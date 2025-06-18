鄭中基余思敏離婚｜進展曝光 聲明澄清8,000蚊贍養費真相 分析3大重點及撫養權部署
鄭中基發表正式聲明
今日中午，鄭中基在社交平台發表聲明，「親愛的傳媒朋友們，感謝大家一直以來對我們的關心和支持，基於最近實在太多流言蜚語及有關孩子，和財政安排上的失實報道出現（包括所謂『港幣8000元贍養費』等與事實嚴重不符），嚴重影響我、孩子們及家人，在此想跟大家説一句：對的，我們正在辦理離婚手續。願能保護我們的孩子們和家人，亦避免過多佔用公共資源，經商量過後我特此作出以上聲明，亦基於事件已進入了司法程序，不便對此事再作出任何回應。此聲明內容已獲余思敏小姐同意及接受。再次感謝大家的關心與理解。」
公關角度分析聲明3大重點
除了網民對聲明言論，以下嘗試利用公關專業分析，拆解鄭中基聲明內容的策略考量，探討下一步爭取撫養權有什麼部署！鄭中基的聲明呈現以下幾個重要策略元素：
重點一： 主動出擊否認謠言
聲明中明確否認「8000元贍養費」等失實傳聞，目的是消除外界對其「出手太低」、「藉經濟壓力逼退對方」的不利觀感。如果法庭認為一方以不合理經濟安排作為爭奪撫養權的手段，會對其誠信及照顧子女的能力產生疑慮。鄭中基主動澄清，有助於維護其在法庭上的誠信形象，減低被質疑動機不純的風險。
重點二： 焦點轉移保護子女
聲明強調「願能保護我們的孩子們和家人」，將焦點轉向家庭福祉，有助獲得公眾同情。這種「親情牌」策略在香港娛樂圈危機公關中經常使用。
重點三： 提及余思敏減低對立
鄭中基在聲明中強調「聲明內容已獲余思敏小姐同意及接受」。這種合作態度有助減低法庭對「爭奪撫養權導致家庭對立」的憂慮，間接提升其在法庭心中的可靠度，亦有利於日後與對方協商子女安排。
鄭中基對爭取撫養權部署分析
分析指鄭中基的聲明及回應，對其爭取撫養權的法律部署有明顯正面作用，有助塑造負責任父親形象、否認不利經濟傳聞、強調現有照顧參與及合作態度，從而提升其在法庭及公眾心中的可信度。
鄭中基父子齊現身法院 將發聲明回應1件事
昨日（17日）早上10時48分，鄭中基與父親鄭東漢一同現身法院，即使下著雨，兩人也未有帶雨具。當鄭中基發現記者在場時，邊行邊連聲向大家點頭打招呼：「早晨！」隨即步入法院，氣氛一度緊張。
至下午1時30分，鄭中基與父親離開法院，並接受傳媒訪問。鄭中基強調，坊間有很多不實報導，稍後會發表聲明。他透露剛才已向法官申請澄清權利，對於是否每月只付8,000元贍養費，他表示「是其中之一（不實報導）」。當被問到會否爭取子女撫養權時，他謹慎回應：「呢個唔講得住！處理中。我都係尊重法庭，所以之前一路無講咁多，今日問到法官畀我先同大家講，唔畀都唔能夠講。」至於子女心情，他則表示「小朋友ok！」
有記者問今年父親節是否很難忘
有記者問到今年父親節是否很難忘？鄭東漢態度一轉，則回應：「你見我企喺度，你就知啦！」被問到是否官司完結才會開工，鄭中基未有正面回應。至於子女是否與他同住，他則回應「一半一半」。今年父親節，鄭東漢坦言是在法庭度過，被問到是否難忘，他笑言「係」。
余思敏全程拒回應 神情低調離開
約15分鐘後，余思敏與律師團隊離開法院。她見到記者時停留在電梯大堂，與律師討論未能即時召車。最終由女友人陪同離開，面對記者追問是否與子女同住、會否復出及8000元贍養費等問題，她全程未有回應，隨即上車離開。
網民：阿爸都岀動埋
不少網友表示：「阿爸都岀動埋。。。。 同有錢佬爭撫養，唔容易」、「唔講邊個啱定錯，佢家事佢自己人至知，只想講爸爸陪出庭，兩父子幾sweet」、「扮乜野封咀明明周圍放風」、「幾十歲人仲要老豆陪」。
鄭中基新作《阿龍》上映未有期
鄭中基上月初光臨ViuTV節目《爆谷一周》做宣傳，監製田啟文曾親自發聲，坦言家事風波對宣傳安排造成影響，現時需重新部署，並懇切呼籲外界幫幫手，不過電影《阿龍》上映一直未有期。
鄭中基早前接受媒體《號外》剖白電影靈感全因對子女的關愛，他表示平時閱讀報紙時接觸到的多宗令人震驚的新聞，認為好多家長都會忽略小朋友，而造成無法挽回的失誤促使。這些事件讓身為父親的鄭中基深感不安，促使他將這種焦慮轉化為電影創作，希望可以提醒家長，千萬不要掉以輕心。
鄭中基堅持暴力美學：唔暴力不如唔拍
在創作初期，鄭中基便與導演胡耀輝達成共識：若要拍攝《阿龍》，必須以三級片的形式呈現，以凸顯故事的暴力和震撼效果，表示如果唔暴力不如就唔好拍。鄭中基認為，只有通過強烈的視覺衝擊，才能讓觀眾尤其是家長感受到故事背後的警示意義。
他構思了一個以復仇為主線的故事，講述一位父親為尋回女兒，不惜以極端手段向兇手報復。為了營造真實的緊張感，鄭中基在電影中設計了大量暴力場面，包括虐待兇手以逼供的片段，甚至製作了逼真的假手道具來呈現手指被折斷的畫面。
鄭中基嫌香港上映的《阿龍》「好乾淨」
然而，電影在後期製作時因暴力程度過高而遭到大幅修改。鄭中基特別提到一場6分鐘的「一鏡到底」打鬥戲，這場橫跨三層樓的激烈場面是他傾注心血的設計，不過因為審查方認為太暴力。
為了保留這場戲的完整性，製作團隊與審查方多次協商，嘗試在其他場景作出妥協，但最終仍被迫刪減部分畫面。例如，一幕使用大型燙斗夾人並燒焦、隨後以小型燙斗壓臉的畫面，被認為過於殘忍而遭剪輯。最終，這些片段只能以「淡入淡出」的方式處理，影響了原本的連貫性。
鄭中基坦言，香港上映的《阿龍》版本在他眼中「很乾淨」，但也因此失去了部分原有的震撼力。他透露，這些被刪減的片段或許會在未來的影碟版本中呈現，讓觀眾看到更完整的創作。
鄭中基新片宣傳啟動田啟文開腔幫手
鄭中基新片《阿龍》定於6月上映，然而近期其離婚風波持續發酵，尤其是贍養費爭議，引發網民熱議。日前，監製田啟文在公開活動中親自回應外界對鄭中基家務事的關注，呼籲大家將焦點放回電影本身。他表示，由於「鄭中基嘅家事」，團隊正在評估宣傳策略，甚至考慮完全取消宣傳。他說：「假如我哋安排到做宣傳，大家幫幫手，平衡下唔好一面倒講家事。」希望外界能平衡報導，關注電影內容。