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鄭中基孖練美娟重現《行運超人》經典片段 娟姐獲讚神還原杜麗莎

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撰文：東方新地

鄭中基（Ronald）在2003年電影《行運超人》中飾演的「斷蟹」一角成為不少影迷心目中的經典角色之一，近日他和「娟姐」練美娟一同在廣告中重現《行運超人》的「斷蟹」和「葉太」兩個角色，其中娟姐的表現大受好評，獲讚「神還原」原本由杜麗莎飾演的「葉太」一角，她開心表示以後多了一個新朵，笑言：「Call me 杜麗娟！」

文：東方新地｜圖：鄭中基IG、練美娟IG、新傳媒圖片庫

鄭中基 練美娟 重現《行運超人》經典片段

鄭中基（Ronald）近日和「娟姐」練美娟在廣告中重現2003年電影《行運超人》「斷蟹」和「葉太」的經典搞笑一幕，鄭中基再演「斷蟹」勾起不少粉絲的集體回憶，紛紛留言表示：「回憶返晒嚟！」連當年電影的編導兼監製谷德昭都有在鄭中基的社交網下留言說：「好掛住電(斷)蟹。」

鄭中基相隔18年再在廣告中重現他在電影《行運超人》的「斷蟹」一角。（圖片來源：鄭中基IG影片截圖）
鄭中基相隔18年再在廣告中重現他在電影《行運超人》的「斷蟹」一角。（圖片來源：鄭中基IG影片截圖）
當年鄭中基曾憑「斷蟹」一角獲提名金像獎「最佳男配角」獎。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
當年鄭中基曾憑「斷蟹」一角獲提名金像獎「最佳男配角」獎。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
谷德昭是電影《行運超人》的編導兼監製，他在鄭中基的社交網下留言：「好掛住電蟹。」被網友催促他再開新戲。（圖片來源：鄭中基FB截圖）
谷德昭是電影《行運超人》的編導兼監製，他在鄭中基的社交網下留言：「好掛住電蟹。」被網友催促他再開新戲。（圖片來源：鄭中基FB截圖）

網友：開頭以為真係杜麗莎

而娟姐扮演原本由杜麗莎飾演的「葉太」一角，亦獲網民留言大讚她「神還原」這個角色，又指娟姐「真係扮得勁神似」、「可塑性極高」、「開頭以為真係杜麗莎」、「點解可以連把聲都咁似」、「連少少廣東話唔正嘅口音都學埋」、「正到冇朋友」等等。

娟姐笑指自己在廣告中入了一個「契媽mode」，問神算蟹仔攞著數。（圖片來源：鄭中基IG影片截圖）
娟姐笑指自己在廣告中入了一個「契媽mode」，問神算蟹仔攞著數。（圖片來源：鄭中基IG影片截圖）
當年《行運超人》中「斷蟹」和「葉太」的對話，曾為電影帶來不少笑料。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
當年《行運超人》中「斷蟹」和「葉太」的對話，曾為電影帶來不少笑料。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
不過有網友指這個廣告獨欠杜汶澤。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
不過有網友指這個廣告獨欠杜汶澤。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
仲有鄭中基的旗袍造型，都令網友非常懷念。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
仲有鄭中基的旗袍造型，都令網友非常懷念。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

娟姐自薦演男人女人動物死物

娟姐亦表示自己以後多了一個新朵，笑言：「Call me 杜麗娟！」仲話希望客戶可以繼續給她挑戰：「男人女人動物死物有得發揮就可以。」

網友大讚娟姐形象好百變，戲路非常廣闊。（圖片來源：鄭中基IG影片截圖）
網友大讚娟姐形象好百變，戲路非常廣闊。（圖片來源：鄭中基IG影片截圖）
娟姐連演死物都唔介意，話只要有發揮機會就得。（圖片來源：鄭中基IG影片截圖）
娟姐連演死物都唔介意，話只要有發揮機會就得。（圖片來源：鄭中基IG影片截圖）
娟姐仲話自己以後多了一個新朵叫「杜麗娟」！（圖片來源：練美娟IG）
娟姐仲話自己以後多了一個新朵叫「杜麗娟」！（圖片來源：練美娟IG）

盡力模仿杜麗莎口音

當被問到如何將杜麗莎在戲中角色演得入型入格，娟姐笑指自己知道會同鄭中基拍這段經典片段後，便不斷狂Loop這段影片，睇完又睇，盡力去模仿杜麗莎的口音和表情，以及她說話時那種又興奮又生鬼的語調。

娟姐特別多謝髮型和化妝配合，幫助到她入戲。（圖片來源：練美娟IG影片截圖）
娟姐特別多謝髮型和化妝配合，幫助到她入戲。（圖片來源：練美娟IG影片截圖）
娟姐又指她的母親經常被人指似杜麗莎，原來娟姐母親18歲就生下了她，現在亦只得49歲。（圖片來源：練美娟IG）
娟姐又指她的母親經常被人指似杜麗莎，原來娟姐母親18歲就生下了她，即是現在亦只得49歲。（圖片來源：練美娟IG）
娟姐仲賣口乖，話自己細細個就好鍾意睇鄭中基演出的搞笑片！（圖片來源：鄭中基IG影片截圖）
娟姐仲賣口乖，話自己細細個就好鍾意睇鄭中基演出的搞笑片！（圖片來源：鄭中基IG影片截圖）

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