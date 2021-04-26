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鄭中基個唱尾場出意外台上致歉 太太帶仔女為爸爸打氣 一家四口超豪獨立屋曝光

東方新地

鄭中基（Ronald）一連三晚在中環海濱活動空間舉行《鄭中基Drive In Ultra：WEE are Ronald Cheng自駕演唱會2021》正式落幕，這次是香港首個能夠以私家車進場觀看的演唱會，非常難得。不過在尾場時，中途音樂突然無聲，Ronald搞笑表示：「多謝大家仲未講粗口。」

編輯：東方新地 丨原文：New Monday丨圖片：鄭中基@Facebook、余思敏@Facebook

鄭中基
鄭中基個唱尾場音樂突然失靈無聲。

鄭中基：今次是第一次香港.……區演唱會

上星期五、六舉行頭兩場也十分順利，很多圈中人捧場欣賞。鄭中基笑言今次是第一次香港.……區演唱會，因為以往都在九龍舉辦，相當搞笑。另外，大會在開場前因下著毛毛細雨，特別向觀眾派發雨褸，十分貼心。

鄭中基
鄭中基：笑言今次是第一次香港.……區演唱會。
鄭中基
這次是香港首個能夠以私家車進場的演唱會。

鄭中基鞠躬致歉：多謝大家仲未講粗口

但演唱會進行到一半，當Ronald唱〈我代你哭〉時，唱至中途音樂突然無聲，事出突然，Ronald在台上合十兼鞠躬提到：「唔好意思，等一陣！真係唔好意思，我哋都唔想，我哋盡快繼續，多謝大家仲未講粗口。」當鏡頭影到台下的太太余思敏與一對子女時，他們都向鏡頭「做心心」為Ronald打氣，非常可愛。

鄭中基
鄭中基請來Joey Tang為個唱做樂手。

自罰唱〈死啦啲青春痘〉

有見及此，鄭中基「自罰」唱出〈死啦啲青春痘〉，之後電力回復，演唱會得以繼續進行。不過當鄭中基再唱〈無賴〉時又再停電，他表現得十分無奈，直接跌坐台上，個唱停頓了約兩分鐘後才回復電力。

「自罰」唱出《死啦啲青春痘》
鄭中基在停電期間「自罰」唱出〈死啦啲青春痘〉。

鄭中基轉型KOL火速吸25萬粉絲

近年鄭中基在電影及音樂事業都有好成績，拍喜劇有賣座保證之外，12年更憑電影《低俗喜劇》在電影金像獎及金馬獎摘下港台兩地的「最佳男配角」獎，大前年再憑《大樂師為愛配樂》入圍電影金像獎「最佳男主角」提名，去年三月因疫情閉關，鄭中基再尋突破開設YouTube Channel「機動電視台RTV 」，拍片分享他的生活點滴，其幽默、搞笑及創意一面又再成功吸納大批粉絲支持，開通至今粉絲訂閱人數已經破25萬。

鄭中基
疫情關係令唔少藝人被迫閉關，去年三月鄭中基開設YouTube Channel「機動電視台RTV 」，出名幽默搞笑的他，拍片非常有創意，又會落區出巡了解民情，好評如潮。
鄭中基
鄭中基拍片多元化，試過瞓低教大家用丹田氣唱歌，令人會心微笑。

一家四口住淺水灣豪宅

鄭中基很少在網上公開自己屋企的照片，但太太余思敏就不時在網上分享和子女在家的日常點滴，令淺水灣麗景花園住所曝光。

余思敏就在網上分享和子女在家的日常點滴
余思敏不時在網上分享和子女在家的日常點滴。
淺水灣麗景花園住所曝光
鄭中基位於淺水灣麗景花園的住所曝光，家中裝潢色調以白為主。

豪宅擁無敵大海景

麗景花園為著名的豪宅區，前面還有個大沙灘。鄭中基家中以白色為主，裝潢是時尚簡約風，相當舒服。客廳有兩張亞麻材質布藝梳化，在客廳有落地大玻璃，可以望到無敵大海景。住宅樓高3層，活動空間相當足夠。

鄭中基
鄭中基的家樓高三層。
好大活動空間
家中客廳闊落，讓一對仔女有好大活動空間。

打造四口安樂窩

鄭中基一家四口住在淺水灣獨立屋豪宅，當然夠晒寬敞，而呢個四口子安樂窩的設計亦開揚溫暖，畀仔女有超多活動空間。

大廳相當闊落，落地玻璃透光度十足，連露台都係超巨型。
大廳相當闊落，落地玻璃透光度十足，連露台都係超巨型。
家居由米白色做主色，一家人圍埋睇電視享受家庭樂好舒適。
家居佈置以米白色做主色，一家人在大床上圍埋睇電視享受家庭樂好舒適。
鄭中基為兒子開生日party，準備了兒子最愛的恐龍玩具。
鄭中基為兒子開生日party，準備了兒子最愛的恐龍玩具。
可見大廳對著一望無際嘅大海，呢個環境真係令人心曠神怡。
鄭中基的豪宅大廳對著一望無際的大海，呢個環境真係令人心曠神怡。
屋企有個巨型廚房，就算玩自家「暖男廚房」一樣得！
鄭中基屋企有個巨型廚房，就算玩自家「暖男廚房」一樣得！
梳化放滿仔女的玩具，九歲Emma同五歲Evan留喺屋企都唔會悶。
麻布梳化放滿仔女的玩具，10歲Emma同6歲Evan留喺屋企都唔會悶。
鄭中基陪仔女一齊睇兒童音樂劇，只見 Emma樹熊一樣攬住爸爸，就知這個暖男爸爸幾稱職。
鄭中基會陪仔女一齊睇兒童音樂劇，只見 Emma樹熊一樣攬住爸爸，就知這個暖男爸爸幾稱職。
陪女兒做畫作，亦成鄭中基生活樂事。
陪女兒做畫作，亦成為鄭中基的生活樂事。

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