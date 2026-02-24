鄭中基做「跟得老竇」現身環球影城 被捕獲與神秘女玩過山車笑到見牙唔見眼
鄭中基環球影城被捕獲 與神秘女子玩過山車勁high
有網民在社交平台分享，於新加坡環球影城發現鄭中基的行蹤，見到他與身旁女士一起玩機動遊戲時開心大笑。當時鄭中基帶同14歲大女鄭梓喬及細仔鄭梓仁遊玩，一家人笑容滿面。久休的鄭中基略見發福，對住仔女一臉冧樣，而一對子女已長高了不少，囡囡淡妝示人，少女味十足。鄭中基不斷陪他們玩機動遊戲，並且讓女兒慢慢掃紀念品，相當有耐性。
神秘女子身份曝光 原來是鄭中基胞妹
網民拍到鄭中基和一名女士玩過山車時開懷大笑，狀甚親暱，紛紛揣測女方身份。其實她是鄭中基胞妹，由於性格低調，所以鄭中基絕少公開談及她。兩兄妹感情很好，而且外形也相當「餅印」，特別是額頭和笑容。今次除了細妹之外，據悉其父鄭東漢和太太也有同行。有讀者表示，當日曾經下雨，只見鄭中基拎住長遮與仔女在影城周圍逛，相當貼心。
離婚風波回顧 何慶湘事件成導火線
這場婚變的導火線追溯至2024年8月，當時鄭中基突然公開指控經理人何慶湘工作及操守有問題，宣布終止合作，並表示將赴美戒酒。而在鄭中基宣布與何慶湘中止合作前，余思敏曾在IG貼出一張疑似地毯的相片，並標註老公鄭中基、何慶湘等人，疑意有所指：「Good morning HK. Something big are coming…want to see？」惹起網民多方揣測，並「神探」上身指地毯款式是出自北角某酒店的同款，隨後更傳出何慶湘懷孕等負面消息。
贍養費爭議曝光 鄭東漢澄清月付六位數
去年鄭中基和余思敏正式展開離婚程序，並於2025年4月及6月兩度現身家事法庭，就離婚細節進行閉門聆訊。在離婚官司期間，有傳聞指鄭中基向余思敏提出的贍養費金額為每月8,000港元。由於鄭家家底豐厚，加上一對子女一直就讀名校，該金額被外界質疑不足以支撐日常生活開支。其後鄭中基發聲明，強調8,000元贍養費的傳聞與事實嚴重不符，而親自陪同兒子出庭的鄭東漢表示，兒子離婚後將會月付六位數字以上的費用，遠高於傳聞的8,000元。
余思敏慈山寺現身 頭頂2吋白髮顯憔悴
信奉佛教的余思敏在剛剛去年的除夕夜，與好友黃心美、前主播鄭文、衛志豪等一同現身慈山寺。鄭文在IG分享慈山寺元日萬燈法會的片段，余思敏等人當日中午已在寺內參與義工活動，身穿灰白色制服，全程素顏示人。久未露面的余思敏似乎已有一段時間未有修剪頭髮，頭頂驚現2吋白髮，而兩鬢的白髮亦相當明顯，令容顏看上去頗為憔悴，失去昔日光彩。
何慶湘神隱年半突發文 幸福笑容引聯想
自事件發生後，當事人何慶湘一直潛水，社交平台帳號亦改為私人，而她亦在2024年聖誕在朋友的合照中亮相後，便未見蹤影。有指她已轉職到一間電影公司工作，更傳出她私下仍一直有幫鄭中基，甚至Ronald赴美作暫別的演出時，都有參與其中。直到今年大年初三，神隱約年半的湘姐終於浮面，不單將其個人社交平台帳號轉回公開，更上載兩張相片，上面寫道：「讓我們一起過🐾❤️」單看文字令人有無限聯想，但其實所指是相中的愛犬。從相片可見，湘姐精神不錯，面露幸福甜蜜笑容。
鄭中基回港開工 機動電視台開年飯聚首
出埠度歲後，鄭中基已回港開工，跟「機動電視台RTV」的同事一起吃開年飯，並返公司開會。機動電視台在社交平台上載飯局照片，發文：「開工大吉，祝願大家都機智齊迎來新歲，動力滿滿樂佳節，電光閃耀福到來，視界開闊新視野，台上台下笑呵呵」。鄭中基亦有在該帖文留言派心，看來已重新投入工作狀態。目前鄭中基和余思敏各佔一半時間陪伴子女，離婚官司仍未完結。