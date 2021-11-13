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鄭中基親爆拒亮相無綫真相 怒氣未消：由嗰時開始我就唔妥TVB﹗

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撰文：東方新地

鄭中基當年以長髮飄飄形象歌手出道，拍過不少經典MV，最近Ronald拍片大數過去「匪夷所思」MV，Ronald笑言不堪入目﹗談到MV，他爆出一單相當氣憤的事，重提當年無綫的霸道行為，身為創作人及歌手的鄭中基有感被踐踏，講番起都怒火中燒，直言：「由嗰時開始我就唔妥TVB到依家﹗」

文：東方新地｜圖：《機動電視台RTV》截圖、鄭中基Facebook圖片

鄭中基在其YouTube頻道「機動電視台RTV」大數廿多年前拍過最匪夷所思的MV，一講到當年唱到街知巷聞的經典《無賴》，鄭中基自爆當年為拍《無賴》MV而唔妥無綫咁多年﹗

鄭中基 無賴 拒亮相無綫
鄭中基指無綫《勁歌金曲》多年來有規定要求有自己版本MV﹗（圖片來源：《機動電視台RTV》截圖）

鄭中基爆無綫要求《無賴》改歌詞先可以拍MV

鄭中基講開《美女與野獸》MV最令他覺得匪夷所思，因為冇記憶拍過，鄭中基話：「多數我唔記得嗰啲，都係以前《勁歌》拍㗎，TVB要自己Version，所以我哋通常統一咗佢，無謂拍多個MV﹗」然後Ronald爆料指《無賴》被無綫要求改歌詞，Ronald：「就係《無賴》有句歌詞一定要我改咗先可以參加《勁歌金曲》，句歌詞本來就係『曾話過要戒煙』唔知點解唔畀我講戒煙，為咗咁我就特登要入過錄音室錄過『曾話過要儲錢，但講了就算』，跟住先至可以拍個MV﹗」

鄭中基講點解唔妥TVB，因為覺得不受尊重﹗（圖片來源：《機動電視台RTV》截圖）
鄭中基講點解唔妥TVB，因為覺得不受尊重﹗（圖片來源：《機動電視台RTV》截圖）
鄭中基 無賴 拒亮相無綫
鄭中基指當時無綫無解釋點解不能唱「戒煙」歌詞，只霸道要求改歌詞﹗（圖片來源：《機動電視台RTV》截圖）

鄭中基：我嬲TVB，嬲埋我公司﹗

鄭中基講番起都氣難下：「就喺呢個時候我開始嬲TVB，我嬲TVB之餘，我嬲埋我公司，點可以一個artist一首歌為咗一個電視台而去改兩隻歌詞，淨係for佢，嗰陣時錄咗就算係因為公司問題啦﹗就由嗰時開始我就唔妥TVB到依家，咁多年嚟大家冇再見我再喺TVB出現過﹗等如你話Michael Jackson 嚟香港，我唔鍾意你隻歌叫《Billie jean》喎，淨係可以叫《攞嚟賤》，咁人哋會唔會踩你先？ 啱唔啱先？」

鄭中基 無賴 拒亮相無綫
鄭中基直指由嗰時開始唔妥TVB到依家﹗（圖片來源：《機動電視台RTV》截圖）
鄭中基 無賴 拒亮相無綫
鄭中基話從此無再上無綫節目的真相原來因為《無賴》個MV﹗（圖片來源：《機動電視台RTV》截圖）
（圖片來源：《機動電視台RTV》截圖）
（圖片來源：《機動電視台RTV》截圖）

網民：解開咗多年嚟嘅迷思

網民留言指終於明白為何《無賴》會有兩個版本，謎底現在解開了﹗並留言指TVB一向不尊重藝人﹗有網民留言「好多歌手都講過老人台唔尊重音樂，153開頭又話想搞番好樂壇，結果將勁歌金曲cut到得番15分鐘」，亦有網民問鄭中基拒絕亮相無綫節目，是否只講音樂節目，未有將綜藝節目《美女廚房》計算當中﹗亦有網民為無綫解說是因電視台受規管不能出現煙及酒字眼﹗

鄭中基 無賴 拒亮相無綫
（圖片來源：《機動電視台RTV》留言截圖）
鄭中基親爆拒亮相無綫真相 怒氣未消：由嗰時間始我就唔妥TVB到依家﹗」
（圖片來源：《機動電視台RTV》留言截圖）
鄭中基親爆拒亮相無綫真相 怒氣未消：由嗰時間始我就唔妥TVB到依家﹗」
（圖片來源：《機動電視台RTV》留言截圖）
鄭中基親爆拒亮相無綫真相 怒氣未消：由嗰時間始我就唔妥TVB到依家﹗」
（圖片來源：《機動電視台RTV》留言截圖）

網民：唔關TVB事，當年煙酒廣告都禁咗﹗

鄭中基親爆拒亮相無綫真相 怒氣未消：由嗰時間始我就唔妥TVB到依家﹗」
（圖片來源：《機動電視台RTV》留言截圖）
鄭中基《無賴》原裝版本歌詞是「曾話過要戒煙但講了就算」（圖片來源：《無賴》卡拉OK截圖）
鄭中基《無賴》原裝版本歌詞是「曾話過要戒煙但講了就算」。（圖片來源：《無賴》卡拉OK截圖）
鄭中基親爆拒亮相無綫真相 怒氣未消：由嗰時間始我就唔妥TVB到依家﹗」
無綫MV版本，已改成「要儲錢但講了就算」。（圖片來源：《無賴》MV截圖）
鄭中基親爆拒亮相無綫真相 怒氣未消：由嗰時間始我就唔妥TVB到依家﹗」
有網民指《無賴》頭一句亦由「我間中飲醉酒」改成「愛過的都放手」。（圖片來源：《無賴》MV截圖）

憑《無賴》大翻身 主持《美女廚房》入屋

鄭中基在2000年一次回香港的長榮航空飛機上因醉酒鬧事而令他的事業走下坡，而鄭中基亦因多次情緒暴躁事件而令其形象受損。05年憑《無賴》翻身，成為一首當年街知巷聞的大熱歌曲，勇奪多個樂壇獎項，更擊敗當年另一大熱歌曲陳奕迅主唱的《夕陽無限好》奪得《2005年十大勁歌金曲頒獎典禮》的金曲金獎﹗06年，鄭中基與梁漢文，方力申一同參與主持好友錢國偉監製節目《美女廚房》，成為高收視綜藝節目﹗

鄭中基曾上ViuTV《Chill Club》宣傳新歌﹗（圖片來源：鄭中基Facebook圖片）
鄭中基曾上ViuTV《Chill Club》宣傳新歌﹗（圖片來源：鄭中基Facebook圖片）
鄭中基廣告一個接一個，最近同黃子華及Mirror成員Lokman及Tiger拍廣告﹗（圖片來源：鄭中基Facebook圖片）
鄭中基廣告一個接一個，最近同黃子華及Mirror成員Lokman及Tiger拍廣告﹗（圖片來源：鄭中基Facebook圖片）
鄭中基之前同娟姐拍廣告，不時與ViuTV藝人合作﹗（圖片來源：鄭中基Facebook圖片）
鄭中基之前同娟姐拍廣告，不時與ViuTV藝人合作﹗（圖片來源：鄭中基Facebook圖片）

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