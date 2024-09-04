鄭丹瑞大女鄭瑤曬巨型鑽戒公布婚訊 旦哥憑歌寄意 未婚夫猛料背景曝光
鄭丹瑞大女鄭瑤 公開戀情僅半年
現年33歲的鄭瑤與男友Jacob自今年情人節正式公開認愛，之後便頻頻在社交網上放閃。原來兩人的愛情故事相當浪漫，他們同時間在東京同一間餐廳出席不同的商務晚宴，因為都是香港人而開始聊天，發現大家相當投契，都鍾意睇書、睇畫，有不少共同話題。到今年3月，Jacob在鄭瑤到巴黎公幹時，飛到巴黎為她驚喜慶生，並向她求婚，相當浪漫。
旦哥向準女婿「示威」：我先愛她
對於女兒即將結婚的喜訊，旦哥在社交網曬出一張雪糕相，搞笑表示：「這個下晝，忽然收到排山倒海的訊息，都是恭喜我終於做外父了！情緒一下子消化不來，決定食杯雪糕冷靜下自己，然後統一回覆：多謝各位的祝福。女婿，請留意歌詞…」
原來旦哥出po時配上了英文歌曲《I loved her first》（我先愛她），歌詞中提到：「Time changes everything, life must go on. And I’m not gonna stand in your way. But I loved her first,I held her first. And a place in my heart will always be hers（時間改變一切，生活還要繼續，我不會妨礙你，但我先愛她，我先擁抱她，我心中永遠有一個位置屬於她）」、「And I prayed that she’d find you someday. But it’s still hard to give her away.I loved her first.（我祈禱她有一天能找到你，但還是很難放棄她，我先愛她）」盡訴父親不捨愛女的心情。
鄭瑤自細係學霸
現年68歲的旦哥與曾任職麗的電視幕後員工的初戀太太「沙律」盧維思結婚43年，育有兩位女兒，分別是大女鄭瑤（Zaneta）及細女鄭珉（Amanda）。自細已是「學霸」的鄭瑤曾在英國中學會考中獲得11A的佳績，後來在美國修讀英國文學及政治學，並在英國完成了莎士比亞歷史系的碩士學位，現在則是一家時裝雜誌的編輯總監。
2017年出席活動時，旦哥曾坦言不捨得兩個女將來嫁人，當時大女鄭瑤曾冧爆爸爸說：「就算將來有男友，都會繼續攬住你。」到2022年，二人父女檔錄節目，鄭丹瑞心急公開招女婿，鄭瑤即發表少女心事：「有時鍾意嗰Type但性格又唔係好啱，當然有（心儀對象）啦，但又好似好難。」
未婚夫Jacob為家族打理生意
鄭瑤的未婚夫Jacob同樣是「學霸」，畢業於劍橋大學工程系，曾在倫敦的金融界工作，後來在哈佛大學攻讀MBA。兩年前，他返回香港打理家族的辦公室生意，展現出他在商界的才能。原來去年10月，鄭瑤就曾在社交網曬出過與Jacob的合照，當時他更被網民封為「翻版黎明」，可見Jacob除了背景猛料，外表亦好俊朗。
重溫鄭丹瑞專訪：最想屋企「家嘈屋閉」！
鄭丹瑞 （旦哥）與老婆相識48年，結婚43年，兩人的相處之道是互相忍讓、互相尊重，鄭太明白丈夫偶爾工作不順，會帶情緒返屋企。「如果佢脾氣係可以理解，就忍下佢先，下咗道氣先問番佢點，好似朋友咁傾偈，如果傾唔埋就忍咗算囉。」雖然兩公婆好少嗌交，但旦哥反而最想屋企「家嘈屋閉」！
鄭太笑丈夫發脾氣個樣好難睇，後生未結婚前也是如此，「等佢下氣我就做番個樣俾佢睇，知唔知你頭先咁醜樣呀？下一次佢就會收斂吓。」兩人有小朋友後，旦哥盡量不會在小朋友面前表現醜態，自覺返入房。
屋企必須有愛
自有小朋友之後，旦哥忙於工作賺錢養家，鄭太主力管教女兒，對大女稍為嚴厲，希望她能做好榜樣給細女。曾當中小學教師的鄭太深信，想女兒健康快樂成長，家中必先有愛，才能做好溝通及教育。「一家四口八隻腳，大家要互相體諒、相親相愛。當小朋友唔開心，就慢慢同佢溝通，代入番小朋友個年紀去諗佢處境，一齊解決。」
鄭太對人的處事方式一直以對方為先，助她廣結友緣，再應用家庭上一樣奏效。「好似我同你傾偈，我都會諗你先，你希望我哋個訪問點樣？我再去配合你。正如小朋友有咩需要，我就代入佢，從佢角度去諗，就唔難理解佢需要啲咩、嬲緊乜嘢。」
對小朋友愛的定義，各有睇法。鄭太的定義為，讓小朋友因感到被愛而開心，當有愛做後盾，即使父母不在身邊，小朋友都能獨立，恆久地走下去，遇到困難亦能處變不驚地解決。「俾佢開心，唔係佢想玩就俾佢玩，佢想自由就俾佢自由嗰種，係要從心而發去愛佢。」
