鄭中基余思敏撫養權爭奪再成焦點 父親鄭東漢陪同現身法庭 斥$8,000贍養費報道不實
鄭中基父子齊現身法院 將發聲明回應1件事
今日（17日）早上10時48分，鄭中基與父親鄭東漢一同現身法院，即使下著雨，兩人也未有帶雨具。當鄭中基發現記者在場時，邊行邊連聲向大家點頭打招呼：「早晨！」隨即步入法院，氣氛一度緊張。
至下午1時30分，鄭中基與父親離開法院，並接受傳媒訪問。鄭中基強調，坊間有很多不實報導，稍後會發表聲明。他透露剛才已向法官申請澄清權利，對於是否每月只付8,000元贍養費，他表示「是其中之一（不實報導）」。當被問到會否爭取子女撫養權時，他謹慎回應：「呢個唔講得住！處理中。我都係尊重法庭，所以之前一路無講咁多，今日問到法官畀我先同大家講，唔畀都唔能夠講。」至於子女心情，他則表示「小朋友ok！」
有記者問今年父親節是否很難忘
有記者問到今年父親節是否很難忘？鄭東漢態度一轉，則回應：「你見我企喺度，你就知啦！」被問到是否官司完結才會開工，鄭中基未有正面回應。至於子女是否與他同住，他則回應「一半一半」。今年父親節，鄭東漢坦言是在法庭度過，被問到是否難忘，他笑言「係」。
余思敏全程拒回應 神情低調離開
約15分鐘後，余思敏與律師團隊離開法院。她見到記者時停留在電梯大堂，與律師討論未能即時召車。最終由女友人陪同離開，面對記者追問是否與子女同住、會否復出及8000元贍養費等問題，她全程未有回應，隨即上車離開。
網民：阿爸都岀動埋
不少網友表示：「阿爸都岀動埋。。。。 同有錢佬爭撫養，唔容易」、「唔講邊個啱定錯，佢家事佢自己人至知，只想講爸爸陪出庭，兩父子幾sweet」、「扮乜野封咀明明周圍放風」、「幾十歲人仲要老豆陪」。
衛志豪透露余思敏鄭中基離婚進度
余思敏好友衛志豪5月尾出席公開活動時，罕談余思敏嘅近況。衛志豪表示有與余思敏聯絡，並稱「每個人遇到這些事都會不開心，加上暫未解決，希望她更開心」，透露余思敏目前心情仍然不好，但比起事件初期已平伏不少。
此外，早前曾傳鄭中基為爭撫養權贍養費出手極低，衛志豪亦透露2人嘅離婚進度，並表示因事件已進入司法程序，他不便深入了解，但他就強調一班朋友一直陪伴在余思敏身邊，給予她支持與鼓勵。
衛志豪爆余思敏與子女關係現況
談到余思敏的日常生活，衛志豪透露余思敏現時要照顧小朋友及父母，又要打理屋企，十分辛苦。而當被問及余思敏現時是否與子女同住時，衛志豪就大爆「有時」，暗示余思敏與子女的相處模式並不固定。衛志豪更透露，余思敏希望於子女長大後復出工作，並有意發展網上事業，工作性質上亦會較為自由。
鄭中基為爭撫養權贍養費出手極低 疑未斬纜何慶湘成離婚導火線
53歲鄭中基最近頻頻成為媒體焦點，繼上周二（16日）被發現出現在灣仔家事法庭參與閉門聆訊後，近日又有報導指出鄭中基妻子余思敏早已決定離婚，不過2人就因為贍養費嘅金額一直未能取得共識，最終更不得不將爭議帶上法庭……
鄭中基被指贍養費出手太低
鄭中基與老婆余思敏自上周現身家事法庭後，婚姻狀態就備受關注。不過近日鄭中基就被指僅願意支付每月$8,000的贍養費，但這筆金額就難以覆蓋子女每月超過一萬元的生活開支，其中包括學費、補習費和興趣班費用等。而余思敏亦因鄭中基出手太低無法與其取得共識，最後搞到要鬧上法庭解決。
鄭中基何慶湘疑未斬纜成離婚導火線
余思敏早前在社交平台分享與子女慶祝45歲生日的照片，並寫下：「Happy Birthday to me. Start a new chapter」並直言已準備開始新的生活篇章。此外，網民亦發現鄭中基和余思敏已經互相取消了社交網絡上的關注。
鄭中基與前經理人何慶湘自被中斷合約後，現已轉職至一家電影公司，並在私下持續支持鄭中基。據報鄭中基一直唔肯與何慶湘斬纜，而且鄭中基對於赴美參加戒酒療程持反對意見，更有感老婆余思敏「逼佢做唔想做嘅嘢」，2人為此在美國鬧大交，最後關係決裂決定離婚。
鄭中基力爭2仔女撫養權
而對於鄭中基嘅離婚消息，其父親鄭東漢就表示唔好影響兩個孫，更唔好將佢拖埋落水。據報鄭東漢已經下令兩個孫一定要跟鄭家：「撫養權講明一定爭到底」，而2個小朋友暫時都係兩邊走，但鄭中基為爭得撫養權，就提出極不理想嘅贍養費並且唔肯讓步。
鄭中基早前被媒體拍到在北角的公司處理公務，身陷離婚風波嘅佢更被指體重銳減，面容憔悴。而除了忙於工作，鄭中基還被看到在赤柱的一所傳統名校接送兒子Evan放學，兼親自幫仔仔孭書包並手牽手離開校園。