鄧麗欣變身40路性感女神！昔日鄰家女孩凍齡24年 盡展輕熟女魅力
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現年40歲的鄧麗欣（Stephy）自2000年入行至今，已從女團偶像轉型成為實力派演員，靚樣更是超凍齡，在新戲《我談的那場戀愛》中，她就展現輕熟女魅力，變身40路性感女神！
鄧麗欣 獲讚「靚到痴咗線」
在即將上畫的電影《我談的那場戀愛》中，Stephy飾演一名網騙集團高層，有別於以往的純情、文青形象，今次Stephy變身風情萬種的性感尤物，睇過優先場的觀眾都大讚：「Stephy真係靚到痴咗線」、「超靚，又演技好」、「好索」、「好正呀」等。
組女團Cookies出道凍齡24年
2000年，Stephy以17歲之齡參加由雜誌《Yes!》舉辦的「全港校花校草選舉」奪冠，隨後成為模特兒。2002年組成女團Cookies出道，後經歷爆紅及拆夥等，Stephy一直保持著清純的形象，並在葉念琛的電影中飾演「阿寶」而為人熟知。
走出「阿寶」乖乖女戲路
但Stephy也因「阿寶」而被定型為乖乖女和失戀慘情角色，直到近年她開始拓闊戲路，在《空手道》中的表現令人矚目，接連獲得香港電影評論學會大獎及香港電影導演會年度大獎等最佳女主角獎項，演技終於得到認可。
鄧麗欣Stephy台灣男友曝光 真係高大有型成個韓國Oppa？
鄧麗欣（Stephy）早前承認拍拖，不少網民都好奇男方外型，但只是流傳似足「翻版Rain」，未有真正曝光。但原來去年11月，鄧麗欣在香港會展中心舉行的演唱會中，男友就坐在觀眾席的第一行，全程支持。Stephy男友身材真係高大且有型，成個韓國Oppa咁，與鄧麗欣十分般配。
「翻版Rain」唔係圈中人 已經見家長！
Stephy早前接受訪問時表示由於男友不是圈中人，自己拍拖也希望低調，只是因為被媒體影到才被迫公開，剛好自己不太介意公開自己感情生活。對於男友被形容為「翻版Rain」，Stephy開心地透露只是高度相似。他們是透過共同朋友認識，男友是台灣人且在香港工作。對於男友再次是台灣人時，她表示不是特別鍾情台灣人，只是剛好個性適合，兩人已經見了家長，當被問及是否考慮將來的婚姻計劃時，Stephy表示「見步行步」，目前沒有想得太遠，希望可以先深入了解對方。
撰文：東方新地圖片來源：IG@stboo、新傳媒照片庫、IG@sunnyhahaha_chan、電影劇照、YouTube＠Viu1 HK