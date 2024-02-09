鄭中基演唱會2024︳香港站一文看清 情人節歌單有特別安排！
鄭中基：新年見！記得著到紅噹噹入嚟見我！
《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2023》在澳門首站反應熱烈一票難求。由機動娛樂舉辦的演唱會，香港站也將於2024年2月13日在紅館盛大開演，計劃進行共6場的精彩演出。作為演唱會主辦、監製、宣傳、投資者、表演者於一身既鄭中基表示：「香港場終於要嚟宣布啦！終於返嚟我哋香港主場啦！由我本人投資、監製、宣傳同表演嘅演唱會！新年見！記得著到紅噹噹入嚟見我！」
新年開show預咗派6位數利是！情人節歌單有特別安排
對於鄭中基新年開show，中基表示：「當然開心，大家唔好再叫我唱〈青春豆〉就好！哈哈！」而新年當然就係逗利是！Ronald笑言：「每次新年開show除咗逗利是，自己都要派利是，開演唱會的話，利是預咗派6位數字，最緊要開開心心！」今年除了是農曆新年，仲撞埋情人節歌單設計係有特別安排！Ronald直言：「有睇澳門場嘅都知歌單有4 part，今次返到香港紅館就加到5 part！至於情人節都會有特別安排，但依家就唔透露住，到時大家就知！」
《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024》詳情
日期：13/2（星期二、年初四）、14/2（星期三、年初五）、 16/2（星期五、年初七）、 17/2（星期六、年初八）、18/2（星期日、年初九）、 終極加場：19/2（星期一、年初十）
演出時間：8:15PM
地點：紅磡香港體育館
票價：HKD$988, $688, $488
主辦：機動娛樂、光尚娛樂、森立演藝
鄭中基演唱會2024香港｜歌單
《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024》尚未公佈歌單，可先參考澳門站演唱會歌單：
搬屋
想愛你
你的眼睛背叛我的心
絕口不提我愛你
答案
許願樹
八爪魚
救救我
不好笑
我代你哭
無賴
Beautiful People My Only One
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