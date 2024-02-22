鄧麗欣內地宣傳被質疑黑面耍大牌 同樣北上Jeffrey獲狂讚「頂流」反差超大

鄧麗欣（Stephy）近日北上為電影《飯戲攻心2》（內地譯名《還是覺得你最好2》）宣傳，但一段她在停車場落車後未有向粉絲揮手的影片，卻令她被內地網民鬧爆黑面耍大牌！而同樣北上為《飯2》宣傳的Jeffrey（魏浚笙），卻人氣急升獲內地網民激讚，反差超大！