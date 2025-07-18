鄭中基離婚後被指驚見髮線後移 新戲形象化身爆肌慈父 網民：完全唔同一個人

早前剛與余思敏辦理離婚手續的鄭中基（Ronald），上月現身法院時被拍到髮線有嚴重後移跡象，神情略顯憔悴，與他自編自導自演新戲《阿龍》中，髮量濃密、肌肉結實的硬漢形象形成極大反差，畫面極具衝擊力！該片原定4月上映，疑因離婚風波映期一改再改，如今終定檔9月4日，屆時Ronald勢必成為全場焦點。