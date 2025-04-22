鄭中基為爭撫養權贍養費出手極低 疑未斬纜何慶湘成離婚導火線
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53歲鄭中基最近頻頻成為媒體焦點，繼上周二（16日）被發現出現在灣仔家事法庭參與閉門聆訊後，近日又有報導指出鄭中基妻子余思敏早已決定離婚，不過2人就因為贍養費嘅金額一直未能取得共識，最終更不得不將爭議帶上法庭……
鄭中基被指贍養費出手太低
鄭中基與老婆余思敏自上周現身家事法庭後，婚姻狀態就備受關注。不過近日鄭中基就被指僅願意支付每月$8,000的贍養費，但這筆金額就難以覆蓋子女每月超過一萬元的生活開支，其中包括學費、補習費和興趣班費用等。而余思敏亦因鄭中基出手太低無法與其取得共識，最後搞到要鬧上法庭解決。
鄭中基何慶湘疑未斬纜成離婚導火線
余思敏早前在社交平台分享與子女慶祝45歲生日的照片，並寫下：「Happy Birthday to me. Start a new chapter」並直言已準備開始新的生活篇章。此外，網民亦發現鄭中基和余思敏已經互相取消了社交網絡上的關注。
鄭中基與前經理人何慶湘自被中斷合約後，現已轉職至一家電影公司，並在私下持續支持鄭中基。據報鄭中基一直唔肯與何慶湘斬纜，而且鄭中基對於赴美參加戒酒療程持反對意見，更有感老婆余思敏「逼佢做唔想做嘅嘢」，2人為此在美國鬧大交，最後關係決裂決定離婚。
鄭中基力爭2仔女撫養權
而對於鄭中基嘅離婚消息，其父親鄭東漢就表示唔好影響兩個孫，更唔好將佢拖埋落水。據報鄭東漢已經下令兩個孫一定要跟鄭家：「撫養權講明一定爭到底」，而2個小朋友暫時都係兩邊走，但鄭中基為爭得撫養權，就提出極不理想嘅贍養費並且唔肯讓步。
鄭中基早前被媒體拍到在北角的公司處理公務，身陷離婚風波嘅佢更被指體重銳減，面容憔悴。而除了忙於工作，鄭中基還被看到在赤柱的一所傳統名校接送兒子Evan放學，兼親自幫仔仔孭書包並手牽手離開校園。
撰文：東方新地圖片來源：ig@sammieyucm、ig@tinyeyes39資料或影片來源：原文刊於新假期