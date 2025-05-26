鄭中基離婚進度曝光 衛志豪大爆好友余思敏與子女真實關係

53歲鄭中基與余思敏2011年奉子成婚，並育有一子一女，婚姻看似幸福美滿。不過鄭中基上月就被拍到現身灣仔家事法庭參與閉門聆訊，隨即就傳出2人正辦理離婚手續嘅震撼彈。對於近其連環傳出有關2人離婚嘅消息，余思敏好友衛志豪就罕有透露好友現時心情，以及與子女嘅真實關係……