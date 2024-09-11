余思敏為鄭中基「潛水」逾月終現身 殘爆出席劉明軒生日飯局

鄭中基上月初突然宣布與合作10年嘅經理人何慶湘（湘姐）結束合約，更表示對方「工作及道德操守有問題」引起網民熱議。鄭中基隨後更自爆有情緒及酗酒問題，並透露演唱會完結後將暫停演藝事業，並由太太陪同到美國接受戒酒療程。不過事件爆出後余思敏就「潛水」逾月，直至日前（9日）先於好友劉明軒（Vivian）的生日飯局上現身，不過就被網民指佢睇落殘到爆……

