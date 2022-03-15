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鄭伊健拒埋堆「大灣仔」低調抵台開工 《華燈初上》製作單位證合作

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鄭伊健近日低調到台灣開工，選擇飛台灣，都唔北上﹗「古惑仔」班底陳小春、謝天華、林曉峰主持《大灣仔的夜》，組成的「大灣區哥哥」近來在內地知名度大增。昔日「古惑仔」北上搵食，人仔賺到豬籠入水，唯獨「浩南」鄭伊健未有加入當中，疫情期間更樂於同太太蒙嘉慧享受生活，近日才秘密復工﹗

鄭伊健拍台劇 完成隔離出關

鄭伊健今次抵台開工，是拍攝導演蘇文聖的懸疑推理劇《百萬人的推理》，故事圍繞YouTuber的連環殺人事件﹗而劇組正是投資人氣劇《華燈初上》的百聿數碼，有關方面回應傳媒查詢時，確認鄭伊健來台合作的消息，但有關細節還未能公布﹗

鄭伊健 鄭伊健疫情期間同太太蒙嚞慧享受生活，近日低調抵台開工﹗
鄭伊健疫情期間同太太蒙嚞慧享受生活，近日低調抵台開工﹗（圖片來源：FB＠鄭伊健）

鄭伊健留台三個月

據知鄭伊健赴台已完成隔離，「出關」後鄭伊健已開始投入工作，近日被發現在台北東區百貨公司的超市內掃貨，今次將會留台約三個月﹗

鄭伊健 鄭伊健選擇拍台劇，都唔北上搵真銀﹗
鄭伊健選擇拍台劇，都唔北上搵真銀﹗（圖片來源：FB＠鄭伊健）
鄭伊健 Yoyo因傷患要暫停所有激烈運動，近年與伊健愛上行山及拉筋運動，她說現在鍛鍊深層肌肉，望上去是瘦了但磅數仍然不達標。
疫情期間鄭伊健和太太蒙嘉慧上山下海保持健康身心﹗（圖片來源：新傳媒圖庫）

「大灣仔」豬龍入水

陳小春、張智霖、謝天華、林曉峰、張智霖及梁漢文合作 《披荊斬棘的哥哥》，外界都期待鄭伊健加入，去年尾籌備開拍第二季，鄭伊健的呼聲最高，其後《披》原班人馬主持內地綜藝節目《大灣仔的夜》，大家都失望，因為當中沒有鄭伊健﹗

鄭伊健 「古惑仔」經過多年後變成「古惑佬」﹗
「古惑仔」經過多年後變成「古惑佬」﹗（圖片來源：FB＠鄭伊健）

鄭伊健推Job有理

有報道指鄭伊健未有接拍內拍「古惑仔」有份的真人騷，是因為疫情期間，他不願長時間留在內地拍攝，與家人分隔太久，雖然因疫情不能飛到他的第二個家日本，但鄭伊健選擇在港享受家庭生活，最重要是鄭伊健有雄厚經濟支持，多年來搵落唔少，在港及日本都有投資物業，所以工作從來都是自己喜歡才去接﹗

鄭伊健 《大灣仔之夜》講陳小春、張智霖等人合力經營一間大排檔。
《大灣仔的夜》講陳小春、張智霖等人合力經營一間大排檔。（圖片來源：微博@《大灣仔之夜》）

大灣仔的夜｜陳小春思鄉病發 要求跨境探維港被拒

在陳小春帶領下，張智霖、謝天華、林曉峰及梁漢文做完內地真人騷《披荊斬棘的哥哥》，再主持綜藝節目《大灣仔的夜》，之前播出的第8集講他們在廣州出海玩突然思鄉病發，要求船家載他們去遊維港，商量完興奮了幾分鐘，最後被告知他們坐的快艇不能進入香港水域，五人一場歡喜冇晒mood。節目播出後，網民批評他們的行為好無知。

鄭伊健 第8集講他們難得有假放，一齊出海relax一下。
第8集講他們難得有假放，一齊出海relax一下。（圖片來源：《大灣仔之夜》影片截圖）

陳小春 張智霖帶頭要探港

內地綜藝節目《大灣仔的夜》講陳小春，張智霖、謝天華、林曉峰及梁漢文五人合力經營大排檔，早前第8集有得鬆一鬆，在廣州碼頭上船出海，沿途不停介紹身在何地，去到深圳附近，離港多時的五人竟突然「想家」，直言：「如果現在可以回到維多利亞港，想起都開心」，謝天華說︰「我真的很想很想回到維港走一個圈，看看香港的夜景，有一點思鄉的感覺。」陳小春與張智霖即坐言起行。

鄭伊健 陳小春同梁漢文突然話好想返去探港。
陳小春同梁漢文突然話好想返去探港。（圖片來源：《大灣仔的夜》影片截圖）
鄭伊健 張智霖都話想返屋企。
張智霖都話想返屋企。（圖片來源：《大灣仔的夜》影片截圖）
鄭伊健 謝天華話想睇維港夜景。
謝天華話想睇維港夜景。（圖片來源：《大灣仔的夜》影片截圖）

表現過度興奮

本來五人分3隻船航行，後來張智霖提議大家上同一艘快艇，用一個半小時兜去維多利亞港再返回廣州。眾人拍手叫好非常興奮，陳小春不停拿起手機拍片，仲話︰「呢單嘢仲唔係做大做強！」梁漢文亦回應：「呢次真係威喇！」

鄭伊健 知道有機會返港，眾人興奮莫名笑唔停。
知道有機會返港，眾人興奮莫名笑唔停。（圖片來源：《大灣仔的夜》影片截圖）
鄭伊健 陳小春竟然話：「呢次仲唔係做大做強！」
陳小春竟然話：「呢次仲唔係做大做強！」（圖片來源：《大灣仔的夜》影片截圖）

心情跌落谷底

眾人笑唔停，不過隻船一直冇郁停在珠江口，原來船長要確認所有程序才能起行，就在他們仍興高采烈催促船長開船時，卻收到船隻不能駛入香港的消息，不能進入維多利亞港，他們的心情如坐過山車跌落谷底，非常難過，張智霖更說︰「內心很觸動，沒辦法過那邊，心情真的很低落。」最後他們懷住失落的心情回航返廣州。

鄭伊健 最後船長告訴他們不能駛到香港，他們即一臉茫然。
最後船長告訴他們不能駛到香港，他們即一臉茫然。（圖片來源：《大灣仔的夜》影片截圖）
鄭伊健 全船人變得鴉雀無聲。
全船人變得鴉雀無聲。（圖片來源：《大灣仔的夜》影片截圖）
鄭伊健 陳小春亦即時黑面。
陳小春亦即時黑面。（圖片來源：《大灣仔的夜》影片截圖）
鄭伊健 謝天華眼都紅晒。
謝天華眼都紅晒。（圖片來源：《大灣仔的夜》影片截圖）

網民質疑大灣仔冇常識

雖然在節目中並沒有解釋原因，但陳小春等人突然要進入香港水域的提議好明顯是興之所致，劇組根本沒有申請過合法入境的手續，由於他們坐的像快艇，有網民笑指他們像偷渡，非常無知，笑言節目變成偷渡真人騷，應該改名叫《大圈仔偷渡》，他們的行為與意圖非法入境無分別。

鄭伊健
（圖片來源：Facebook討論區截圖）
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去片！睇《大灣仔的夜》陳小春 張智霖探港失敗

撰文：東方新地圖片來源：FB＠鄭伊健、《大灣仔的夜》影片截圖

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