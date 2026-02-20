鄭中基前經理人湘湘神隱年半突蒲頭 初三赤口幸福發文引猜測 IG一個細節位意外揭最新動向
鄭中基前經理人何慶湘神隱年半後，竟然選在大年初三突然復出社交平台，並發出一張與愛犬的溫馨合照，配文「讓我們一起過🐾❤️」。這個看似簡單的貼文，卻在娛樂圈掀起熱議，因為湘姐自從2024年8月與鄭中基鬧翻後，一直保持低調，社交平台更改為私人模式，令外界對她的近況充滿好奇。
湘姐潛水年半終於浮面
自從鄭中基在2024年8月3日公開宣布與合作10年的經理人何慶湘終止合作，並指控她「工作及道德操守有問題」後，湘湘就如人間蒸發般消失在公眾視線中。她不但將社交平台帳號轉為私人，更在2024年聖誕節與朋友合照亮相後便再無蹤影，個人社交平台自2024年7月後就沒有任何更新，令外界對她的去向議論紛紛。
「讓我們一起過」引無限聯想
直到昨日大年初三，湘姐終於打破沉默，不但將社交平台帳號重新轉為公開，更上載兩張與愛犬的溫馨照片，配文寫道「讓我們一起過🐾❤️」。雖然從文字表面看來是指與愛犬一起過新年，但這個時機點的選擇卻令人有無限聯想。從照片可見，湘湘精神狀態相當不錯，面露幸福甜蜜的笑容，與之前傳聞中的低潮狀態形成強烈對比。
IG簡介引關注 意外揭最新動向
湘湘的IG簡介原本一直保留「鄭中基經理人」，但出post之後快速刪除，但在threads仍然保留，不過在今早已經同步刪除獲關注，且她依然follow鄭中基的IG，兩人關係依然引熱議！
鄭中基離婚風波牽連湘湘
期間鄭中基因情緒健康問題暫停工作，更與妻子余思敏辦理離婚手續，結束長達14年的婚姻。有傳湘湘與這場婚變有千絲萬縷的關係，因為鄭中基被指一直不肯與何慶湘「斬纜」，疑似在赴美參加戒酒療程時都有她參與其中，這令余思敏相當不滿，最終成為兩人離婚的導火線之一。
