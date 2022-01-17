鄭中基拍片聲討工人姐姐奇人奇事 入屋第一日著超短熱褲引阿Sir

鄭中基近年在YouTube開頻道「機動電視台RTV」拍片，當中「匪夷所思」系列大受歡迎，最近一集主題講工人姐姐，鄭中基閱讀網民的經歷之餘，更分享自己家中及母親家中姐姐的匪夷所思事件。網民覺得呢個話題可以講唔完，熱烈要求鄭中基搵埋張敬軒一齊延續「遮遮的故事」。