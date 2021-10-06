鄭中基孖練美娟重現《行運超人》經典片段 娟姐獲讚神還原杜麗莎

鄭中基（Ronald）在2003年電影《行運超人》中飾演的「斷蟹」一角成為不少影迷心目中的經典角色之一，近日他和「娟姐」練美娟一同在廣告中重現《行運超人》的「斷蟹」和「葉太」兩個角色，其中娟姐的表現大受好評，獲讚「神還原」原本由杜麗莎飾演的「葉太」一角，她開心表示以後多了一個新朵，笑言：「Call me 杜麗娟！」

文：東方新地｜圖：鄭中基IG、練美娟IG、新傳媒圖片庫