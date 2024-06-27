愛回家 鄭世豪離巢後首晒「龍家」合照 10字極終暗串引猜測
鄭世豪離巢後首曬「家庭照」
雖然鄭世豪已經離巢，不過佢與劇中的「媽媽」蘇恩磁以及「細龍太」陳思圻就依然咁friend！其實3人在劇外感情十分深厚，更會不時約埋一齊聚會。日前鄭世豪就在社交平台上曬出與2為的合照，令唔少人都感嘆「龍家二房」依家只剩低蘇恩磁一個。
鄭世豪10字終極暗串引熱議
除咗曬出合照外，鄭世豪仲配文：「朝著太陽生長，做個溫暖的人，不卑不亢，清澈善良，便能聚在一起。」不過「清澈善良，便能聚在一起」呢句就被網民猜測意有所指，更齊齊估係唔係暗串緊前公司！
愛回家｜「細龍生」鄭世豪離巢宣言疑句句有骨 以3個字形容TVB
鄭世豪今日在個人社交媒體上發布消息，正式告別TVB。早前蘇韻姿宣布離巢後，已有傳聞指在《愛回家》飾演「細龍生」龍力士的鄭世豪即將離巢TVB，原因是合約價的談判上未能與TVB傾掂數，今次其離巢發文更被指「句句有骨」！
鄭世豪 以「小社區」形容TVB
在告別文中，鄭世豪竟以「小社區」來形容TVB，並指自己對未來的路並無具體規劃，只能「一切隨緣」，又感嘆指「很多事情不如願」，給人十分無奈的感覺：
感謝有一個平台讓我可以成長學習發展了廿四年的人生，感激曾經信賴信任合作過的一班伯樂們，如無大家一點一滴的提點愛護支持教導，就沒有仍堅持的鄭世豪可以出現了
今晚將會係道別的一夜，而離開一個小社區後會如何，我也不知道，也沒打算，一切隨緣吧。
再次感激各位觀眾朋友的支持，有聽我唱歌的，有睇我演戲的，大家都令我能夠讓爸爸媽媽感動過，讓家人放心，感覺並沒有浪費這廿四年的光陰。
得失，有得必有失；
捨得，有舍才有得！
人生得失，你需要淡然一點；
做到捨得，你需要灑脫一點！
很多事情，不如願，唯有淡看才從容；
很多東西，成負重，唯有減負才輕鬆！
疑被「大小姐」率先證實離巢消息
鄭世豪之後向媒體表示之前有他離巢的傳聞出現時，他也覺得一頭霧水，因為他從不會亂說話博新聞，所以肯定消息不是由他傳出，他直指正當他想待適當時候才一步一步告訴家人及回覆大家的時候，其離巢的消息「居然被某人好肯定地證實了」，他不滿指這樣的結果在當刻其實極影響他的家人。
而睇翻當日「大小姐」林淑敏曾親口向傳媒表示，以她所知，鄭世豪已約滿TVB，所以鄭世豪口中所指的「某人」，相信正是林淑敏。「大小姐」和「細龍生」劇中鬥到出面，沒想到劇外亦有不和。
網民最擔心「大小姐」以後冇對手
而網民亦好關心《愛回家》之後的劇情，紛紛表示：「冇咗你，大小姐點算，冇人同佢爭」、「無咗細龍生，大小姐還跟誰鬥呢？」、「無得睇你同大小姐鬥氣了」、「二房終於輸咗畀大房」等，亦有網民表示要罷睇《愛回家》：「咁愛回家仲有咩好睇呀？！」、「好看的角色都一個個離開了，不想再看愛回家了」。
鄭世豪最後亮相《愛回家》第2289集 (05/24) 劇情：
Fanny於新一期公司內部員工通訊上投稿讚揚力蓮，令力士被比下去。秀琴着力士應設法破壞力蓮與Fanny的關係，並提到可趁力蓮與瑞輝出埠旅行期間借用Fanny。其後，力士帶Fanny、壯出埠公幹，Fanny以為會遭力士百般折磨，怎料竟有意想不到的「任務」…Fanny公幹回來，一切似是回復正常，力蓮卻發現Fanny竟似一再犯錯，將力士認作「老細」…
鄭世豪憑《愛回家》成功入屋
鄭世豪自2001年讀藝員訓練班後加入TVB，之後從跑龍套做起，曾在《皆大歡喜》中一人分飾23個閒角，直到7年前他在《愛回家》中獲得了「細龍生」這角色，成功入屋。他對唱歌的熱愛也讓他在2013年奪得《星夢傳奇》亞軍，他還自資推出了多首歌曲，現在也有開班教唱歌。此外，他還在2022年的《鐵拳英雄》中，演出男配角「畢易」，獲得了觀眾的好評。