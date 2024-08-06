鄭中基發長文自稱患抑鬱及酗酒 余思敏為老公事業做1事支持到底
鄭中基發長文自稱患抑鬱及酗酒
鄭中基今日再發表長文，不過內容由始至終都冇講到經理人衰咩，只將重點提到自身健康嘅聲明，包括患抑鬱及酗酒兩大情況，鄭中基更指太太會陪同自己到美國接受戒酒療程。好友林敏聰回應支持：「頂字（住）老友」，不過亦有網友猜測：「都係無交代同解釋到究竟關何慶湘咩事喎…」「酒後亂性？」亦有估計此聲明是化解公關災難嘅手段。
享受被稱為老闆娘 疑想做「劉嘉玲2.0」
陳志雲續指鄭中基與何慶湘終止工作關係後，鄭中基的事業管理權應該由余思敏掌管。事實上，余思敏一直喜歡被外界稱為「老闆娘 」。早前有網民在IG留言稱余思敏為「老闆娘 」時，余思敏親手點讚，更指「喜歡這個稱呼，多謝你」，似乎想做「劉嘉玲2.0」，為丈夫打點事業發展。
不介意高調大方批准楊千嬅做嘉賓
曾經做過幕前的余思敏，向來不介意為鄭中基高調現身。在2017年鄭中基舉行紅館演唱會時，余思敏就帶同一對仔女到場支持，到Encore更上台同鄭中基情深一吻。就算鄭中基「舊愛」楊千嬅做鄭中基演唱會嘉賓，余思敏都大方批准，認真唔話得。
盤點5大巨星身邊女人
1 | 劉嘉玲（梁朝偉太太）
劉嘉玲近年為梁朝偉所付出的一切，大眾有目共睹。劉嘉玲不但鼓勵梁朝偉接拍荷里活Marvel大片《尚氣》，令其人氣再度急升，成功打入荷里活市場；亦時不時在綜藝節目或社交平台大談梁朝偉鮮為人知的一面，使得梁朝偉的人物形象變得更加立體化、更加正面。
2 | 發嫂陳薈蓮（周潤發太太）
與發哥結婚36年的發嫂陳薈蓮是新加坡富商之女，86年與發哥結婚，兼任發哥的經紀人，多年來無論衣食住行，下至買餸、上至買樓，發嫂都手到拿來，她為發哥處理好工作和生活上的大小事情，對外她是女強人，但內心卻是一個仰慕丈夫的小女人。
3 |牛春龍（吳宇森太太）
大導演吳宇森與太太牛春龍結婚45年，兩夫妻今年先後罹病，二人互相照顧，陪伴對方對抗病魔。身為大導演吳宇森背後的女人，牛春龍多年來一直專注照顧家庭之餘，又在丈夫拍電影時，為對方寫拍攝側記，接受媒體訪問，為丈夫的電影作宣傳，名副其實的賢內助。
4 |林惠嘉（李安太太）
另一大導演李安與太太林惠嘉的婚姻亦感動到大批網民。林惠嘉在李安事業6年期間，不但成為家庭的經濟支柱，更以行動和言語支持丈夫的夢想。到李安成功成為名揚國際的大導演時，林惠嘉謙虛表示自己並沒有支持他，只是沒有拖對方後腿，令不少網民都感到非常敬佩。
5 |郭藹明（劉青雲太太）
94年開始拍拖，98年拉埋天窗，劉青雲與郭藹明結婚超過二十年。青雲曾在一次訪問中坦言老婆是他人生最好的禮物，並在15年奪金像影帝時，在台上感言冧到老婆 眼濕濕：「我要多謝我太太，每次當我揸住隻太空船，飛到去宇宙唔知邊一度嘅時候，你總係有辦法，令我好安全咁返嚟地球！」皆因婚後息影的郭藹明為老公打理頭家功不可沒，成為劉青雲背後最強的支柱。