Stephy）近日北上為電影《飯戲攻心2》（內地譯名《還是覺得你最好2》）宣傳，但一段她在停車場落車後未有向粉絲揮手的影片，卻令她被內地網民鬧爆黑面耍大牌！而同樣北上為《飯2》宣傳的Jeffrey（魏浚笙），卻人氣急升獲內地網民激讚，反差超大！
鄧麗欣 被質疑黑面耍大牌激嬲網民
在網上瘋傳的影片中，鄧麗欣乘坐保母車抵達停車場，落車後忙著整理衣著，之後就轉身離開，被內地網民狠批她全程面無表情，而且沒有向粉絲揮手，惹來耍大牌的嫌疑，令內地網民非常不滿。
有網民為鄧麗欣解畫
不過亦有網民力撐鄧麗欣在進入商場後，沿途都有笑住向粉絲揮手，十分親民，加上瘋傳的影片中並無粉絲的歡呼聲，因此猜測她在停車場時根本沒有粉絲在守候，而她亦沒發現拍片者，所以才無打招呼，並非無禮貌。
Jeffrey獲激讚靚仔、有禮貌
另一方面，同樣北上宣傳《飯2》的Jeffrey就在內地人氣急升，原本只在香港發展的他，近日現身內地活動為電影作宣傳，令不少內地網民都被他的高顏值征服，紛紛驚呼：「香港原來有個咁靚仔的歌手」、「呢啲先配做頂流㗎嘛」、「太帥了！誰懂啊」、「很有禮貌」、「真係靚到成個公仔咁」等，就連Jeffrey的經理人女友Evelyn都被「愛屋及烏」，獲內地網民大讚靚女！
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撰文：東方新地圖片來源：微博@還是覺得你最好2、IG@stboo、小紅書圖片