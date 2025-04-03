鄭伊健高EQ化解「小朋友不知他是誰」尷尬場面受讚賞 網友諗起1位男藝人做對比

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曾經憑《古惑仔》系列電影風靡一時的90年代男神鄭伊健，現年57歲，被網友爆料指已不被新一代認識，不過面對「小朋友不知他是誰」的場面，伊健卻十分淡定，更輕鬆以1句說話化解尷尬，獲網民大讚高EQ！

鄭伊健升降機內偶遇粉絲

鄭伊健的經典作品《古惑仔》系列，對於現今的年輕人來說，可能聽都未聽過。最近，一位社交網專頁版主在升降機內偶遇鄭伊健，於是讓兒子向他打招呼，接著問兒子是否認識鄭伊健，兒子回答說不認識。這時，鄭伊健淡定回應：「你個仔唔會知我係邊個！佢而家眼中只有手上的遊戲卡同朋友仔。」輕鬆化解了尷尬場面。

這位版主在講述今次經歷的同時，亦大讚伊健好有禮貌而且謙卑：「再三證實，一個滿有童心的人，一定會很了解小孩子的。50年後，應該會有人記得鄭伊健，而應該沒有人記得我吧，一個時代，終結之時，也讓自己學習放下自我，放下執著，學習謙卑。」

鄭伊健 鄭伊健在《古惑仔》系列中飾演陳浩南，成為風靡90年代的男神。（圖片來源：《古惑仔》系列電影）
鄭伊健在《古惑仔》系列中飾演陳浩南，成為風靡90年代的男神。（圖片來源：《古惑仔》系列電影）
鄭伊健 鄭伊健當年拍「陽光檸檬茶」廣告入行時，只得19歲。（圖片來源：IG@ekin_cheng_official）
鄭伊健當年拍「陽光檸檬茶」廣告入行時，只得19歲。（圖片來源：IG@ekin_cheng_official）
鄭伊健 一位社交網專頁版主講述和兒子一齊偶遇鄭伊健的經歷。（圖片來源：FB圖片）
一位社交網專頁版主講述和兒子一齊偶遇鄭伊健的經歷。（圖片來源：FB圖片）

網民不解：點解佢覺得10歲仔會識鄭伊健

不少網民都紛紛大讚伊健高EQ，同時不解這位家長為何認為兒子一定會認識伊健：「2010年代出生人士，當然唔識90年代嘅男星」、「唔好話小朋友，依家要你講10個大你50歲嘅藝人都未必講得出啦」、「點解佢會覺得10歲仔會識鄭伊健，仲要當住人面問識唔識佢」、「好多初中都唔識佢」、「你問啲𡃁仔四大天王都未必知啦」等。

鄭伊健 網民不解這位家長為何認為兒子一定會認識鄭伊健。（圖片來源：新傳媒照片庫）
網民不解這位家長為何認為兒子一定會認識鄭伊健。（圖片來源：新傳媒照片庫）
鄭伊健 有網民就提議這位家長播《古惑仔》畀小朋友睇，介紹番伊健畀佢識。（圖片來源：《古惑仔》系列電影）
有網民就提議這位家長播《古惑仔》畀小朋友睇，介紹番伊健畀佢識。（圖片來源：《古惑仔》系列電影）
鄭伊健 鄭伊健與太太蒙嘉慧近年選擇在日本生活，不過他們偶爾會回到香港，而每次被網民偶遇都會成為話題。（圖片來源：新傳媒資料庫）
鄭伊健與太太蒙嘉慧近年選擇在日本生活，不過他們偶爾會回到香港，而每次被網民偶遇都會成為話題。（圖片來源：新傳媒資料庫）

梁烈唯「大支嘢」傳聞被重提

更有網民重提梁競徽（前名梁烈唯）在酒店「大支嘢」講「我喎」的傳聞，直指「所謂明星」同伊健有好大對比。事沿梁烈唯曾被酒店員工爆料，指他去酒店前枱要求參觀ballroom時，勁無禮貌兼指住自己個鼻問：「我喎，唔識？你……你經理會識得我。」點知經理是外國人，梁競徽英文差立即笠水，最後只講咗句「Thank you」就離開！

呢件事當日在網絡瘋傳，梁烈唯曾爆seed回應，指自己是龍的傳人，不可被人欺負，唔認衰仲九唔搭八。到早前梁烈唯接受訪問時，都有講番件事，仲話自己依家成熟好多，只會努力工作去養家。此外他還自爆：「當年我拍完第一套電影之後呢，我就唔敢搭巴士、地鐵，覺得自己唔可以搭，因為嗰時我諗『死啦，啲人會認得我』。」自以為好紅，拒坐巴士！

鄭伊健 唯唯「大支嘢」傳聞被重提。（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》劇照）
唯唯「大支嘢」傳聞被重提。（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》劇照）

撰文：東方新地圖片來源：IG@ekin_cheng_official、FB圖片、《古惑仔》系列電影、新傳媒照片庫、《飛虎3壯志英雄》劇照資料或影片來源：原文刊於新假期

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