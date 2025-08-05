鄭丹瑞女婿黑雨仍堅持做1件事 老婆鄭瑤忍唔住po相呻超crazy

天文台於今晨（4日）再度發出黑色暴雨警告，並預告黑雨至少維持至下午3時。在如此惡劣的天氣下，大部分市民選擇留在家中避險，然而，資深藝人鄭丹瑞（旦哥）的大女兒鄭瑤（Zaneta）的丈夫Jacob Chan卻展現驚人毅力，堅持清晨外出，行為令網友與妻子齊呼「crazy」！