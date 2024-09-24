阿夢岑寶兒疑被鄭中基翻舊帳嫌棄唔識做戲 網民齊齊留言平反

早前宣佈將暫休的鄭中基，日前在YouTube「機動電視台RTV」頻道公開了暫休前與吳君如拍下的影片。片中除了同吳君如宣傳新電影《我談的那場戀愛》之外，鄭中基更突然透露自己不太喜歡某位女演員，並指出對方的演技問題是「注定紅不了」的主因，矛頭直指阿夢岑寶兒，影片一出，不少網民都紛紛留言為阿夢岑寶兒平反。

