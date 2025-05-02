爆谷一周｜鄭中基新片《阿龍》宣傳啟動 監製開腔： 幫幫手唔好淨係講家事

近期因離婚及贍養費風波成為焦點的鄭中基，其自導自演的復仇電影《阿龍》預定於6月上映。本周六晚，鄭中基亦會光臨ViuTV節目《爆谷一周》做宣傳。監製田啟文日前親自發聲，坦言家事風波對宣傳安排造成影響，現時需重新部署，並懇切呼籲外界幫幫手…