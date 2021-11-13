鄭中基親爆拒亮相無綫真相 怒氣未消：由嗰時開始我就唔妥TVB﹗

鄭中基當年以長髮飄飄形象歌手出道，拍過不少經典MV，最近Ronald拍片大數過去「匪夷所思」MV，Ronald笑言不堪入目﹗談到MV，他爆出一單相當氣憤的事，重提當年無綫的霸道行為，身為創作人及歌手的鄭中基有感被踐踏，講番起都怒火中燒，直言：「由嗰時開始我就唔妥TVB到依家﹗」

文：東方新地｜圖：《機動電視台RTV》截圖、鄭中基Facebook圖片