阿夢岑寶兒疑被鄭中基翻舊帳嫌棄唔識做戲 網民齊齊留言平反
鄭中基翻舊帳嫌棄某女演員唔識做戲
在YouTube「機動電視台RTV」的一集節目中，鄭中基邀請了吳君如作為嘉賓，兩人在節目中互相揭祕。其中，吳君如詢問鄭中基「最不喜歡與哪位演員合作」，鄭中基坦言有一位女演員讓他感到非常困擾，因為她無法邊走路邊說台詞，只能靜止不動時才能表演。「我係有一個唔係咁鍾意，但係唔講得佢叫乜嘢名，佢咁樣係紅唔到，一係講對白唔可以行路，一係行路就唔可以講對白，只可以講嘢唔鬱，所以同佢拍嘢好慘，拍咗好耐。」他透露，這位女演員曾在肥姐沈殿霞的最後一部劇中飾演他的女朋友。
矛頭直指阿夢岑寶兒
節目一出，惹來網民熱烈討論。網民翻出鄭中基所指的劇集是《我要Fit一Fit》，當時由肥姐沈殿霞、元華等人主演，而飾演他女友的是岑寶兒。岑寶兒當年因表現出神遊如靈魂出竅的演技，被觀眾戲稱為「阿夢」。她曾被視為吳君如的接班人，但最終選擇離開娛樂圈，專注於家庭生活。
網民留言平反 力讚岑寶兒最新演出
不過網民認為鄭中基的評價對岑寶兒不公平，認為岑寶兒拍攝《我要Fit一Fit》時剛出道，演技差很正常，之後在《談判專家》、《皆大歡喜》，甚至最近的《說笑之人》的演技都大有進步：「《我要Fit一Fit》嗰陣岑寶兒仲係啱啱出道，差都唔出奇。但我記得《談判專家》佢演歐陽bobby個妹，佢XX佢專制嗰阿哥嗰幕我到依家仲記得，我覺得幾好睇。最近佢有客串《說笑之人》，演一樓一，佢同袁富華個場戲都睇到人眼濕濕，當然主要因為袁富華勁」「我記得皆大歡喜個宮女演得幾好」「印象中阿夢又做得唔算太差」「佢寸歐陽振華嗰d場口做得好好，有可能係本色演出」等。
45歲岑寶兒曾志偉勁冧 原來係港姐入行
45歲的阿夢（岑寶兒）2000年參加香港小姐入行，雖未能晉身決賽，但卻備受得到關注，皆因她事經常擺出一副「發夢樣」，故被傳媒封為「阿夢」。參選後深得曾志偉賞識，更封她是吳君如接班人，比應屆港姐更多曝光機會，又經常陪同曾志偉出席大小場合，風頭一時無兩。
《皆大歡喜》妹仔「桂枝」最入屋
阿夢加入TVB參演過不少劇集，最入屋要數古裝及時裝版《皆大歡喜》中她飾演的妹仔「桂枝」及嘉仁公司同事「Gigi」，是入行以來最多戲份的角色。除此之外，阿夢都經常參與綜藝節目，《獎門人》中的表現最出位。雖然「阿夢」經常「發緊夢」，但每個遊戲都瞓身去玩，2005年試過三點式上陣玩「大長碌」的時候，不慎泳衣走位，到玩完遊戲才知道自己走光。
2012年離巢過檔有線拍《怪談》
2012年4月阿夢結束與TVB 12年賓主關係，離巢過檔有線電視，擔任靈異節目《怪談》的主持。有傳當年阿夢拍攝時試過被鬼上身衝落海，兼又曾被安排冥婚，繼續去到盡。
阿夢淡出娛圈少奶奶專心湊女
2014年阿夢與拍拖不到半年的圈外男友莫如迪（Dickson）結婚，婚後一年便誕下女兒莫善晴 （Hebe），之後就淡出娛樂圈。阿夢曾透露，要照顧小朋友已經不簡單，比上班和拍劇更忙；而且自己不想錯過女兒成長的時光，老公亦想她專心照顧家庭，所以不會考慮復出。