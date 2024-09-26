愛回家｜「細龍生」鄭世豪爆與「大小姐」林淑敏真正關係 直認嬲對方1件事
《愛回家》鄭世豪嬲林淑敏率先「劇透」
鄭世豪日前作為嘉賓現身HOY TV節目《見招拆招風水局》，提到「大小姐」林淑敏曾向傳媒爆出他離巢的消息，鄭世豪坦承有不開心：「正如大家入戲院睇戲，冇理由劇透。嗰一日見到佢同你哋講我離巢，我係好愕然。因為本身我係想等到最後一集出街，先同大家講我離巢。」
3字揭露同林淑敏目前關係
鄭世豪指報道出街後，林淑敏從冇打電話給他解釋，而被問到現在同林淑敏仲有冇聯繫，鄭世豪表示和之前一樣：「少聯絡。」另一邊廂，鄭世豪透露日前曾與《愛回家》中的「二龍太」蘇恩磁及「細龍太」陳思圻「一家三口」去飲茶，補祝他的46歲生日，講到生日願望，他表示最緊要開開心心同保持有工開。
離巢原來關被屈遲到事
鄭世豪指做出離巢決定時，並沒有和TVB鬧得不愉快。不過他就講到當日離巢原來同被屈遲到一事有關。鄭世豪曾在去年11月因被屈遲到而在社交平台發文大呻：「越好人越難撈」，他直言：「明明自己都好晒自己嘅本分，但最後就出咗一啲誤會，嗰一刻係有唔開心，加上又未必有人去理解到件事係點，就自然會抑壓住個情緒。」
離巢後4個月首個幕前工作
鄭世豪又透露他目前正在從事一些幕後工作，包括在唱歌學校教唱歌，以及到一些公司進行員工培訓。而今次為HOY TV節目做嘉賓，則是他離巢後首個幕前工作。他亦有乘機叫師傅指點迷津，被師傅叫他著粉紅色催運。談到收入情況，他坦承與過去相比，現在的收入可以說是持平，也沒有再收到任何公司的簽約邀請。雖然有錄新歌，但錄了5、6次都不滿意。
鄭世豪 曾以「小社區」形容TVB
鄭世豪於今年5月在個人社交媒體上發布消息，宣佈正式告別TVB。有傳鄭世豪離巢TVB的最主要原因合約價的談判上未能與TVB傾掂數，其離巢發文更以「小社區」來形容TVB，並指自己對未來的路並無具體規劃，只能「一切隨緣」，又感嘆指「很多事情不如願」，給人十分無奈的感覺。
被「大小姐」率先證實離巢消息
鄭世豪之後向媒體表示之前有他離巢的傳聞出現時，他也覺得一頭霧水，因為他從不會亂說話博新聞，所以肯定消息不是由他傳出，他直指正當他想待適當時候才一步一步告訴家人及回覆大家的時候，其離巢的消息「居然被某人好肯定地證實了」，他不滿指這樣的結果在當刻其實極影響他的家人。
而睇翻當日「大小姐」林淑敏曾親口向傳媒表示，以她所知，鄭世豪已約滿TVB，所以鄭世豪口中所指的「某人」，相信正是林淑敏。「大小姐」和「細龍生」劇中鬥到出面，沒想到劇外亦有不和。