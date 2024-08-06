鄭中基發長文自稱患抑鬱及酗酒 余思敏為老公事業做1事支持到底

鄭中基（Ronald）與其經理人何慶湘（湘姐）於8月3日的合作關係突然結束，引起了廣泛的關注和討論。鄭中基今日再發表長文，透露自己患抑鬱症及酗酒，並將會由太太陪同，到美國接受戒酒療程。作為鄭中基背後嘅女人，余思敏多年來為老公事業出心出力⋯⋯

