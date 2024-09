鄭丹瑞大女鄭瑤曬巨型鑽戒公布婚訊 旦哥憑歌寄意 未婚夫猛料背景曝光

旦哥鄭丹瑞大女鄭瑤(Zaneta)在社交平台上開心宣布訂婚的消息:「Days have been brighter lately #isaidyes」(最近日子愈來愈明亮 #我答應了)並曬出手戴巨型鑽戒及與男友Jacob Chan的合照。