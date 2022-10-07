鄧麗欣同屆校草冠軍Riz升呢做副校長 獲讚22年後更有型 揭拒入娛圈原因

鄧麗欣（Stephy）近日於社交網上載了數張與黃子華的合照，手上更拿上一本「歷史文物」《Yes!》，原來早在2000年鄧麗欣當選校花冠軍時，黃子華亦曾出現在同一個封面內！而同屆的校草冠軍Riz雖然拒絕加入娛樂圈，但在擔任副校長後，亦曾上過多個電視及電台節目接受訪問，引起網民熱烈討論。