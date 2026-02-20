鄭中基前經理人湘湘神隱年半突蒲頭 初三赤口幸福發文引猜測 IG一個細節位意外揭最新動向

鄭中基前經理人何慶湘神隱年半後，竟然選在大年初三突然復出社交平台，並發出一張與愛犬的溫馨合照，配文「讓我們一起過🐾❤️」。這個看似簡單的貼文，卻在娛樂圈掀起熱議，因為湘姐自從2024年8月與鄭中基鬧翻後，一直保持低調，社交平台更改為私人模式，令外界對她的近況充滿好奇。