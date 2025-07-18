鄭中基離婚後被指驚見髮線後移 新戲形象化身爆肌慈父 網民：完全唔同一個人
鄭中基新戲《阿龍》定檔9月 憔悴樣對比爆肌look
電影《阿龍》正式定檔9月4日上映，然而比起映期，外界更關注鄭中基的狀態。上月他現身法院時，被指髮線明顯後移，面容亦略帶疲態，與他在新戲中的造型判若兩人。在《阿龍》的劇照中，鄭中基不僅頭髮濃密，更為角色艱苦操肌，飾演一名女兒在泰國被人口販賣集團擄走後，不惜化身復仇者的強悍父親。戲中他是為女豁出一切的英雄，戲外卻要面對離婚的現實，強烈的對比讓不少粉絲感到擔憂，同時也對這部由他傾力打造的作品更添幾分好奇。
鄭中基感恩遇上好對手 盛讚童星：呢個對手好厲害！
雖然現實生活遇上波折，但鄭中基在片場卻收穫滿滿溫情。現實中同為人父的他，與戲中飾演其女兒的童星傅舜盈（盈盈）戲內戲外都建立起深厚「父女情」。他對這位小演員的表現讚不絕口，尤其看到盈盈演活被拐走一幕時大為感動，不禁讚嘆說：「年紀小小將角色演活過來，真的好戲。這個對手很厲害！」他更表示，與盈盈的互動為電影增添了許多意想不到的火花，直言：「我跟盈盈在現場拍攝時，覺得可以有更多互動的新感受，令我們這段父女情，來得更深、更濃，貼合劇情的發展。」在泰國拍攝期間適逢父親節，盈盈更親手畫領呔送給他，盡顯溫馨。
《五個小孩》童星傅舜盈為戲犧牲
曾在電影《五個小孩的校長》中飾演嘉嘉、以真摯演技感動無數觀眾的傅舜盈，今次為《阿龍》也作出極大付出。她坦言看過劇本後，便很想挑戰這個充滿情緒戲的角色。為了更貼合角色爽朗的形象，她忍痛將留了多年的長髮剪短，更由「爸爸」鄭中基親手操刀，讓她當場哭了出來。此外，拍攝被困鐵籠的戲份時，現場恐怖的氣氛更讓她大感不安，她憶述：「我真的很驚慌，拍完一兩次之後，我忍不住的哭了，而且哭了很久，因為那感覺太令我不安和驚慌。」面對酷熱天氣、惡劣環境及樣貌嚇人的「拐子佬」演員，盈盈的專業精神讓導演和鄭中基都大為欣賞。
網民心痛鄭中基暴瘦
隨著《阿龍》上映消息傳出，大批網民的焦點卻落在鄭中基的近況上，對比他戲中與法院門外的照片後，紛紛湧入討論區洗版。不少網民表示心痛：「見到佢上法院張相好心痛，瘦咗勁多，頭髮都少埋…」、「離婚真係好傷神，希望佢快啲無事。」、「《阿龍》入面個樣好Man，同而家個樣差好遠，完全唔同一個人！」不過，大部分粉絲仍表示會力撐到底，留言支持：「無論點都好，一定會入場支持Ronald！期待新戲！」、「相信佢會將所有情緒放入電影，肯定好好睇！」、「風雨過後總會天晴，加油！」