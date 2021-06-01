鄭中基為港人發聲鬧爆林大慶：你連打手都做唔到，點做教授？
文：東方新地 丨圖片：鄭中基fb、「機動電視台RTV」YouTube Channel 截圖｜部分原文：New Monday
鄭中基在社交網發長文，先表示「本來諗住狠狠地X港大教授林大慶一鑊」，但得經理人提醒故改為以「市民鄭先生」，對林教授的公開發表「I think Hong Kong people should be ashamed of themselves in not contributing to herd immunity to Hong Kong and to the whole world!」詢問教授是如何得出此「羞恥」結論？
鄭中基：不負責任仲要怪香港人？
鄭中基指香港人暫時唔打疫苗，有好多不同原因，可能是因身體不適合，或者對疫苗冇信心，亦有因為政府話賠唔賠冇保障，亦有因為是家中經濟支柱，希望再觀察才作決定，並不是堅決不打「這些人是否要feel ashamed（感到羞恥）？身體狀況不適合都要感到羞恥？擔心自己和家人，都要感到羞恥？」鄭中基直斥身為大學教授有此言論是相當不負責任，「仲要怪香港人？」質問對方的理據何在？「咁係咪即係等於有得食唔食罪大惡極呀？打手你都做唔掂，點做教授？」並指感到羞恥的應該是林教授，而非教授口中的未打疫苗的香港人﹗
鄭中基「一日職業體驗計劃」 體驗拾荒者生活辛酸
鄭中基四月舉行了《鄭中基Drive In Ultra：WEE are Ronald Cheng自駕演唱會2021》，忙完演唱會便立即更新了自家製作的Youtube頻道。鄭中基YouTube頻道名為「機動電視台RTV」，日前宣佈頻道推出「一日職業體驗計劃」，暴龍哥終於完成首個體驗。鄭中基到上水探訪近70歲的拾荒者黃婆婆，透過一日體驗為基層發聲，希望可以令大眾尊重拾荒者。鄭中基YouTube頻道「機動電視台」近日上載新片，應諾之前應誠觀眾會出嘅「一日職業體驗計劃」，暴龍哥近日就到上水探訪拾荒者黃婆婆，陪住黃婆婆一日，體驗拾荒者嘅日常生活。
鄭中基早上9點就去上水會見拾荒者黃婆婆，暴龍哥幫黃婆婆推手推車，喺上水街頭邊走邊拾紙皮。
拾荒者為城市做出貢獻卻遭無禮對待
年近70歲嘅黃婆婆平時以拾取街邊紙皮變賣維生，佢習慣清晨6點就開始拾紙皮。鄭中基跟著黃婆婆喺上水街頭遊走，發現原來街道兩旁有好多被人丟棄紙皮，若非拾荒者幫手回收，成條街嘅紙皮就會堆積如山，阻礙行人。
兩人將紙皮疊好推到回收店售賣，結果兩人辛苦大半日，僅僅賣的60蚊，暴龍哥十分錯愕。而黃婆婆就感恩話已比平時多，全靠暴龍哥幫手，當日拾紙皮數量係近幾個月最多。
其後，鄭中基又去黃婆婆屋企，兩人談話見黃婆婆分享平時拾紙皮嘅辛酸。原來佢經常會受到無禮對待，包括商場保安不是會拒絕佢去執紙皮；佢嘅手推車亦試過俾人放火燒過；最過分嘅係，有d途人仲會將垃圾丟喺佢嘅紙皮到，黃婆婆講講下，不禁哽咽。
暴龍哥喺頻道留言：「希望透過影片令大家知道除咗捐錢、捐口罩防疫物資之外，呢班人最需要嘅係咩呢？俾我認真一集，大家乖，睇完之後記得要好好多謝呢班默默為我哋服務嘅拾荒者。」