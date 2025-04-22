鄭中基為爭撫養權贍養費出手極低 疑未斬纜何慶湘成離婚導火線

53歲鄭中基最近頻頻成為媒體焦點，繼上周二（16日）被發現出現在灣仔家事法庭參與閉門聆訊後，近日又有報導指出鄭中基妻子余思敏早已決定離婚，不過2人就因為贍養費嘅金額一直未能取得共識，最終更不得不將爭議帶上法庭……