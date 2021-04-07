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鄭丹瑞為快餐店被炒智障員工發聲：偶然出錯，我哋應該包容！

東方新地 - 娛聞

出名樂善好施的鄭丹瑞（旦哥）近日在專欄分享太太為連鎖快餐店智障員工被炒感難過的事，他又鼓勵大家要多包容別人，即刻睇吓咩事！

編輯：東方新地｜原文：新monday｜相片來源：鄭丹瑞＠IG及新傳媒圖片庫

鄭丹瑞太太指智障員工工作表現出色

鄭丹瑞（旦哥）近日在專欄分享太太為快餐店智障員工被炒感難過的事，他提到太太十分喜歡幫襯某間連鎖快餐店的漢堡包和奶茶，不過最近戒了。原因是該連鎖快餐店請了一個智商比常人低的員工，該員工工作表現相當好，既勤力又好客，但最近卻被炒了。

前麗的電視綜藝組職員盧維思（左二）是旦哥的初戀情人，兩人結婚至今已有40年，一直恩愛。
前麗的電視綜藝組職員盧維思（左二）是旦哥的初戀情人，兩人結婚至今已有40年，並育有兩名女兒，一直恩愛。
鄭丹瑞
旦哥提到太太十分喜歡幫襯某間連鎖快餐店的漢堡包和奶茶，不過最近已戒了。

旦哥透露：「好事之妻好鍾意一邊食漢堡包，一邊同呢位姐姐傾偈，覺得佢好單純，好善良。有一次，好事之妻又幫襯呢間連鎖咖啡店，發現呢個姐姐無再做，好奇問原因？原來有客人投訴佢抹枱抹得唔乾淨，咁就被炒魷魚！好事之妻知道後，好唔開心，決定以後都唔再去幫襯呢間連鎖店。」

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旦哥透露與太太的相處之道是互相忍讓、互相尊重。
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旦哥搞笑地在專欄中稱呼太太為「好事之妻」。

鄭丹瑞太太：有一個人投訴，就要畀人炒魷

旦哥續指太太感到十分難過，又表示：「佢做得好，無人讚，唔會有人工加，但係只要有一個人投訴，就要畀人炒魷，真係陰公。」

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旦哥指太太知道智障員工被炒後感到十分難過，決定以後都唔再去幫襯該間連鎖店。
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旦哥續指太太認為只要有一個人投訴，該位智障員工就要被炒魷，真係陰公。

鄭丹瑞：唔好下下就投訴，趕絕佢哋

旦哥立即安慰太太，又提大家以後要多讚人，特別是對弱勢社群，他說：「佢哋好畀心機做嘢，偶然出錯，我哋應該包容，對佢哋好啲，唔好下下就投訴，趕絕佢哋。可能為咗逞一時之快，投訴投得好過癮，但係無諗過後果可以好嚴重，令到一個只係犯了小錯嘅人無咗份工。下次遇到人家的服務令你很受落的話，不妨向其上司稱讚一兩句。」

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旦哥叫大家唔好下下就投訴人，趕絕弱勢社群。
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旦哥又提大家以後要多啲稱讚人。

鄭丹瑞出名樂善好施

旦哥出名樂善好施，經常幫助弱勢社群，他早前舉辦了一個《想你 張國榮》節目，在他的平台播放，以悼念哥哥張國榮，而節目收益將會捐給「惜食堂」，以幫助社會有需要人士。

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旦哥出名樂善好施，早前他舉辦了一個《想你 張國榮》節目，在悼念哥哥張國榮之餘，更將節目收益捐給「惜食堂」。

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