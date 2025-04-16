鄭中基余思敏現身家事法庭 閉門聆訊資料外洩 網友熱猜「誰洩密」

藝人鄭中基與太太余思敏（Sammie）今日（15日）被TVB娛樂新聞台獨家直擊現身灣仔家事法庭，參與閉門聆訊。由於家事法庭主要處理離婚、贍養費及子女撫養權等事宜，加上兩人早前已互相取消社交平台關注，婚變傳聞隨即引爆全城熱議！