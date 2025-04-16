鄭中基余思敏現身家事法庭 閉門聆訊資料外洩 網友熱猜「誰洩密」

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藝人鄭中基與太太余思敏（Sammie）今日（15日）被TVB娛樂新聞台獨家直擊現身灣仔家事法庭，參與閉門聆訊。由於家事法庭主要處理離婚、贍養費及子女撫養權等事宜，加上兩人早前已互相取消社交平台關注，婚變傳聞隨即引爆全城熱議！

家事法庭閉門聆訊竟外洩 鄭中基當場愕然

據TVB娛樂新聞台報導，鄭中基離開法庭時明顯身形相當消瘦，對離婚及子女撫養權問題一概避談，更兩度反問記者為何得知閉門聆訊消息：「呢個closed court嚟，你哋點知？」、「我想問一問，呢個closed court嚟，點解你哋會收到消息？多謝關心」，神情顯得相當困惑。余思敏則全程沉默離開。值得注意的是，閉門聆訊理論上僅當事人及律師知情，消息外洩引發網民瘋狂揣測。

鄭中基 余思敏 2011年，鄭中基與大肚的余思敏結婚。（圖片來源：余思敏IG）
2011年，鄭中基與大肚的余思敏結婚。（圖片來源：余思敏IG）

網民突破盲點：誰是「放料人」？

事件曝光後，網民火速聚焦「消息來源」，留言區瞬間變推理現場：

  • 「閉門聆訊得你同你老婆知啫，你無講嘅話咪即係你老婆話畀傳媒知？」
  • 「鄭中基咁憎大台，點會特登彩你哋呀😂」
  • 「究竟邊個通水俾鄭中基最唔鍾意嘅台知？咁大仇口？」

亦有網民嘲諷TVB記者提問技巧：「去家事法庭唔係傾兩公婆同仔女，唔通去飲茶咩？」

鄭中基 余思敏 （圖片來源：TVB娛樂新聞台）
（圖片來源：TVB娛樂新聞台）

婚姻危機早有端倪

鄭中基去年8月自爆患抑鬱症及酗酒問題，由余思敏陪同赴美治療，當時Sammie曾發文暗示「大事來臨」。今年3月生日未見丈夫現身，上月更以歌曲《Keep moving forward》配自拍照，被解讀為告別婚姻。鄭父鄭東漢早前回應傳媒時亦態度避談，稱「唔到自己話事」。

記者表現再成焦點

TVB娛樂新聞台記者被指提問突兀，網民翻舊帳指該記者過往訪問容祖兒時亦「九唔搭八」，今次在敏感場合追問離婚細節，被批「難為鄭中基」。目前雙方仍未公開回應事件，但閉門聆訊消息離奇曝光，已令這場離婚風波添上羅生門色彩。

鄭中基 余思敏 現年30歲的TVB新人蕭文諾自2016年中學畢業後入讀副學士，之後考入2019年第30期TVB藝員訓練班，畢業後簽約成為旗下男藝人，不過就發展平平，目前主要於娛樂新聞台擔任主播。（圖片來源：蕭文諾IG）
現年30歲的TVB新人蕭文諾自2016年中學畢業後入讀副學士，之後考入2019年第30期TVB藝員訓練班，畢業後簽約成為旗下男藝人，不過就發展平平，目前主要於娛樂新聞台擔任主播。（圖片來源：蕭文諾IG）

鄭中基與TVB結怨20年 ：「由嗰時開始我就唔妥TVB﹗」

鄭中基最近因為離婚鬧上法庭，被TVB娛樂台記者獨家追訪，其實過去10年鄭中基已經甚少現身無綫節目，今次罕有以新聞人物方式現身TVB，絕對有諷刺意味，事關2021年鄭中基曾在其網台節目中 ，大爆自己拒絕亮相TVB的往事，因為2005年《無賴》MV被要求改歌詞而感到創意被踐踏，當時節目惹起不少討論！相關文章：鄭中基親爆拒亮相TVB真相 怒氣未消：「由嗰時開始我就唔妥TVB﹗」

鄭中基 余思敏 鄭中基直指由嗰時開始唔妥TVB到依家﹗（圖片來源：《機動電視台RTV》截圖）
鄭中基直指由嗰時開始唔妥TVB到依家﹗（圖片來源：《機動電視台RTV》截圖）
鄭中基 余思敏 鄭中基（Ronald）與蔡卓妍（阿Sa）2010年3月至認已婚兼宣布離婚，6年情玩完。2011年10月余思敏辭職有線工作嫁拍拖未夠一年嘅Ronald，及後有報道指余思敏已懷胎四月，陀嘅係女，榮升做daddy嘅Ronald迎娶女友俾個名份佢！對種種傳言，當時Ronald唔否認唔承認，但表現得極唔耐煩，亦無半點喜悅。（圖片來源：東方新地@2011年 ）
鄭中基（Ronald）與蔡卓妍（阿Sa）2010年3月至認已婚兼宣布離婚，6年情玩完。2011年10月余思敏辭職有線工作嫁拍拖未夠一年嘅Ronald，及後有報道指余思敏已懷胎四月，陀嘅係女，榮升做daddy嘅Ronald迎娶女友俾個名份佢！對種種傳言，當時Ronald唔否認唔承認，但表現得極唔耐煩，亦無半點喜悅。（圖片來源：東方新地@2011年 ）
鄭中基 余思敏 余思敏辭職等嫁中基，其時佢同胞妹余思靈(Karry)離開荃灣韻濤居寓所時，唔止唔化妝，連頭都唔敢染，懷中基B早有先兆！（圖片來源：東方新地@2011年）
余思敏辭職等嫁中基，其時佢同胞妹余思靈(Karry)離開荃灣韻濤居寓所時，唔止唔化妝，連頭都唔敢染，懷中基B早有先兆！（圖片來源：東方新地@2011年）

