鄭中基演唱會 紅館

鄭中基演唱會2024︳香港站一文看清 情人節歌單有特別安排！

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Keith

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鄭中基（Ronald）於7月在澳門舉辦了《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡回演唱會2023》首站演出後，嚟緊將於2月13日回到主場香港站紅館開騷，展開一共6場的龍年個唱！一齊睇睇詳細安排。

鄭中基：新年見！記得著到紅噹噹入嚟見我！

《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2023》在澳門首站反應熱烈一票難求。由機動娛樂舉辦的演唱會，香港站也將於2024年2月13日在紅館盛大開演，計劃進行共6場的精彩演出。作為演唱會主辦、監製、宣傳、投資者、表演者於一身既鄭中基表示：「香港場終於要嚟宣布啦！終於返嚟我哋香港主場啦！由我本人投資、監製、宣傳同表演嘅演唱會！新年見！記得著到紅噹噹入嚟見我！」

鄭中基演唱會 紅館 鄭中基演唱會
（圖片來源：《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2023》海報）

新年開show預咗派6位數利是！情人節歌單有特別安排

對於鄭中基新年開show，中基表示：「當然開心，大家唔好再叫我唱〈青春豆〉就好！哈哈！」而新年當然就係逗利是！Ronald笑言：「每次新年開show除咗逗利是，自己都要派利是，開演唱會的話，利是預咗派6位數字，最緊要開開心心！」今年除了是農曆新年，仲撞埋情人節歌單設計係有特別安排！Ronald直言：「有睇澳門場嘅都知歌單有4 part，今次返到香港紅館就加到5 part！至於情人節都會有特別安排，但依家就唔透露住，到時大家就知！」

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（圖片來源：大會提供）

《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024》詳情

日期：13/2（星期二、年初四）、14/2（星期三、年初五）、 16/2（星期五、年初七）、 17/2（星期六、年初八）、18/2（星期日、年初九）、 終極加場：19/2（星期一、年初十）

演出時間：8:15PM

地點：紅磡香港體育館

票價：HKD$988, $688, $488

主辦：機動娛樂、光尚娛樂、森立演藝

鄭中基演唱會2024香港｜歌單

《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024》尚未公佈歌單，可先參考澳門站演唱會歌單：

搬屋

想愛你

你的眼睛背叛我的心

絕口不提我愛你

答案

許願樹

八爪魚

救救我

不好笑

我代你哭

無賴

Beautiful People My Only One

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圖片來源：《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2023》海報、大會提供

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