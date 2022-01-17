鄭中基拍片聲討工人姐姐奇人奇事 入屋第一日著超短熱褲引阿Sir
文：東方新地｜圖：《機動電視台RTV》影片截圖、[email protected]、鄭中基Facebook圖片、[email protected]《機動電視台RTV》
鄭中基 分享親身經歷
鄭中基的個人YouTube頻道「機動電視台RTV」最新一集同大家分享工人姐姐匪夷所思事件，雖然有不少網民提供了自己姐姐的搞笑事，不過鄭中基的親身經歷娛樂性都好豐富。
姐姐返工首日即派福利
鄭中基憶述早年前屋企個新人姐姐返工首日，他說：「之前請咗個新姐姐，有日放工返去第一次見到佢，我問Emma(囡囡)佢點解咁？Emma話『I don’t know！』我見佢著住一條好短嘅短褲，佢係嚟到呢度(鄭中基用手展示條褲有幾短)，好似打排球嗰啲，不過佢身形係……豪華臀嗰啲，佢仲要嚟嗰時係冬天，我問佢咁凍點解唔著番條長褲，佢話以前個阿Sir好鍾意佢著短褲。未請佢時佢話以前阿Sir對佢評價係好好，都好鍾意佢，咁我咃就問佢拎舊僱主電話，佢話好啦！不過你打畀阿Sir，唔好打畀Mum，因為阿Mum好憎我！」
阿媽屋企有極品工人
鄭中基屋企姐姐鍾意著短褲都未算好匪夷所思，他指其母屋企的工人姐姐先經典，她留有一頭似瀑布咁靚的長髮，請她回家完全是歎世界，屋企已經冇乜家務要做，但她竟然還要求請多個助理分擔工作，他說：「我阿媽嗰個話自己好攰，明明已經冇乜嘢做，佢話要請多個助手，當然最後都冇請畀佢……我個女有同啲姐姐交換電話玩，有次佢同我媽嗰個姐姐whatsapp，我見到張相問佢邊個嚟，跟住篤入去睇吓，佢著住件好緊身嘅背心，跪喺床上好靚咁擺晒pose……」
請客要自己帶傭工人
鄭中基繼續狂數阿媽家中的姐姐，他說：「有一次我要搬屋喺屋企執嘢，因為費事啲小朋友搞搞震所以send咗去我阿媽屋企，點知搵工人幫手冇人應，原來佢去咗我阿媽屋企，我阿媽話要工人幫手洗碗，我問點解佢個工人唔洗碗，個姐姐竟然答你啲小朋友嚟食飯，你就要自己帶工人自己負責番，我就問我阿媽如果請客，係咪要啲客人自己帶工人……」
網民要求Jam埋軒公遮遮
去片！一人一個工人姐姐之匪夷所思
鄭中基曾因拍MV唔妥無綫
鄭中基早前在其YouTube頻道「機動電視台RTV」大數廿多年前拍過最匪夷所思的MV，一講到當年唱到街知巷聞的經典《無賴》，鄭中基自爆當年為拍《無賴》MV而唔妥無綫咁多年，並且從此沒有再亮相該台﹗不過有網民指鄭中基憑《無賴》奪得勁歌的金曲金奬後，仍主持《美女廚房》，被指「吹大咗」、「得個講字」，鄭中基為此親自解畫。
鄭中基回應為何仍主持《美女廚房》
鄭中基因為不滿當年被要求將《無賴》改歌詞而唔妥TVB到依家，從此沒有再亮相該台，不過有網民指出鄭中基仍為無綫拍攝《美女廚房》﹗日前鄭中基出席活動時被問及此事時，他解釋由於當時有合約在身，不能想點就點：「一來不負責任，二來真係唔得㗎嘛﹗」他指跟唱片公司及經理人公司約滿，回復自由身後，從此無再亮相無綫，並指當年無綫的無理要求，是相當不尊重《無賴》填詞人李峻一，他又指事隔多年已怒氣全消，當被問到若TVB邀請上節目會否考慮？鄭中基即指自己短期內都冇檔期﹗
鄭中基爆無綫要求《無賴》改歌詞先可以拍MV
鄭中基講開《美女與野獸》MV最令他覺得匪夷所思，因為冇記憶拍過，鄭中基話：「多數我唔記得嗰啲，都係以前《勁歌》拍㗎，TVB要自己Version，所以我哋通常統一咗佢，無謂拍多個MV﹗」然後Ronald爆料指《無賴》被無綫要求改歌詞，Ronald：「就係《無賴》有句歌詞一定要我改咗先可以參加《勁歌金曲》，句歌詞本來就係『曾話過要戒煙』唔知點解唔畀我講戒煙，為咗咁我就特登要入過錄音室錄過『曾話過要儲錢，但講了就算』，跟住先至可以拍個MV﹗」
鄭中基：我嬲TVB，嬲埋我公司﹗
鄭中基講番起都氣難下：「就喺呢個時候我開始嬲TVB，我嬲TVB之餘，我嬲埋我公司，點可以一個artist一首歌為咗一個電視台而去改兩隻歌詞，淨係for佢，嗰陣時錄咗就算係因為公司問題啦﹗就由嗰時開始我就唔妥TVB到依家，咁多年嚟大家冇再見我再喺TVB出現過﹗等如你話Michael Jackson 嚟香港，我唔鍾意你隻歌叫《Billie jean》喎，淨係可以叫《攞嚟賤》，咁人哋會唔會踩你先？ 啱唔啱先？」
網民：解開咗多年嚟嘅迷思
網民留言指終於明白為何《無賴》會有兩個版本，謎底現在解開了﹗並留言指TVB一向不尊重藝人﹗有網民留言「好多歌手都講過老人台唔尊重音樂，153開頭又話想搞番好樂壇，結果將勁歌金曲cut到得番15分鐘」，亦有網民問鄭中基拒絕亮相無綫節目，是否只講音樂節目，未有將綜藝節目《美女廚房》計算當中﹗亦有網民為無綫解說是因電視台受規管不能出現煙及酒字眼﹗
網民：唔關TVB事，當年煙酒廣告都禁咗﹗
有網民指《無賴》頭一句亦由「我間中飲醉酒」改成「愛過的都放手」。（圖片來源：《無賴》MV截圖）
唱片公司版《無賴》MV（2005）
憑《無賴》大翻身 主持《美女廚房》入屋
鄭中基在2000年一次回香港的長榮航空飛機上因醉酒鬧事而令他的事業走下坡，而鄭中基亦因多次情緒暴躁事件而令其形象受損。05年憑《無賴》翻身，成為一首當年街知巷聞的大熱歌曲，勇奪多個樂壇獎項，更擊敗當年另一大熱歌曲陳奕迅主唱的《夕陽無限好》奪得《2005年十大勁歌金曲頒獎典禮》的金曲金獎﹗06年，鄭中基與梁漢文，方力申一同參與主持好友錢國偉監製節目《美女廚房》，成為高收視綜藝節目﹗