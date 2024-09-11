余思敏為鄭中基「潛水」逾月終現身 殘爆出席劉明軒生日飯局
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鄭中基上月初突然宣布與合作10年嘅經理人何慶湘（湘姐）結束合約，更表示對方「工作及道德操守有問題」引起網民熱議。鄭中基隨後更自爆有情緒及酗酒問題，並透露演唱會完結後將暫停演藝事業，並由太太陪同到美國接受戒酒療程。不過事件爆出後余思敏就「潛水」逾月，直至日前（9日）先於好友劉明軒（Vivian）的生日飯局上現身，不過就被網民指佢睇落殘到爆……
余思敏殘爆現身賀劉明軒牛一
前有線主播劉明軒即將迎來47歲生日，而同為有線「娛樂新聞報導」主播嘅余思敏及鄭文，就率先與好友食生日飯慶祝。「潛水」逾月嘅余思敏終於再出現，雖然以淡妝示人，不過就仍然難掩疲倦同憔悴嘅面容，與2位好友相比，睇落殘咗唔少。
網民心痛余思敏憔悴面容
對於余思敏殘爆現身，唔少網民都留言表示心痛：「點解會殘成咁，睇嚟最近真係好煩惱」「明明之前啲相都好精神，依家憔悴咗好多」「3位裏面佢最細，但係睇落似係最大嗰個」「所以話女人一定要為自己而活，為男人搞到自己殘晒為乜」「睇落仲大過劉明軒」
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、ig@sammieyucm