鄭丹瑞大女鄭瑤曬巨型鑽戒公布婚訊 旦哥憑歌寄意 未婚夫猛料背景曝光

旦哥鄭丹瑞大女鄭瑤（Zaneta）在社交平台上開心宣布訂婚的消息：「Days have been brighter lately #isaidyes」（最近日子愈來愈明亮 #我答應了）並曬出手戴巨型鑽戒及與男友Jacob Chan的合照。

