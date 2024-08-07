鄭中基聲明避重就輕疑點重重 忽然提與蔡卓妍首段婚姻「好唔開心」
長文提及首段婚姻「好唔開心」
在長文中鄭中基未有提及最近在機動娛樂發生的問題，亦未有提到自己對何慶湘的指控，反而就有提及上一段「短暫的婚姻」，又說到「呢段婚姻令到我好唔開心」，其實在2014年，事件中的女主角蔡卓妍（阿Sa）有接受雜誌訪問，提起呢段「閃婚」 ：
阿Sa 與鄭中基早於2006年1月31日在美國洛杉磯Van Nuys區注冊結婚，當時24歲的阿Sa 正值事業搏殺期，最大問題是Twins辛苦經營的可愛少女形象，根本容不下半點「人妻feel」，一旦穿煲，分分鍾連累拍檔。
蔡卓妍曾經回顧4年婚姻
蔡卓妍受訪時表示：「嗰時心態係想做就去做，想結咪結囉，覺得幾型吖，後生嘛，就係有一股傻勁，邊識諗咁多。」可能在美國，呼吸着自由的空氣，自覺只要不犯法，甚麽事都能做，忘了自己的身份處境，但回到香港，回到現實，那份信念開始動搖，開始害怕，變成不敢告訴任何人。明明兩個結了婚的人，卻要像偷情一樣，4年婚姻，出街拍拖的次數十隻手指數得曬；明明坐同一部車出門口，一個坐司機位，一個匿車尾箱，實在帶點喜劇味道。「我匿之嘛，佢咁大點匿呀？有一次真係覺得自己就嚟焗死，夏天加烈日當空，好似焗爐咁，其實落車嗰陣都要選一個適合地點，無理由停喺五星級酒店，我喺車尾箱爬出嚟嫁，呢單嘢真係好搞笑。」刺激嗎？「當你要喺一個絕境求生， 就會諗到呢啲屎橋，哈…哈…」
曾經心虛 驚到震
阿Sa以「絕境」來形容當時處境，記者笑她「誇張」，她卻露出一個「你不會明白」的表情。「可能心虛，嗰時真係好驚，首先未試過公開一段戀情，而且大部分前輩教落都係要偷偷摸摸，好少有我呢啲先河，所以心入面冇一個底。」那後悔嗎？「冇，因爲嗰個人同嗰件事係part of 你嘅生命，自己揀嘅，有乜好後悔！」「初初會將所有嘢放大，例如報紙嘅批評、自己嘅情緒，嘩！好似世界末日，覺得好唔開心。自己匿埋幾日，突然望住塊鏡，我咪仲生勾勾喺度，仲有飯食，有屎屙，有覺瞓，其實都冇乜嘢！」
鄭中基離婚後 火速搭上余思敏
2011年4月8日，鄭中基被踢爆女友余思敏（Sammie）為他未婚懷有女嬰，將於10月榮升爸爸，更會於短期內迎娶女友。早於2011年1月，前香港有線電視女主播余思敏已發現自己懷有鄭中基的骨肉，之後更向有線請辭專心安胎。同年，余思敏順利誕下女兒。2015年，妻子余思敏再誕下兒子。
有網友睇完鄭中基發聲明後非常疑惑，矛頭更指余思敏處事方式：「最尾個聲明仲誇張 ，呢頭公司發生事 轉果頭老公就抑鬱 。最離譜搬埋阿sa段婚姻黎講，大佬全香港都知你老公同阿sa 2010年離婚，2011年就好快同你結婚生女啦！」「搵老公事業教飛。真係好唔成熟」「搶老公電話，咁衝動post啲咁嘅嘢」