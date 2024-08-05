鄭中基與經理人何慶湘決裂 IG被發現1改動 網民列5大揣測

鄭中基早前一直忙於進行他的巡演《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2023》，8月3日他卻突然於社交媒體上發表驚人聲明，宣布：「由於發現何慶湘工作及道德操守有問題，本人與機動娛樂立即終止合作，有關工作交接問題會另作安排。」引來網民諸多揣測！

