鄭中基余思敏離婚｜進展曝光 聲明澄清8,000蚊贍養費真相 分析3大重點及撫養權部署

鄭中基余思敏離婚｜今年初，鄭中基與余思敏的婚變傳聞開始流出。昨日，鄭中基與其父親鄭東漢一同出現在灣仔的家事法庭，參加閉門聆訊。鄭中基在法庭外對媒體表示，對於只支付8000港元贍養費的報導將在今日發表聲明回應。