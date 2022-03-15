鄭伊健拒埋堆「大灣仔」低調抵台開工 《華燈初上》製作單位證合作

鄭伊健近日低調到台灣開工，選擇飛台灣，都唔北上﹗「古惑仔」班底陳小春、謝天華、林曉峰主持《大灣仔的夜》，組成的「大灣區哥哥」近來在內地知名度大增。昔日「古惑仔」北上搵食，人仔賺到豬籠入水，唯獨「浩南」鄭伊健未有加入當中，疫情期間更樂於同太太蒙嘉慧享受生活，近日才秘密復工﹗