鄭中基戒酒前與經理人何慶湘決裂

睇翻鄭中基在停工前，曾因突然公開與經理人何慶湘決裂，並指控對方「工作及道德操守有問題」，而引來網民熱議。當日鄭中基太太更曾出po表示有大事要發生，令網民猜測鄭中基是因「偷食」何慶湘被發現，而被老婆逼發聲明，宣布與合作長達10年的何慶湘「割𥱊」。不過鄭中基對此事未有作任何解釋，只宣布因個人情緒及健康問題，要停工前往美國接受戒酒中心療程。

鄭中基 余思敏 有網民不滿鄭中基未有解釋之前對湘姐的指控。（圖片來源：IG@5ftSheung）
有網民不滿鄭中基未有解釋之前對湘姐的指控。（圖片來源：IG@5ftSheung）
鄭中基 余思敏 鄭中基去年8月無預警於社交媒體上發表驚人聲明，宣布與長期合作的經理人何慶湘「終止合作」，之後又透露因個人情緒及健康問題，將在9月29日完成的高雄演唱會後暫時離開公眾視野，好好休息。（圖片來源：FB＠Ronald Cheng 鄭中基）
鄭中基去年8月無預警於社交媒體上發表驚人聲明，宣布與長期合作的經理人何慶湘「終止合作」，之後又透露因個人情緒及健康問題，將在9月29日完成的高雄演唱會後暫時離開公眾視野，好好休息。（圖片來源：FB＠Ronald Cheng 鄭中基）

網民質疑冷處理後扮無事

現在鄭中基「潛水」半年後回歸，有不少網民就質疑他「冷處理」後扮無事發生：「BBO肥仔可以學鄭中基咁冷處理就可以過關？」、「個個當冇事發生先好嘢」、「娛樂圈做緊要臉皮厚，發生咩事都要扮無事」、「避下風頭啫、淡化件事」、「轉移視線」、「經過呢單嘢…更加欣賞佢演技」、「其實點解出軌要戒酒？」、「戒咩酒，俾佢老婆軟禁就真」、「要戒口，唔好亂食嘢」。

鄭中基 余思敏 鄭中基去年9月完成高雄個唱後，在老婆余思敏陪同下去美國接受戒酒療程。（圖片來源：IG@sammieyucm）
鄭中基去年9月完成高雄個唱後，在老婆余思敏陪同下去美國接受戒酒療程。（圖片來源：IG@sammieyucm）

網民分析3件事：大婆小三有心鬥氣？

1. 余思敏堅持唔刪Post

陳志雲曾經爆余思敏不滿何慶湘與鄭關係，建議搵助手要揀醜様或同性，睇翻余思敏IG，她至今堅持唔刪走被指為捉姦現場「地毯IG Post」。

鄭中基 余思敏 有網民曾以「原來鄭中基老婆個post係酒店地毯」為題，表示余思敏「Something big are coming…..」的IG圖文其實係於酒店拍攝，而該酒店更與鄭中基的公司僅有2分鐘路程，不過余思敏就未有明言發生咩事，亦至今未有刪除這個post。（圖片來源：IG＠sammieyucm）
有網民曾以「原來鄭中基老婆個post係酒店地毯」為題，表示余思敏「Something big are coming…..」的IG圖文其實係於酒店拍攝，而該酒店更與鄭中基的公司僅有2分鐘路程，不過余思敏就未有明言發生咩事，亦至今未有刪除這個post。（圖片來源：IG＠sammieyucm）

2. 何慶湘解開懷孕傳聞之謎

經理人何慶湘去年12月尾首度露面埋堆電影界猛人、高先電影院的營運總監曾憲玟，開心轉跑道之餘，亦解開懷孕傳聞之謎。

鄭中基 余思敏 被割𥱊後，何慶湘曾在去年12月尾首度露面，參加朋友聚會。（圖片來源：IG圖片）
被割𥱊後，何慶湘曾在去年12月尾首度露面，參加朋友聚會。（圖片來源：IG圖片）

3. 何慶湘仍標註為鄭中基經理人

何慶湘的IG檔案至今仍然未有更新，標註為鄭中基經理人，疑似有心鬥氣。

鄭中基 余思敏 何慶湘的IG檔案至今仍標註為鄭中基經理人。（圖片來源：IG@5ftSheung）
何慶湘的IG檔案至今仍標註為鄭中基經理人。（圖片來源：IG@5ftSheung）

圖片來源：余思敏IG、TVB娛樂新聞台、蕭文諾IG、《機動電視台RTV》截圖、東方新地@2011年、IG@5ftSheung、FB＠Ronald Cheng 鄭中基、IG@sammieyucm、IG＠sammieyucm、IG圖片資料或影片來源：原文刊於新假期

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