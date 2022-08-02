爆谷一周︱鄭中基暴脹被嘲塊面大過谷德昭 重演《龍咁威》瑞士山區肺騙案
鄭中基腳靚成街坊眼中尤物
鄭中基指增肥是因為呂爵安（Edan）：「之前部戲（《闔家辣》）我飾演Edan老竇，嚟緊部新戲（《死屍死時四十四》）又係演佢老竇，都係揸的士嘅，所以要肥啲令兩部戲嘅角色有唔同。」谷德昭直言因為鄭中基的腳夠靚，所以邀他在2003年電影《龍咁威》「警訊」一幕演空姐，鄭中基當年在街坊伯伯眼中竟是尤物：「當時有好多伯伯圍觀，以為有靚女！」
鄭中基美腿幼過港姐遭封殺
因為鄭中基雙腿修長纖瘦，所以穿上絲襪及空姐制服後，遠看也頗容易被誤認為靚女。當年鄭中基曾擔任港姐司儀，在泳池邊帶佳麗行，原來人人都穿游水短褲，唯獨他被導演要求穿回長褲，鄭中基笑說：「佢埋嚟同我講『你換返條長褲啦，你隻腳幼過佢哋班佳麗，好唔掂呀！』」但論搞笑爆燈，一定是鄭中基於電影《低俗喜劇》裏的「暴龍哥」。
鄭中基教講暴龍哥鄉音
暴龍哥以獨特的鄉音及標誌性的節奏語氣引人捧腹，鄭中基透露這把鄉音其實是效法當年的電影界紅人「Ba叔」，他即場教授「暴龍哥」鄉下話的竅門：「其實除咗『歪音』之外，節奏亦非常重要，要特意拖慢、形成一個獨得嘅節奏，因為佢要諗一諗某啲字詞嘅廣東話發音，可以肯定發音嘅部份會講得快啲，所以會形成時快時慢嘅效果。」
大膽爆老婆余思敏瘀事
鄭中基在節目公開爆老婆余思敏瘀事，他們一家大細入迪士尼樂園，余思敏戴住墨鏡入場，她指手機屏幕太黑，找不到安心出行針卡，鄭中基細聲說：「你試吓除咗副眼鏡會唔會好啲？」余思敏瘀到立即入場。近年樂壇有不少新人出道，鄭中基漸漸榮升為前輩級，提到能夠給新人的貼士，他表示：「其實練習係唯一嘅方法，同埋要樂在其中。」
谷德昭同鄭中基：甜蜜的友誼
谷德昭在IG感謝鄭中基這位親密戰友：「事業旅途上能夠有一位親密戰友，與此同時，又是知己好友，物以類聚，美麗的友誼。係咪未見過Ronald咁正經的一面，係呀，講到音樂，佢真係好正經，佢係讀音樂同真心鍾意音樂，好肯教又有資格教，有興趣就多啲去機動電視台聽佢分享唱歌心得。我真幸運，有得聽佢現場唱《Vincent》畀我聽，甜蜜的友誼。」
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