讀書須尊師重道
無論讀哪一間學校，鄭太對孩子的要求非首重成績，而是尊師重道。「返學一定要尊敬老師，聽老師話、嗌早晨，唔可以有任何不敬態度，呢一點好重要。可能我同以前老師仲有聯繫，個女就睇到原來學生可以同老師關係咁好，將來可以成為朋友，所以佢哋覺得老師係好好，返學好似返屋企咁，教乜嘢都容易接受。」
課餘她們最愛看書，一本Harry Potter兩姊妹輪流看，每人四小時一日看完，沉迷書本的程度猶如細路打機不離手，食飯都要看書，父母要勸她們「食埋飯先睇啦！」鄭太從小帶她們到書局，讓她們自行選擇，培養了她們的閱讀習慣。Zaneta指小時候受到Roald Dahl作品《Matilda》的啟發，書中的女主角5歲已看完兒童圖書館的藏書，6歲開始看成人館藏，「我都想好似佢咁！我開始喺學校圖書館入面由A睇到Z，全部書都睇晒，之後就可以睇成人部。書係有種魔力，有好多選擇，去到邊都睇得，加上以前冇internet，但我依家一樣搭車會睇書，行路都睇到。」
餵飽靈魂比賺錢重要
Zaneta經努力之下，IGCSE摘下11個A升讀美國賓夕凡尼亞大學（University of Pennsylvania），主修政治及英國文學，學習世界不同議題，她最希望了解到自己在世界上的位置。「我想領悟呢個世界發生咩事，我個位置喺邊？我係一個點樣嘅人？讀讀吓我發覺政治講唔到俾我聽，之後我上咗堂莎士比亞，喺一個話劇入面佢講咗一句：人只係海嘅一滴水。我哋喺世界嘅地位係點，我覺得文學仲清楚講到俾我聽，因為文學仲要知道作家寫時嘅政治氣氛，所以我揀埋讀文學，最開心功課係要求每星期睇故事書，有時仲可以揀睇戲，原來戲係可以另一角度欣賞嘅。」
Zaneta之後到英國攻讀莎士比亞歷史系碩士，進一步領悟這位大文豪。為賺錢而讀書，還是為滿足靈魂而讀書，各取所需。旦哥夫婦寧願女兒餵飽靈魂，旦哥曾道出，「人生而要搵食，這個當然。但也有很多種『食相』，有人狼吞虎嚥，甚至食埋隔籬嗰份，結果人吃飽了，卻餓死了靈魂。我寧願我的女兒慢慢咀嚼，先餵飽靈魂。」兩個女都做得到了，細女Amanda亦考入英國倫敦大學學院（University College London），卻揀選最小眾的科目「考古」，一度惹起家長間談論。
考古搵到工
Amanda笑言，當初選科未清楚方向，曾考慮過歷史，但怕將來工作死板坐office，不如「考古」四出挖掘，可以飛來飛去。「讀考古係好玩，但我都知道搵工難好多，讀完睇吓有冇機會用囉，考古訓練到我好organized、好detailed， 可以擺入其他工作度。」Amanda返港後已找到工作，擔任旅遊節目的製作助理，繼續飛來飛去！
2013年旦哥寫了一篇潮文講細女讀考古，當時Amanda讀Year 2，到Year 3文章又被瘋傳，「我有朝起身突然收到幾十個messages，『喂，點解facebook有篇文講你嘅？』我係睇過篇文嘅，有提到難搵工，其實讀邊科都難搵工，就算醫生、律師都好大競爭，仲勁過我想做嘅工啦，不過我可以做嘅工種少啲。」她有考慮過找回考古工作，但香港只有政府有考古，主要坐office工作，好少外出機會，「似做PR多過做考古。」
去以色列考古實習的一段經歷教她最難忘，在打仗中挖掘歷史，「掘咗兩三星期後，以色列打仗好多爆炸聲，成日聽到響鐘聲叫人去安全地方匿埋，凌晨三點都要起身。其實整個經歷都唔太驚，因為啲炸彈唔喺我哋附近落地，又冇見到炸過嘅地方。」
兩姊妹畢業後沒打算留英發展事業，選擇返港回父母身邊，在港工作吸取經驗，再作打算。Zaneta說：「喺英國我同妹妹一齊住，我做過一陣時裝雜誌，但佢哋冇錢繼續留我，而我又好掛住爹哋媽咪，婆婆都90歲喇，所以我想返嚟陪佢哋一陣。」她有位比利時律師男友，但現階段不想在比利時發展，現正在香港一本時尚雜誌任時裝記者。「我覺得文字同著衫都係一種溝通方法。」
旦哥夫婦原以為兩個女鬼妹仔性格，畢業後會在外國落地生根，豈料兩女愛回家，旦哥覺得自己賺咗。「我話過你哋鍾意返嚟又得，喺邊搵到食就最好啦，佢哋諗清楚後都係想返嚟攞經驗先。本來冇期望佢哋返嚟，呢兩年突然返嚟身邊，係好開心。」
現在一家四口的關係像朋友，話題比以前更闊，女兒亦不再是小女孩，旦哥樂得輕鬆。「夜晚唔使再提佢哋考試溫書，聽日要返學。佢哋已經大個女，有自己工作、生活，但又住埋一齊，呢種感覺係未試過，以前係我take care佢哋，依家等佢哋take care我，好似今日做完訪問，家姐今晚煮飯俾我食。」