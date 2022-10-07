鄧麗欣同屆校草冠軍Riz升呢做副校長 獲讚22年後更有型 揭拒入娛圈原因
鄧麗欣與黃子華同框現身22年前《Yes!》封面
鄧麗欣近日於社交網興奮指出她在電影《飯戲攻心》中的角色Monica同大佬（黃子華飾演）的緣份，原來比meow meow（林明禎飾演）還要早：「看來這可能是『飯戲攻心如果有續集之飯戲攻鼻定攻眼』的重要伏線，大家要密切留意！」更Hashtag「yes」、「校花校草」、「歷史文物」等字眼，原來兩人早在合作演出《飯氣攻心》的22年前，已早有淵源！
《飯戲攻心》導演陳詠燊都有轉發這個po，並說：「慶祝票房破五千萬，又要貼勁嘢！話說，我哋套戲有提過《Yes！》雜誌，點知我哋美術部嘅同事上網搵搵下，竟然發現——子華神同Stephy曾經喺同一個封面出現過！當年Stephy參加校花選舉，子華神係嘉賓！」最後他更將雜誌成功送到他所說的「牛頭角木村」和「又不是八十年代嘅校花冠軍」手上，並取得兩人的親筆簽名，搞笑話：「嗱！我真係做到嘢喇！」
其實有不少藝人都是參加《Yes!》雜誌校花校草比賽後被發掘入行，當年鄧麗欣於校花校草選舉中奪冠，隨即加入娛樂圈，組成女團Cookies出道。而這個封面裡面亦有：前TVB藝人何君誠（上排右一）、同為Cookies成員的Gloria（下排右三）。
巴基斯坦裔Riz與鄧麗欣同屆奪校草冠軍
原來當年同屆的校草勝出者是一名地利亞修女紀念學校（協和）的男學生Riz利哲宏（Dr. Rizwan Ullah）。不過，Riz沒有選擇踏入娛樂圈，反而繼續學業。Riz小時候曾想投考警察，讀完大學取得工商管理學士學位後，被中學副校長推薦做英文科教師。現時投身教育界的他，回歸母校更成為了中學副校長。
巴基斯坦裔Riz拒入行 投身教育界
Riz曾接受ViuTV節目《8%的聲音》訪問，憶述自己雖然是巴基斯坦裔，出街時曾經受到誤解，不過他表示自己是本地土生土長的香港人。為了改變別人的看法，Riz決定做到最好，讓大家改觀，他直言：「係你唔識嘢，唔識貨，廢事同你嘈。我唔係想做偉人，改變唔到世界，但會諗點改變自己。」
Riz願為學生補課助爭取好成績被封為偶像
Riz在節目中透露投身教育界的原因，他說：「因為我讀書嘅時候，唔多巴基斯坦人做老師，無㗎根本上。反正剛畢業，就試一試。」他指做老師，成就、幫助學生好有意義，滿足感非常大。
Riz在校內備受學生歡迎，更有不少學生封他為偶像，他的學生大讚：「Riz相當聰明，只要佢想，佢有能力教授任何科目。佢好勤力，花好多心思教學生，幫助我哋喺文憑試拎到好成績。」Riz為了讓不同族裔的學生學習中文，花很多心思教導，甚至在每日下午6點至8點開辦中文課。
Riz解釋指：「我覺得無入錯行，無後悔過。香港係知識型社會，佢哋要繼續踢波，繼續讀書，繼續搵自己嘅路，我哋作為老師會繼續幫佢哋。同一天空下無分彼此，唔同族裔嘅學生一齊上堂、學習，互相認識、欣賞同尊重。」
Riz博士畢業未夠40歲成副校成功經歷獲網民大讚
後來，Riz攻讀完博士學位，投身教育界多年後，現在已是中學副校長、傳訊及公共事務主管，更是現屆平等機會委員會委員、青年發展委員會委員、教育局政府助學金聯合委員會委員、社會企業研究院常務副院長。Riz十分關注本港少數族裔學生的權益和讀書生涯的規畫，熱心服務社會，政府因此特別頒發「行政長官社區服務奬狀」，表彰Riz所作的貢獻。
網民都紛紛留言大讚Riz的成功經歷令人驚喜：「好勁！」、「個個做明星，偏偏佢走第二個field都可以咁成功」、「好叻仔！而家都好型！、「犀利！40歲未夠就做副校！」
最近Riz更接受了香港電台訪問，以及獲邀上TVB清談節目《清心直說》，節目中可見他重新留了頭髮，男人味更加重，難怪連男網民都讚他很有型。
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