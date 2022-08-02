爆谷一周︱鄭中基暴脹被嘲塊面大過谷德昭 重演《龍咁威》瑞士山區肺騙案

鄭中基早前接受谷德昭主持的電視節目《爆谷一周》訪問，二人相識近20年，鄭中基一開場講對谷德昭的感覺:「我平時嗌佢darling，佢冇乜壞話好講，係煩啲囉！」鄭中基近日為新戲增磅，谷德昭問他肥了多少磅？鄭中基：「我龍威嗰陣128磅，而家170磅，相差42磅！我老婆（余思敏）話我塊面終於大過你。」