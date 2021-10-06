鄭中基孖練美娟重現《行運超人》經典片段 娟姐獲讚神還原杜麗莎
鄭中基（Ronald）在2003年電影《行運超人》中飾演的「斷蟹」一角成為不少影迷心目中的經典角色之一，近日他和「娟姐」練美娟一同在廣告中重現《行運超人》的「斷蟹」和「葉太」兩個角色，其中娟姐的表現大受好評，獲讚「神還原」原本由杜麗莎飾演的「葉太」一角，她開心表示以後多了一個新朵，笑言：「Call me 杜麗娟！」
文：東方新地｜圖：鄭中基IG、練美娟IG、新傳媒圖片庫
鄭中基 練美娟 重現《行運超人》經典片段
鄭中基（Ronald）近日和「娟姐」練美娟在廣告中重現2003年電影《行運超人》「斷蟹」和「葉太」的經典搞笑一幕，鄭中基再演「斷蟹」勾起不少粉絲的集體回憶，紛紛留言表示：「回憶返晒嚟！」連當年電影的編導兼監製谷德昭都有在鄭中基的社交網下留言說：「好掛住電(斷)蟹。」
網友：開頭以為真係杜麗莎
而娟姐扮演原本由杜麗莎飾演的「葉太」一角，亦獲網民留言大讚她「神還原」這個角色，又指娟姐「真係扮得勁神似」、「可塑性極高」、「開頭以為真係杜麗莎」、「點解可以連把聲都咁似」、「連少少廣東話唔正嘅口音都學埋」、「正到冇朋友」等等。
娟姐自薦演男人女人動物死物
娟姐亦表示自己以後多了一個新朵，笑言：「Call me 杜麗娟！」仲話希望客戶可以繼續給她挑戰：「男人女人動物死物有得發揮就可以。」
盡力模仿杜麗莎口音
當被問到如何將杜麗莎在戲中角色演得入型入格，娟姐笑指自己知道會同鄭中基拍這段經典片段後，便不斷狂Loop這段影片，睇完又睇，盡力去模仿杜麗莎的口音和表情，以及她說話時那種又興奮又生鬼的語調。