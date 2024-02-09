鄭中基演唱會2024︳香港站一文看清 情人節歌單有特別安排！

鄭中基（Ronald）於7月在澳門舉辦了《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡回演唱會2023》首站演出後，嚟緊將於2月13日回到主場香港站紅館開騷，展開一共6場的龍年個唱！一齊睇睇詳細安排。