鄭中基個唱尾場出意外台上致歉 太太帶仔女為爸爸打氣 一家四口超豪獨立屋曝光
編輯：東方新地 丨原文：New Monday丨圖片：鄭中基@Facebook、余思敏@Facebook
鄭中基：今次是第一次香港.……區演唱會
上星期五、六舉行頭兩場也十分順利，很多圈中人捧場欣賞。鄭中基笑言今次是第一次香港.……區演唱會，因為以往都在九龍舉辦，相當搞笑。另外，大會在開場前因下著毛毛細雨，特別向觀眾派發雨褸，十分貼心。
鄭中基鞠躬致歉：多謝大家仲未講粗口
但演唱會進行到一半，當Ronald唱〈我代你哭〉時，唱至中途音樂突然無聲，事出突然，Ronald在台上合十兼鞠躬提到：「唔好意思，等一陣！真係唔好意思，我哋都唔想，我哋盡快繼續，多謝大家仲未講粗口。」當鏡頭影到台下的太太余思敏與一對子女時，他們都向鏡頭「做心心」為Ronald打氣，非常可愛。
自罰唱〈死啦啲青春痘〉
有見及此，鄭中基「自罰」唱出〈死啦啲青春痘〉，之後電力回復，演唱會得以繼續進行。不過當鄭中基再唱〈無賴〉時又再停電，他表現得十分無奈，直接跌坐台上，個唱停頓了約兩分鐘後才回復電力。
鄭中基轉型KOL火速吸25萬粉絲
近年鄭中基在電影及音樂事業都有好成績，拍喜劇有賣座保證之外，12年更憑電影《低俗喜劇》在電影金像獎及金馬獎摘下港台兩地的「最佳男配角」獎，大前年再憑《大樂師為愛配樂》入圍電影金像獎「最佳男主角」提名，去年三月因疫情閉關，鄭中基再尋突破開設YouTube Channel「機動電視台RTV 」，拍片分享他的生活點滴，其幽默、搞笑及創意一面又再成功吸納大批粉絲支持，開通至今粉絲訂閱人數已經破25萬。
一家四口住淺水灣豪宅
鄭中基很少在網上公開自己屋企的照片，但太太余思敏就不時在網上分享和子女在家的日常點滴，令淺水灣麗景花園住所曝光。
豪宅擁無敵大海景
麗景花園為著名的豪宅區，前面還有個大沙灘。鄭中基家中以白色為主，裝潢是時尚簡約風，相當舒服。客廳有兩張亞麻材質布藝梳化，在客廳有落地大玻璃，可以望到無敵大海景。住宅樓高3層，活動空間相當足夠。
打造四口安樂窩
鄭中基一家四口住在淺水灣獨立屋豪宅，當然夠晒寬敞，而呢個四口子安樂窩的設計亦開揚溫暖，畀仔女有超多活動空間。