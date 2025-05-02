爆谷一周｜鄭中基新片《阿龍》宣傳啟動 監製開腔： 幫幫手唔好淨係講家事
鄭中基拍《阿龍》全因對子女的關愛
鄭中基早前接受媒體《號外》剖白電影靈感全因對子女的關愛，他表示平時閱讀報紙時接觸到的多宗令人震驚的新聞，認為好多家長都會忽略小朋友，而造成無法挽回的失誤促使。這些事件讓身為父親的鄭中基深感不安，促使他將這種焦慮轉化為電影創作，希望可以提醒家長，千萬不要掉以輕心。
鄭中基堅持暴力美學：唔暴力不如唔拍
在創作初期，鄭中基便與導演胡耀輝達成共識：若要拍攝《阿龍》，必須以三級片的形式呈現，以凸顯故事的暴力和震撼效果，表示如果唔暴力不如就唔好拍。鄭中基認為，只有通過強烈的視覺衝擊，才能讓觀眾尤其是家長感受到故事背後的警示意義。
他構思了一個以復仇為主線的故事，講述一位父親為尋回女兒，不惜以極端手段向兇手報復。為了營造真實的緊張感，鄭中基在電影中設計了大量暴力場面，包括虐待兇手以逼供的片段，甚至製作了逼真的假手道具來呈現手指被折斷的畫面。
鄭中基嫌香港上映的《阿龍》「好乾淨」
然而，電影在後期製作時因暴力程度過高而遭到大幅修改。鄭中基特別提到一場6分鐘的「一鏡到底」打鬥戲，這場橫跨三層樓的激烈場面是他傾注心血的設計，不過因為審查方認為太暴力。
為了保留這場戲的完整性，製作團隊與審查方多次協商，嘗試在其他場景作出妥協，但最終仍被迫刪減部分畫面。例如，一幕使用大型燙斗夾人並燒焦、隨後以小型燙斗壓臉的畫面，被認為過於殘忍而遭剪輯。最終，這些片段只能以「淡入淡出」的方式處理，影響了原本的連貫性。
鄭中基坦言，香港上映的《阿龍》版本在他眼中「很乾淨」，但也因此失去了部分原有的震撼力。他透露，這些被刪減的片段或許會在未來的影碟版本中呈現，讓觀眾看到更完整的創作。
鄭中基新片宣傳啟動田啟文開腔幫手
鄭中基新片《阿龍》定於6月上映，然而近期其離婚風波持續發酵，尤其是贍養費爭議，引發網民熱議。日前，監製田啟文在公開活動中親自回應外界對鄭中基家務事的關注，呼籲大家將焦點放回電影本身。他表示，由於「鄭中基嘅家事」，團隊正在評估宣傳策略，甚至考慮完全取消宣傳。他說：「假如我哋安排到做宣傳，大家幫幫手，平衡下唔好一面倒講家事。」希望外界能平衡報導，關注電影內容。