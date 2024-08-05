鄭中基與經理人何慶湘決裂 IG被發現1改動 網民列5大揣測
鄭中基 IG被發現1改動
由於鄭中基的聲明中1句「本人與機動娛樂立即終止合作」，引來不少網民認為他是要離開「RTV機動電視台」，紛紛表示驚訝及疑惑：「究竟係鄭中基本人and機動娛樂，與何慶湘中止合作？定係鄭中基本人，與機動娛樂and何慶湘中止合作？」、「間公司唔係暴龍哥開嘅咩？」、「咁機動個channel同『自機友』係咪可以退喇？」但有眼利網民就發現鄭中基的IG上有1個改動：「唔好跟車太貼，大佬contact email由湘姐轉咗rtv email，即係純粹大佬語癌啫！」
網民列5大揣測：
1. 鄭中基偷食湘姐
事件已發酵兩日，但鄭中基、機動娛樂同何慶湘都未有再發表回應，因此引來不少網民猜測，有網民就估係鄭中基偷食湘姐：「第一次睇佢哋個台時，見個湘姐同暴龍哥D對答、睇條女對住暴龍哥D眼神，已經有種好奇怪嘅感覺」、「似係鄭中基同湘姐有路，畀老婆發現咗，最後鄭決定斬䌫」、「要由老婆開波，仲要係大婆食花生爆大鑊語氣，似感情道德問題」、「睇佢老婆前排ig啲post，感覺唔簡單」、「最合理係出軌，其他錢銀/工作上佢老婆冇必要參與+出預告post」等。
2. 鄭中基被老婆騎劫社交帳號
更有網民指鄭中基社交網發出的第一個割蓆post，是由鄭太余思敏所出：「好明顯頭PO老婆出」、「如果係老婆岀post，搞人老公都可以係道德操心問題」、「嗰個post咁寫，都估唔係大佬出啦」、「直覺話我知點po唔係暴龍哥本人出，係佢老婆」等。
3. 湘姐穿櫃桶底偷公司錢
其中因為鄭中基指控何慶湘「工作及道德操守有問題」，所以出現了「湘姐穿櫃桶底」的揣測：「其實cap水似最大嫌疑啦，之前明明接咗堆廣告都話個台告急要廣告，做個選拔又話用咗好多錢搭景」、「勁似最近台灣一個YouTuber有AB約嗰啲問題…穿咗成8位數字台灣嗰件」、「可能係暗啞底收回佣來幫檯接job」，但亦網民指出「穿櫃桶底就直接ICAC啦」、「咁佢應該要採取法律行動，唔係中止合作就完」。
4. 湘姐犯法鄭中基急割蓆
有網民就猜測是湘姐進行了違法行為，所以鄭中基才會急於和她劃清界線：「間公司簽左啲大佬唔想做嘅contract，然後大佬被逼割蓆」、「用公司名接Job有問題，唔想上身」、「可能女方攪左d大鑊野，甚至犯法，可能類似舞台偷工減料之類」「會唔會經理人湘暗地做違規犯法行為，引致鄭中基自己不知情下都犯法（刑事要坐監）所以先以呢個方式劃清界線？」
5. 成件事係大整蠱
由於當事人一直冇再出聲，有網民就存有僥倖心態：「其實會唔會係整蠱？大家都冇移除到@湘姐，希望係整蠱」、「定係真係整蠱？畢竟佢哋認識並共事好似都有7/8年了喔。無可能到現在至發現詬病」、「成件事真係好匪夷所思」、「依家玩大咗收唔到科，所以唔出聲了」
鄭中基終止與經理人合作關係懶人包：
鄭中基8月3日於社文平台出post表示他發現何慶湘在工作和道德操守上存在問題，因此決定立即終止所有合作。
「由於發現何慶湘工作及道德操守有問題，本人與機動娛樂立即終止合作，有關工作交接問題會另作安排。」
鄭中基再回應因個人情緒及健康問題
在宣布與何慶湘及機動娛樂終止合作一小時後引起網民熱烈的討論，鄭中基再次更新其社交媒體，感謝粉絲的關心，並透露因個人情緒及健康問題，將在高雄演唱會後暫時離開公眾視野，好好休息。
「多謝大家關心。因個人情緒及健康問題，決定高雄演唱會後離開，好作休息，多謝大家一路支持。」
鄭中基老婆一早有預告？
機動娛樂，作為Ronald的個人經理人公司，自2020年3月開設YouTube頻道「機動電視台RTV」以來，已成功吸引超過65萬訂閱者。該公司不僅管理Ronald的事業，還簽約了多名藝人。然而，鄭中基與經理人何慶湘已合作超過十年時間。此外，有網民還發現鄭中基的妻子Sammie余思敏在事件發生前一天在IG限時動態中似乎亦有暗示有重大消息即將公布，並提到Ronald、何慶湘、機動電視台及Ronald助手Stephanie，這讓外界猜測此次事件與她的預告有關。
網民難以置信：真係匪夷所思
不少有睇開YouTube頻道「機動電視台RTV」的觀眾都表示認為Ronald與經理人關係友好，猜不到都有決裂的時候，亦有觀眾不解為何是Ronald離開而不是經理人「估唔到首領都會派花生」「睇機動電視台嗰陣，覺得鄭中基同埋湘姐關係超級好，估唔到居然會有今日」「無論如何，都會支持我的中基」「大佬去邊，我哋跟去邊」「點解係炒自已唔係炒條女」「乜原來檔野唔係鄭中基搞架？」