鄭中基個唱尾場出意外台上致歉 太太帶仔女為爸爸打氣 一家四口超豪獨立屋曝光

鄭中基（Ronald）一連三晚在中環海濱活動空間舉行《鄭中基Drive In Ultra：WEE are Ronald Cheng自駕演唱會2021》正式落幕，這次是香港首個能夠以私家車進場觀看的演唱會，非常難得。不過在尾場時，中途音樂突然無聲，Ronald搞笑表示：「多謝大家仲未講粗口。」

編輯：東方新地 丨原文：New Monday丨圖片：鄭中基@Facebook、余思敏@Facebook