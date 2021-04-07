鄭丹瑞為快餐店被炒智障員工發聲：偶然出錯，我哋應該包容！
出名樂善好施的鄭丹瑞（旦哥）近日在專欄分享太太為連鎖快餐店智障員工被炒感難過的事，他又鼓勵大家要多包容別人，即刻睇吓咩事！
編輯：東方新地｜原文：新monday｜相片來源：鄭丹瑞＠IG及新傳媒圖片庫
鄭丹瑞太太指智障員工工作表現出色
鄭丹瑞（旦哥）近日在專欄分享太太為快餐店智障員工被炒感難過的事，他提到太太十分喜歡幫襯某間連鎖快餐店的漢堡包和奶茶，不過最近戒了。原因是該連鎖快餐店請了一個智商比常人低的員工，該員工工作表現相當好，既勤力又好客，但最近卻被炒了。
旦哥透露：「好事之妻好鍾意一邊食漢堡包，一邊同呢位姐姐傾偈，覺得佢好單純，好善良。有一次，好事之妻又幫襯呢間連鎖咖啡店，發現呢個姐姐無再做，好奇問原因？原來有客人投訴佢抹枱抹得唔乾淨，咁就被炒魷魚！好事之妻知道後，好唔開心，決定以後都唔再去幫襯呢間連鎖店。」
鄭丹瑞太太：有一個人投訴，就要畀人炒魷
旦哥續指太太感到十分難過，又表示：「佢做得好，無人讚，唔會有人工加，但係只要有一個人投訴，就要畀人炒魷，真係陰公。」
鄭丹瑞：唔好下下就投訴，趕絕佢哋
旦哥立即安慰太太，又提大家以後要多讚人，特別是對弱勢社群，他說：「佢哋好畀心機做嘢，偶然出錯，我哋應該包容，對佢哋好啲，唔好下下就投訴，趕絕佢哋。可能為咗逞一時之快，投訴投得好過癮，但係無諗過後果可以好嚴重，令到一個只係犯了小錯嘅人無咗份工。下次遇到人家的服務令你很受落的話，不妨向其上司稱讚一兩句。」
鄭丹瑞出名樂善好施
旦哥出名樂善好施，經常幫助弱勢社群，他早前舉辦了一個《想你 張國榮》節目，在他的平台播放，以悼念哥哥張國榮，而節目收益將會捐給「惜食堂」，以幫助社會有需要人士。