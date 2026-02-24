鄭中基做「跟得老竇」現身環球影城 被捕獲與神秘女玩過山車笑到見牙唔見眼

離婚風波鬧足大半年的鄭中基，新年期間帶同一對子女到新加坡環球影城遊玩，被網民捕獲行蹤。片段中見到鄭中基與身旁一名神秘女子玩過山車時開懷大笑，狀甚親暱，令網民紛紛猜測女方身份。事實上該名女子正是鄭中基胞妹，兩兄妹感情要好，外形亦相當「餅印」。而與前妻余思敏的離婚官司至今仍未完結，三人近況備受關注。