鄭中基親爆拒亮相無綫真相 怒氣未消：由嗰時開始我就唔妥TVB﹗
文：東方新地｜圖：《機動電視台RTV》截圖、鄭中基Facebook圖片
鄭中基在其YouTube頻道「機動電視台RTV」大數廿多年前拍過最匪夷所思的MV，一講到當年唱到街知巷聞的經典《無賴》，鄭中基自爆當年為拍《無賴》MV而唔妥無綫咁多年﹗
鄭中基爆無綫要求《無賴》改歌詞先可以拍MV
鄭中基講開《美女與野獸》MV最令他覺得匪夷所思，因為冇記憶拍過，鄭中基話：「多數我唔記得嗰啲，都係以前《勁歌》拍㗎，TVB要自己Version，所以我哋通常統一咗佢，無謂拍多個MV﹗」然後Ronald爆料指《無賴》被無綫要求改歌詞，Ronald：「就係《無賴》有句歌詞一定要我改咗先可以參加《勁歌金曲》，句歌詞本來就係『曾話過要戒煙』唔知點解唔畀我講戒煙，為咗咁我就特登要入過錄音室錄過『曾話過要儲錢，但講了就算』，跟住先至可以拍個MV﹗」
鄭中基：我嬲TVB，嬲埋我公司﹗
鄭中基講番起都氣難下：「就喺呢個時候我開始嬲TVB，我嬲TVB之餘，我嬲埋我公司，點可以一個artist一首歌為咗一個電視台而去改兩隻歌詞，淨係for佢，嗰陣時錄咗就算係因為公司問題啦﹗就由嗰時開始我就唔妥TVB到依家，咁多年嚟大家冇再見我再喺TVB出現過﹗等如你話Michael Jackson 嚟香港，我唔鍾意你隻歌叫《Billie jean》喎，淨係可以叫《攞嚟賤》，咁人哋會唔會踩你先？ 啱唔啱先？」
網民：解開咗多年嚟嘅迷思
網民留言指終於明白為何《無賴》會有兩個版本，謎底現在解開了﹗並留言指TVB一向不尊重藝人﹗有網民留言「好多歌手都講過老人台唔尊重音樂，153開頭又話想搞番好樂壇，結果將勁歌金曲cut到得番15分鐘」，亦有網民問鄭中基拒絕亮相無綫節目，是否只講音樂節目，未有將綜藝節目《美女廚房》計算當中﹗亦有網民為無綫解說是因電視台受規管不能出現煙及酒字眼﹗
網民：唔關TVB事，當年煙酒廣告都禁咗﹗
憑《無賴》大翻身 主持《美女廚房》入屋
鄭中基在2000年一次回香港的長榮航空飛機上因醉酒鬧事而令他的事業走下坡，而鄭中基亦因多次情緒暴躁事件而令其形象受損。05年憑《無賴》翻身，成為一首當年街知巷聞的大熱歌曲，勇奪多個樂壇獎項，更擊敗當年另一大熱歌曲陳奕迅主唱的《夕陽無限好》奪得《2005年十大勁歌金曲頒獎典禮》的金曲金獎﹗06年，鄭中基與梁漢文，方力申一同參與主持好友錢國偉監製節目《美女廚房》，成為高收視綜藝節目﹗