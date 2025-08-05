鄭丹瑞女婿黑雨仍堅持做1件事 老婆鄭瑤忍唔住po相呻超crazy
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天文台於今晨（4日）再度發出黑色暴雨警告，並預告黑雨至少維持至下午3時。在如此惡劣的天氣下，大部分市民選擇留在家中避險，然而，資深藝人鄭丹瑞（旦哥）的大女兒鄭瑤（Zaneta）的丈夫Jacob Chan卻展現驚人毅力，堅持清晨外出，行為令網友與妻子齊呼「crazy」！
鄭瑤老公黑雨仍堅持做1事
70歲鄭丹瑞大兒鄭瑤於去年9月與金融才俊Jacob Chan註冊結婚，成為幸福人妻。然而，在黑雨肆虐的清晨，Jacob卻未被惡劣天氣嚇退。鄭瑤今早在限時動態中透露，她因身體不適臥病在床，更大爆老公就算面對黑雨仍堅持做1件事：「我生病躺在床上。同時，這個人正在查看路況，看看能不能在黑雨中，早上7時去健身，然後8點參加會議。」
鄭瑤無奈讚老公夠自律
鄭瑤其後再分享一張與友人的對話截圖，當朋友問及Jacob是否真的冒著黑雨前往健身房時，鄭瑤確認之餘，更語帶無奈稱讚老公：「有幾個人問我。是的，他成功了。只要他下定決心，無論多麼瘋狂，都沒有什麼能阻止他）」雖然鄭瑤老公嘅自律獲讚，不過亦有唔少網民提醒暴雨期間最好留喺室內，避免發生意外。
撰文：東方新地圖片來源：ig@zanetacheng資料或影片來源：原文刊於新假期