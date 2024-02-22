鄧麗欣

鄧麗欣內地宣傳被質疑黑面耍大牌 同樣北上Jeffrey獲狂讚「頂流」反差超大

最新娛聞
東方新地

廣告

鄧麗欣（Stephy）近日北上為電影《飯戲攻心2》（內地譯名《還是覺得你最好2》）宣傳，但一段她在停車場落車後未有向粉絲揮手的影片，卻令她被內地網民鬧爆黑面耍大牌！而同樣北上為《飯2》宣傳的Jeffrey（魏浚笙），卻人氣急升獲內地網民激讚，反差超大！

鄧麗欣 《飯戲攻心2》一眾主演近日一同北上，在東莞及廣州等地為電影宣傳。
《飯戲攻心2》一眾主演近日一同北上，在東莞及廣州等地為電影宣傳。（圖片來源：微博@還是覺得你最好2）

鄧麗欣 被質疑黑面耍大牌激嬲網民

在網上瘋傳的影片中，鄧麗欣乘坐保母車抵達停車場，落車後忙著整理衣著，之後就轉身離開，被內地網民狠批她全程面無表情，而且沒有向粉絲揮手，惹來耍大牌的嫌疑，令內地網民非常不滿。

鄧麗欣 鄧麗欣被內地網民狠批黑面耍大牌。
鄧麗欣被內地網民狠批黑面耍大牌。（圖片來源：IG@stboo）
鄧麗欣 網民指她面對粉絲全程面無表情。
網民指她面對粉絲全程面無表情。（圖片來源：小紅書圖片）
鄧麗欣 亦沒有揮手打招呼。
亦沒有揮手打招呼。（圖片來源：小紅書圖片）
鄧麗欣 轉身就走被指好無禮貌。
轉身就走被指好無禮貌。（圖片來源：小紅書圖片）

有網民為鄧麗欣解畫

不過亦有網民力撐鄧麗欣在進入商場後，沿途都有笑住向粉絲揮手，十分親民，加上瘋傳的影片中並無粉絲的歡呼聲，因此猜測她在停車場時根本沒有粉絲在守候，而她亦沒發現拍片者，所以才無打招呼，並非無禮貌。

鄧麗欣 有網民為鄧麗欣平反，指她出席活動時都好親民。
有網民為鄧麗欣平反，指她出席活動時都好親民。（圖片來源：小紅書圖片）
鄧麗欣 沿途都不停向粉絲打招呼。
沿途都不停向粉絲打招呼。（圖片來源：小紅書圖片）
鄧麗欣 認為鄧麗欣黑面耍大牌的影片只係誤會一場。
認為鄧麗欣黑面耍大牌的影片只係誤會一場。（圖片來源：小紅書圖片）

Jeffrey獲激讚靚仔、有禮貌

另一方面，同樣北上宣傳《飯2》的Jeffrey就在內地人氣急升，原本只在香港發展的他，近日現身內地活動為電影作宣傳，令不少內地網民都被他的高顏值征服，紛紛驚呼：「香港原來有個咁靚仔的歌手」、「呢啲先配做頂流㗎嘛」、「太帥了！誰懂啊」、「很有禮貌」、「真係靚到成個公仔咁」等，就連Jeffrey的經理人女友Evelyn都被「愛屋及烏」，獲內地網民大讚靚女！

鄧麗欣 內地網民紛紛大讚Jeffrey真人同上鏡一樣咁靚仔。
內地網民紛紛大讚Jeffrey真人同上鏡一樣咁靚仔。（圖片來源：小紅書圖片）
鄧麗欣 又大讚他親民有禮貌。
又大讚他親民有禮貌。（圖片來源：小紅書圖片）
鄧麗欣 見到粉絲，Jeffrey特登停低擺埋pose畀粉絲影相。
見到粉絲，Jeffrey特登停低擺埋pose畀粉絲影相。（圖片來源：小紅書圖片）
鄧麗欣 臨走仲向粉絲鞠躬。
臨走仲向粉絲鞠躬。（圖片來源：小紅書圖片）
鄧麗欣 逐一為粉絲簽名。
逐一為粉絲簽名。（圖片來源：小紅書圖片）
鄧麗欣 期間女友Evelyn全程做Jeffrey「背後的女人」，內地粉絲都好受落，大讚她靚女！
期間女友Evelyn全程做Jeffrey「背後的女人」，內地粉絲都好受落，大讚她靚女！（圖片來源：小紅書圖片）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：微博@還是覺得你最好2、IG@stboo、小紅書圖片

熱門文章

 