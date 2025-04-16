鄭中基余思敏現身家事法庭 閉門聆訊資料外洩 網友熱猜「誰洩密」
家事法庭閉門聆訊竟外洩 鄭中基當場愕然
據TVB娛樂新聞台報導，鄭中基離開法庭時明顯身形相當消瘦，對離婚及子女撫養權問題一概避談，更兩度反問記者為何得知閉門聆訊消息：「呢個closed court嚟，你哋點知？」、「我想問一問，呢個closed court嚟，點解你哋會收到消息？多謝關心」，神情顯得相當困惑。余思敏則全程沉默離開。值得注意的是，閉門聆訊理論上僅當事人及律師知情，消息外洩引發網民瘋狂揣測。
網民突破盲點：誰是「放料人」？
事件曝光後，網民火速聚焦「消息來源」，留言區瞬間變推理現場：
- 「閉門聆訊得你同你老婆知啫，你無講嘅話咪即係你老婆話畀傳媒知？」
- 「鄭中基咁憎大台，點會特登彩你哋呀😂」
- 「究竟邊個通水俾鄭中基最唔鍾意嘅台知？咁大仇口？」
亦有網民嘲諷TVB記者提問技巧：「去家事法庭唔係傾兩公婆同仔女，唔通去飲茶咩？」
婚姻危機早有端倪
鄭中基去年8月自爆患抑鬱症及酗酒問題，由余思敏陪同赴美治療，當時Sammie曾發文暗示「大事來臨」。今年3月生日未見丈夫現身，上月更以歌曲《Keep moving forward》配自拍照，被解讀為告別婚姻。鄭父鄭東漢早前回應傳媒時亦態度避談，稱「唔到自己話事」。
記者表現再成焦點
TVB娛樂新聞台記者被指提問突兀，網民翻舊帳指該記者過往訪問容祖兒時亦「九唔搭八」，今次在敏感場合追問離婚細節，被批「難為鄭中基」。目前雙方仍未公開回應事件，但閉門聆訊消息離奇曝光，已令這場離婚風波添上羅生門色彩。
鄭中基與TVB結怨20年 ：「由嗰時開始我就唔妥TVB﹗」
鄭中基最近因為離婚鬧上法庭，被TVB娛樂台記者獨家追訪，其實過去10年鄭中基已經甚少現身無綫節目，今次罕有以新聞人物方式現身TVB，絕對有諷刺意味，事關2021年鄭中基曾在其網台節目中 ，大爆自己拒絕亮相TVB的往事，因為2005年《無賴》MV被要求改歌詞而感到創意被踐踏，當時節目惹起不少討論！相關文章：鄭中基親爆拒亮相TVB真相 怒氣未消：「由嗰時開始我就唔妥TVB﹗」
鄭中基戒酒前與經理人何慶湘決裂
睇翻鄭中基在停工前，曾因突然公開與經理人何慶湘決裂，並指控對方「工作及道德操守有問題」，而引來網民熱議。當日鄭中基太太更曾出po表示有大事要發生，令網民猜測鄭中基是因「偷食」何慶湘被發現，而被老婆逼發聲明，宣布與合作長達10年的何慶湘「割𥱊」。不過鄭中基對此事未有作任何解釋，只宣布因個人情緒及健康問題，要停工前往美國接受戒酒中心療程。
網民質疑冷處理後扮無事
現在鄭中基「潛水」半年後回歸，有不少網民就質疑他「冷處理」後扮無事發生：「BBO肥仔可以學鄭中基咁冷處理就可以過關？」、「個個當冇事發生先好嘢」、「娛樂圈做緊要臉皮厚，發生咩事都要扮無事」、「避下風頭啫、淡化件事」、「轉移視線」、「經過呢單嘢…更加欣賞佢演技」、「其實點解出軌要戒酒？」、「戒咩酒，俾佢老婆軟禁就真」、「要戒口，唔好亂食嘢」。
網民分析3件事：大婆小三有心鬥氣？
1. 余思敏堅持唔刪Post
陳志雲曾經爆余思敏不滿何慶湘與鄭關係，建議搵助手要揀醜様或同性，睇翻余思敏IG，她至今堅持唔刪走被指為捉姦現場「地毯IG Post」。
2. 何慶湘解開懷孕傳聞之謎
經理人何慶湘去年12月尾首度露面埋堆電影界猛人、高先電影院的營運總監曾憲玟，開心轉跑道之餘，亦解開懷孕傳聞之謎。
3. 何慶湘仍標註為鄭中基經理人
何慶湘的IG檔案至今仍然未有更新，標註為鄭中基經理人，疑似有心鬥氣。